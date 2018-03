Stiri pe aceeasi tema

- In data de 16.03.2018, Consiliul de Administratie a aprobat Componenta initiala a planului de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al societatii CONPET SA, in forma definitivata, in urma propunerilor primite de la actionarii societatii.Totodata, Consiliul de Administratie a aprobat demararea…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat ca va fi adoptata o noua Ordonanța de Urgența in urmatoarea ședința de Guvern, care sa corecteze „defectiunile” din legea salarizarii legate de indemnizatiile pentru mame si concediile medicale, informeaza a1.ro. „Eu consider ca cele patru elemente care au stat la…

- SNGN ROMGAZ SA ( https://romgaz.ro) Romgaz este cel mai mare producator si principal furnizor de gaze naturale din Romania. Compania este admisa la tranzactionare din anul 2013 pe piata Bursei de Valori din Bucuresti si a Bursei din Londra ( LSE). Actionar principal este statul roman cu o participatie…

- Ordonanta de urgenta referitoare la declaratia unica a fost adoptata joi de Guvern, mecanismul de plata a contributiilor urmand a se schimba fundamental, a anuntat ministrul Finantelor Publice Eugen Teodorovici. Declarații Teodorovici: Aceasta ordonanta de urgenta schimba fundamental acest mecanism,…

- O reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate privind otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie va avea loc miercuri, a anuntat presedintia olandeza in exercitiu, citata de AFP.

- Aseara a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea I numarul 221 decizia primului ministrul Viorica Vasilica Dancila numarul 114 prin care Diana Monica Isaila este numita membru al Consiliului de Administratie la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.Numirea a fost facuta la propunerea…

- Masurile fiscale luate de Guvern in ultimele luni au pus in dificultate femeile insarcinate si pe cele care abia au devenit mame si se afla in concediu de sarcina si lauzie. Acestea nu sunt neaparat in pozitia de a negocia o marire a salariului ce ar putea compensa impactul masurilor fiscale adverse.…

- Guvernul Romaniei a inițiat zilele trecute, un proiect de ordonanța de urgența pentru modificarea și completarea unor prevederi din Legea nr. 232/2016 privind industriei naționala de aparare, obiectiv important pentru revigorarea acestui sector strategic cuprins in Programul de guvernare 2018 – 2020.…

- Senatul, unda verde pentru initiativa care schimba legea radarelor Senatul a adoptat, in sedinta de miercuri, initiativa legislativa prin care se propune ca radarele sa se instaleze exclusiv pe autovehiculele care prezinta inscrisuri si insemnele distinctive ale politiei rutiere. Propunerea…

- Pe 8 martie accesul tuturor femeilor care vor sa viziteze Muzeul județean Teohari Antonescu din Giurgiu va fi gratuit, iar aici pot vizita expozitia “Marțișorul nu este doar romanesc”, expozitia “De dragoste și tutun”, cat și expoziția de baza a muzeului. Tematica expozitiei noastre este dedicata femeilor…

- Raportul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) pe anul 2017 se bazeaza pe date statistice care arata ca s-au mentinut standardele de eficienta si exigenta, atat la urmarire penala, cat si in activitatea desfasurata de procurori in fata instantelor de judecata. Investigatiile au vizat cauze complexe…

- Luiza Radulescu Pintilie Evolutia severa a vremii- cu ninsori, drumuri inzapezite si cod portocaliu de ger, ce s-ar putea prelungi – a determinat minerii de la Salina Slanic sa-si opreasca, ieri, temporar, protestul reluat luni, pentru a putea fi onorate livrarile de sare catre Compania Nationala de…

- EXCLUSIV | Am aflat de la Gabriela Szabo care este adevaratul salariu al Cristinei Neagu. Interviu cu fosta mare atleta, directorul general al CSM București. Zilele trecute, Gazeta Sporturilor a publicat un fluturaș de salariu al handbalistei echipei municipalitații Capitalei conform caruia ea ar avea…

- Guvernul britanic se pregateste pentru un anunt care ar urma sa vina de la Unilever, una din cele mai mari companii britanice, care va informa ca a decis sa aleaga Olanda in detrimentul Marii Britanii pentru noul sau sediu general, informeaza Financial Times, preluat de Agerpres. Potrivit publicaţiei…

- Mai multe companii si agentii ale statului, printre care Tarom, Posta Romana, CFR si chiar ANAF, au avut nereguli grave in anul 2016, potrivit Raportului Curtii de Conturi, printre care bonusuri si remuneratii ilegale. In total, raportul numara 21.427 de abateri si erori financiar-contabile in valoare…

- Banca Transilvania (TLV), cea mai valoroasa institutie de credit de la bursa, propune actionarilor o suma “in jurul a 50%” din profitul net pe 2017 sub forma de dividende, dar si actiuni gratuite, potrivit unui raspuns trimis la solicitarea ZF. “Managementul executiv BT va propune o suma…

