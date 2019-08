Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul national de gaze, Romgaz, analizeaza posibilitatea de a intra in actionariatul companiei care realizeaza terminalul de gaz natural lichefiat (LNG) de la Alexadropolis, Grecia, a declarat, luni, Adrian Volintiru, directorul general al producatorului de gaze, intr-o intalnire cu presa.…

- Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale - Transgaz si Corporatia Itochu din Japonia au semnat un Memorandum de intelegere pentru realizarea unor proiecte in sectorul de infrastructura gaziera din Europa, a anuntat societatea intr-un comunicat publicat pe site-ul propriu. Memorandumul,…

- Indicele BETPlus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, era pe plus cu 0,05%, in timp ce indicele BET-FI al SIF-urilor se deprecia cu 0,15%.De asemenea, BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic si al utilitatilor, inregistra o crestere de 0,22%.Indicele…

- Complexul Energetic Hunedoara nu apare cu niciun aport in Sistemul Energetic Național. Dovada sta un document al Guvernului Romaniei. In ședința de Guvern de saptamana trecuta, executivul a aprobat un proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru Centrala hidroelectrica cu…

- Intracom Telecom, un furnizor global de sisteme și soluții de telecomunicații, a anunțat oficial deschiderea sucursalei sale in Italia, in acord cu angajamentul și planul sau de afaceri de a continua sa furnizeze tehnologie avansata in zona mediteraneana. Societatea a sarbatorit inaugurarea pe 6 iunie…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis in scadere pe majoritatea indicilor sedinta de joi, iar BET, care arata evolutia celor mai lichide 16 companii, inregistra o depreciere de 1,2%, dupa 30 de minute de la debutul tranzactiilor, pana la valoarea de 8.374,61 de puncte, relateaza Agerpres.Citește…

- Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 16 actiuni cu exceptia SIF-urilor, a inregistrat o apreciere de 0,98%, pana la 8.189,13 puncte.BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, a castigat 0,94%, iar BET-NG, care masoara evolutia celor…