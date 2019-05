Romgaz se alatura Federatiei Patronale Petrol si Gaze, care reprezinta acum peste 90% din productia de gaze

Stiri pe aceeasi tema

- Consumul mic de energie datorat Pastelui Catolic, dar si productia mare de energie eoliana din Europa, in special din Germania, sunt factorii care au dus la scaderea pretului energiei in Romania, pe piata spot.

- Programul de sprijin pentru tomate prezinta interes din ce in ce mai mare pentru producatorii agricoli Aflat in al treilea an de implementare, Programul de sprijin pentru tomate, cultivate in sere sau solarii prezinta un interes din ce in ce mai crescut pentru producatorii agricoli. Astfel, pana la…

- Romania s-a situat in 2018 pe primul loc in randul statelor membre ale Uniunii Europene in ceea ce priveste suprafata cultivata si productia realizata de porumb boabe si floarea soarelui, conform Institutului National de Statistica. La grau, Romania a ocupat locul patru la suprafata cultivata, dupa…

- Crețu se apara: Azi nu este o activitate electorala, este o actiune organizata de reprezentanta Comisiei Europene in fiecare an Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, si comisarul pentru politici regional, Corina Cretu, au avut un schimb de replici dure, cu ocazia prezentarii semestrului european,…

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, Valer-Daniel Breaz, afirma ca prezenta unor importante personalitati din lumea audiovizualului si cinematografiei la conferinta "Consolidarea cooperarii europene prin intermediul coproductiilor", organizata la Bucuresti, luni si marti, reprezinta o recunoastere…

- Productia de gaze naturale a companiei Romgaz a crescut cu 3,39% in 2018, pana la 5,333 miliarde de metri cubi, fata de 5,5158 miliarde de metri cubi in anul precedent. Cifra de afaceri a ajuns in 2018 la 5 miliarde de lei, in creștere cu 9 procente fața de 2017. Aceste rezultate financiare au fost…

- Joi dupa-amiaza, la sediul Primariei Buzau, in prezența edilului municipiului, inginerul Constantin Toma, a avut loc ședința de inființare a sucursalei buzoiene Asociației Generale a Inginerilor din Romania (AGIR). Inițiativa a aparținut dr. ing. Vasile Anton Moraru, cunoscut de buzoieni ca intaiul…

- Compania Black Sea Oil & Gas (BSOG) a luat decizia de a investi în productia de gaze din zacamintele concesionate în Marea Neagra, au declarat, pentru Agerpres, surse din sectorul energetic. Informatia a fost confirmata, pentru Agerpres, de reprezentanti companiei,…