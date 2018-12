Stiri pe aceeasi tema

- Romica Țociu, indragit actor de comedie și concurent la “Te cunosc de undeva!”, face declarații surprinzatoare, la Happy Channel. Acesta vorbește despre cel mai important sfat primit care l-a ajutat enorm in cariera sa artistica, despre o mare veste primita recent, dar și despre familia sa. „Cel mai…

- Happy Channel difuzeaza, in ultima zi a lunii noiembrie, un interviu in exclusivitate cu marele artist Tudor Gheorghe, care va putea fi urmarit de la ora 17.30 in cadrul emisiunii “CulTOUR”. Marturisiri...

- Indragita cantareața Oana Radu, care impreuna cu chef Nicolai Tand prezinta cea mai mondena emisine culinara - ”Star Chef”- difuzata in fiecare duminica, de la ora 18.45, la Antena Stars, iși...

- Indragita actrița Alina Chivulescu face marturisiri emoționante astazi, la “CulTOUR”, de la ora 17.30, la Happy Channel. Aceasta vorbește despre cea mai importanta lecție pe care a invațat-o de la...

- Indragita actrita Alina Chivulescu face marturisiri emotionante astazi, la “CulTOUR”, de la ora 17.30, la Happy Channel. Aceasta vorbeste despre cea mai importanta lectie pe care a invatat-o de la tatal sau, despre pasiunile pe care le are, dar si despre alte multe lucruri mai putin stiute de public.

- Fac echipa pe micul ecran, dar si in viata de zi cu zi. Cum sunt ei, atunci cand nu se afla in fata camerelor de filmat, dar si alte detalii mai putin cunoscute despre Cristina Ciobanasu si Vlad Gherman, telespectatorii vor avea posibilitatea sa le descopere in cadrul editiei “CulTOUR”, care se va difuza…

- Fac echipa pe micul ecran, dar și in viața de zi cu zi. Cum sunt ei, atunci cand nu se afla in fața camerelor de filmat, dar și alte detalii mai puțin cunoscute despre Cristina Ciobanașu și Vlad Gherman,...