- „Rezultatele financiare inregistrate de Alro in 2017 sunt cele mai bune din ultimii zece ani, de la primele semne care prevesteau in 2008 inceputul crizei in industria aluminiului. Datorita strategiei noastre pe termen lung de integrare pe verticala, am reusit sa monitorizam si sa reducem impactul…

- "Este cu totul revoltatoare situația in care a ajuns Guvernul PSDragnea 3, care alearga acum ca un apucat sa carpeasca gogoașa fiscala a mutarii contribuțiilor de la angajator la angajat, umflata peste masura. Ordonanța de Urgența 3/2018, adoptata ieri de Guvern, nu doar ca nu echilibreaza situația,…

- PNL sustine ca OUG 3/2018 privind masurile pentru protejarea veniturilor unor categorii de salariati, angajati din IT, cercetare-dezvoltare si inovare, sezonieri, salariatii cu dizabilitati incadrati cu handicap grav, dar si angajatii part-time, act normativ adoptat joi de Guvern, incalca principiile…

- Guvernul are pe ordinea de zi a sedintei de joi o Ordonanta de Urgenta privind situatia salariilor bugetarilor angajati part-time ale caror venituri sunt mai mici decat contributiile. Premierul Viorica Dancila a precizat, la inceputul sedintei de Guvern, ca va fi adoptata o OUG de corectare…

- Bogdan Mindrescu a demisionat din functia de director general al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza cele doua aeroporturi ale Capitalei, au declarat joi pentru News.ro surse oficiale. Demisia sa vine in urma raportului Corpului de control al premierului care a anuntat…

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu comenteaza, miercuri, intr-un mesaj pe Facebook, masurile luate in sistemul public – blocarea angajarilor, plafonarea indemnizatiilor si reducerea cheltuielilor - si afirma ca, in sanatate, acestea vor duce la decesul a ”sute si mii de oameni” in spitale…

- Protest la Ministerul Finantelor fata de Declaratia 600 Eugen Teodorovici. Foto: gov.ro. Un flashmob cu avioane din hârtie a avut loc în fata Ministerului Finantelor Publice, fata de declaratia 600. Protestatarii au realizat avioane din hartie pe care le-au trimis catre institutie. …

- Guvernul va suporta de la bugetul de stat contributiile datorate de patru categorii de angajati afectati de modificarile aduse Codului fiscal, dar numai daca angajatorul acestora majoreaza venitul salarial brut cu cel putin 20% fata de nivelul din luna decembrie 2017, potrivit unui proiect de Ordonanta…

- In urma revolutiei fiscale, sunt bugetari care sunt nevoiti sa vina cu bani de acasa pentru a-si plati taxele. In acest sens, Guvernul pregateste un proiect de Ordonanta de Urgenta pentru marirea salariilor brute ale celor afectati, scrie Mediafax.

- "Este timpul sa facem Declaratia 600 sa zboare! Este important sa ne facem vocea auzita, sa cerem o solutie definitiva la haosul creat de Declaratia 600. Vom trimite Ministrului Teodorovici declaratia 600, dar nu prin intermediul functionarilor de la ANAF, ci pe calea aerului”, scriu organizatorii pe…

- Alina Gorghiu a declarat vineri ca este convinsa de faptul ca PSD va trece Codul penal prin ordonanta de urgenta, evitand dezbaterea parlamentara, iar in cel mult doua luni problema va fi rezolvata de coalitia de guvernare PSD-ALDE. "Avand modelul legilor justitiei si calendarul de desfasurare, pot…

- Proiectele de acte normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 31 ianuarie 2018 I. ORDONANȚE DE URGENȚA 1. PROIECT DE ORDONANȚA DE URGENȚA privind prorogarea unor termene prevazute in Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 2. PROIECT DE ORDONANȚA DE URGENȚA pentru…

- Miercuri are loc prima sedinta a Guvernului condus de Viorica Dancila. Pe ordinea de zi se afla o Ordonanta de Urgenta privind amanarea depunerii formularului 600 pana la sfarsitul lunii martie. In acest interval, ar urma sa fie gasita o solutie pentru eliminarea acestui formular, a anunțat ministrul…

- Majoritatea cheltuielilor scolilor sunt facute din bugetele locale: transport, incalzire, reparatii. Doar banii de salarii vin de la inspectoratele școlare. Mii de norme didactice sunt amenintate cu disparitia. Dupa ce s-a vorbit despre majorarea salariilor profesorilor, acum se vorbeste…

- Ministerul Finanțelor cauta soluții astfel incat cei afectați de Declarația 600 sa poata efectua plați doar pe baza codului numeric personal (CNP), autoritațile analizand posibilitatea extinderii termenului de depunere pana la 25 mai sau 1 iulie, a declarat, la Parlament, Ionuț Mișa, ministrul Finanțelor.…

