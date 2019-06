Romică Țociu se pregătește de botezul nepotului său. Când va avea loc evenimentul Romica Țociu a devenit pentru prima oara bunic, in urma cu mai bine de o saptamana, cand nora lui a adus pe lume un baiețel perfect sanatos. Botezul micuțului va avea loc in luna august, dupa cum au hotarat parinții. Botezul lui Filip va avea loc in Capitala, intr-o locatie de lux, unde vor fi prezenți mai mulți artiști cunoscuți și colegi ai actorului. „Vrem sa facem acum si poza pentru invitatie cu bunicii care ii invita... Cred ca am batut in cuie si data. E undeva pe 8 august. Intr-o joi. Sunt si artistii, e in post si sunt mai liberi. Facem in Bucuresti, la o locatie foarte frumoasa, la… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va ramane in continuare calda pe 1 iunie, in prima zi de vara, insa nici astazi nu scapam de ploi. In Capitala, sunt anunțate cateva averse de ploaie și furtuni, iar maxima va atinge 24 de grade Celsius. Sambata vremea se va menține instabila. Vor fi innorari temporar accentuate și, mai ales…

- Romica Tociu si apropiatii sai se pregatesc intens pentru botezul micutului Filip, primul nepotel al acestuia. Celebrul bunic a oferit toate detaliile marelui eveniment, in platoul emisiunii "Agentia VIP".

- Prezentatoarea de televiziune Alessandra Stoicescu a trait un moment extrem de emoționant cu ocazia vizitei Papei Francisc in Romania. Suveranul Pontif a facut un gest care a induioșat-o pe vedeta. Papa Francisc a sosit astazi, vineri 31 mai 2019, in Romania. Acesta efectueaza o vizita de trei zile…

- Papa Francisc a sosit, vineri, in Romania, la Bucuresti. El a fost intampinat de presedintele Klaus Iohannis si de sotia acestuia la Aeroportul International „Henri Coanda”. Ceremonia oficiala de primire a Santitatii Sale a avut loc la Palatul Cotroceni. In toata Capitala sunt masuri drastice de securitate…

- Papa Francisc a sosit, vineri, in Romania, la Bucuresti. El a fost intampinat de presedintele Klaus Iohannis si de sotia acestuia la Aeroportul International „Henri Coanda”. Ceremonia oficiala de primire a Santitatii Sale a avut loc la Palatul Cotroceni. In toata Capitala sunt masuri drastice de securitate…

- Papa Francisc a sosit, vineri, in Romania, la Bucuresti. El este intampinat de catre presedintele Klaus Iohannis si sotia acestuia la Aeroportul International „Henri Coanda”. Ceremonia oficiala de primire a Santitatii Sale a avut loc la Palatul Cotroceni. In toata Capitala sunt masuri drastice de securitate…

- Vizita Papei Francisc. Papa Francisc incepe azi o vizita apostolica in Romania. Capitala este prima etapa a vizitei de trei zile a Suveranului Pontif in tara noastra. Unde sunt restrucții de trafic in București. Continuarea pe www.stirileprotv.ro.

- Romica Țociu a devenit zilele trecute bunic. Bebelușul se numește Philip Ioan Tociu și este baiatul fiului sau, Catalin, care la 24 de ani a devenit pentru prima oara tata. Actorul este in culmea fericirii și a facut primele declarații. „Sunt bunic! Dau de baut! Sunt cel mai fericit, cel mai fericit.…