- Dr. Daniela Burghelea a fost aleasa pentru funcția de director medical al Spitalului Județean de Urgența (SJU) Neamț. Dr. Silviu Verzea și-a dat demisia la finele anului trecut și a acceptat sa mai ramana pe funcție doar pana la clarificarea situației de provizorat in ce privește funcția de manager…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei vor stabili, in perioada urmatoare, primul termen in dosarul in care este solicitata anularea celebrei Ordonantei nr. 14, care a abrogat Ordonanta de Urgenta nr. 13 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 286 2009 privind Codul…

- Daniel Zamfir se refera la ordonanța de urgența care va permite agajaților ANAF sa beneficieze de un procent din valoarea amenzilor aplicate. "Domnul Tudose, in ultima ședința de Guvern a venit cu o bomba, una cu ceas: printr-o ordonanța, anuleaza efectele legii prevenției. Știți, legea asta…

- Directorul Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Bihor, dr. Remus Motoc, a declarat, pentru AGERPRES, ca institutia a primit recent o adresa din partea asociatiei omului de afaceri Ion Tiriac prin care se anunta vanatoarea in zilele de 18 si 19 ianuarie. "Avem o solicitare in…

- In acest moment la Consiliul Județean Neamț se lucreaza la pregatirea intocmirea documentelor pentru organizarea unui nou concurs pentru postul de manager al Spitalului Județean de Urgența Piatra Neamț. Potrivit celor declarate de președintele Consiliului de Administrație al spitalului, probabil ca…

- Guvernul a aprobat prin Ordonanta de Urgenta un nou ajutor social. Este vorba despre o indemnizatie in valoare de 370 de lei lunar, care va fi acordata veteranilor si vaduvelor de razboi. Banii vor putea fi folositi pentru acoperirea unei parti din costul chiriei, energiei termice si energiei…

- BNR a majorat luni, in prima ședința a Consiliului de Administrație din acest an rata dobanzii cheie, la 2%, in linie cu așteptarile majoritații economiștilor. Dupa aproape 1000 de zile (977 zile, mai exact) in care BNR a stat cu dobanda de politica monetara la 1,75%, membrii Consiliului de Administrație…

- Guvernul condus de Mihai Tudose a emis o ordonanta de urgenta, publicata in Monitorul Oficial pe 29 decembrie, prin care vicepremierii au primit un aparat propriu de lucru format din secretari de stat si consilieri. Aparatul propriu al vicepremierului este structura fara personalitate juridica, finantata…

- Ordinea de zi a sedintei Guvernului Romaniei din 28 decembrie 2017 I. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚA 1. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta nr. 57/2016 privind reglementarea unor masuri in vederea conformarii statului la…

- Campion la adoptarea pe “banda rulanta” a proiectelor de Ordonanta de Urgenta este chiar actualul prim-ministru Mihai Tudose, care de la inceputul mandatului si pana in prezent a emis cate o ordonanta de urgenta la mai putin de trei zile din mandat. Conform datelor centralizate de Capital.ro, in perioada…

- UPDATE: Mihai Politeanu de la Initiativa Romania a declarat miercuri, dupa intalnirea cu Mihai Tudose de la Palatul Victoria ca i-a prezentat premierului trei solicitari, la una singura - cea privind sesizarea Comisiei de la Venetia cu privire la modificare justitiei - fiind primit un un raspuns "care…

- Ca urmare a deciziei Consiliului de Administratie nr. 78 25.07.2017, incepand cu data de 1 august 2017, conducerea executiva a societatii Oil Terminal SA este formata din: director general Viorel Sorin Ciutureanu, director economic Adriana Frangu, director dezvoltare Marieta Elisabeta Stasi, director…

- Guvernul a modificat si completat legislatia achizitiilor publice, prin ordonanta de urgenta. Scopul modificarilor este, potrivit Executivului, de a simplifica, clarifica si corela unele prevederi, precum si de a reduce termenele in procesul de atribuire a contractelor publice. Pentru achizitiile directe…

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Gaze Naturale "ROMGAZ SA intrunita in sedinta, la prima convocare, in data de 20 decembrie 2017, ora 13:00 ora Romaniei , la sediul Societatii Nationale de Gaze Naturale "ROMGAZ S.A., situat in Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, jud.…

- Scopul modificarii legislatiei achizitiilor publice este de a simplifica si clarifica unele prevederi si de a reduce termenele in procesul de atribuire a contractelor publice. In cazul achizitiilor directe mici, incheierea de contracte va fi posibila fara publicarea prealabila in SEAP a anuntului si…

- Cosmin Ghita, 28 de ani, care conduce din luna septembrie Nuclearelectrica (SNN), singurul producator de energie nucleara din Romania si cea mai performanta companie din indicele BET, a mai primit patru luni la carma companiei de 2,2 mld. lei, potrivit unei decizii a consiliului de administratie.…

- Pana la 5.000 de transportatori din Bucuresti si din tara vor protesta miercuri, in Piata Victoriei, incepand cu ora 9:00, pentru modificarea Legii 38/2003 in vederea eradicarii activitatii neautorizate si nelicentiate din domeniul transporturilor rutiere de persoane - de taxi, rent a car si prin curse…