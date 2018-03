Stiri pe aceeasi tema

- Comisiile de specialitate din Camera Deputatilor si Senat vor audia, marti, pe candidatii pentru locurile libere din Colegiul CNSAS si pentru noul Consiliu de Administratie al TVR. Plenul pentru votul final va fi miercuri.

- Școlile și gradinițele din Dolj au cursurile suspendate vineri, 23 martie. Decizia a fost luata de Comitetul pentru Siuații de Urgența Dolj și Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean, avand in vedere codul portocoliau emis de Autoritatea Naționala de ...

- Anul trecut, producția de gaze naturale obținuta de Romgaz s-a ridicat la 5,158 miliarde de metri cubi, in creștere cu peste 22% fața de cea realizata in anul anterior. Creșterea producției a fost stimulata de temperaturile mai scazute de la inceputul anului 2017 și de creșterea cererii de gaze pentru…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din România (CNAIR) a decis luni, în Consiliul de Administrație, înființarea unei Antreprize de construcții însarcinate cu lucrari de drumuri și autostrazi, dupa modelul companiilor create de catre Primaria Muncipiului…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca pana pe 10 aprilie pot fi depuse candidaturile pentru posturile de membru independent si membru supleant din partea Romaniei in Consiliul de Administratie al Agentiei UE pentru Drepturi Fundamentale. Mandatele membrilor si ale membrilor supleanti din CA vor…

- Actionarii Romaero Bucuresti, companie de stat specializata in intretinerea si repararea avioanelor civile si militare de transport de pasageri sau cargo, vor sa revoce trei membri din Consiliul de Administratie, carora le expira mandatele, si sa numeasca administratori provizorii.

- Prea multe știri incorecte, vehiculate de presa și de oameni politici, sunt pe piața romaneasca – și despre dobanzi și despre inflație, spune Adrian Vasilescu, consilierul și consultantul pe strategie al guvernatorului BNR, la dezbaterea stiricurate.ro. Chiar și in Comisia care vorbea despre o propunere…

- O comisie din partea Muzeului Național de Arta al Romaniei (MNAR) a ajuns marți la Timișoara, pentru a regla restituirea a peste 20 de tablouri realizate de pictorul Corneliu Baba. Operele au fost imprumutate Muzeului de Arta Timișoara (MART) inca de la deschiderea acestuia, in 2006, cu o clauza specifica…

- Imagini șocante cu un elev batut de o profesoara intr-un liceu din Dolhasca, județul Suceava. Adolescentul a fost palmuit, dupa ce ar fi tachinat, fara rezerve, dascalul aflat la catedra. Cadrul didactic, protagonist al violențelor, risca sa fie sancționat, dupa ce filmarea care a surprins violențele…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) au decis clasarea dosarului care il privea pe Narcis Neaga, fost director al CNADNR, cauza in care a fost cercetat pentru abuz in serviciu in legatura cu un contract privind autostrada Sibiu - Orastie, pe motiv ca faptele nu sunt prevazute in legea…

- Consiliul de Administratie al Metrorex l-a desemnat in functia de director general pe Dumitru Sodolescu, acesta inlocuindu-l pe Ion Constantinescu, al carui mandat expira sambata, potrivit unui comunicat emis de companie. 0 0 0 0 0 0

- nstitutul Național de Cercetare-Dezvoltare in Informatica București (ICI) a luat decizia, in cursul anului trecut, de a introduce, de la inceputul lunii martie 2018, o taxa anuala de inregistrare și mentenanta a domeniilor .ro pentru site-uri. Concret, aceasta va fi de șase euro pe an, fara taxa pe…

- Consiliul de Administratie al Universitatii „Stefan cel Mare” Suceava (USV) a hotarat, duminica, sistarea cursurilor luni si marti, din cauza frigului si a problemelor sistemului de termoficare centralizata a orasului, care nu poate asigura incalzirea corespunzatoare a caminelor si a salilor de curs.

- Zeci de mineri se afla in subteran, la locul de munca, si refuza sa iasa la suprafata, ei spunand ca aceasta este forma lor de protest. Liderul de sindicat Alexandru Dragoi a declarat ca la protest participa aproximativ 80 de mineri care se afla in subteran si aproximativ 110 muncitori de…

- Alexandru Dedu a fost ales pentru a doua oara consecutiv presedintele Federatiei Romane de Handbal, castigand lupta la un singur vot impotriva Narcisei Lecusanu, vicecampioana mondiala din 2005. Handbalul romanesc si-a ales joi conducerea pentru urmatorii patru ani. Pentru functia de presedinte au fost…

- Alegerile pentru postul de președinte al Federației Romane de Handbal, desfașurate ieri, la Rin Grand Hotel din București, au avut parte de suspans maxim. Astfel, Alexandru Dedu a reușit sa caștige al doilea mandat in fruntea FRH, dupa ce a adunat 100 de voturi in turul al doilea de scrutin al ...

- Au ramas mai putin de 24 de ore pana la alegerile programate la Federatia Romana de Handbal, iar candidatii care s-au inscris in aceasta competitie incearca sa-si asigure si ultimele voturi pentru ca din 15 februarie sa fie la masa celor care vor decide destinele handbalului in urmatorii 4 ani.…

- Consiliul de Administratie al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti reunit luni, 12 februarie 2018, l-a desemnat in functia de director general al CNAB pe Dan-Dumitru Baciu, cu un mandat de 4 luni. In varsta de 50 de ani, Dan Baciu este licentiat al Facultatii de Comert din cadrul Academiei de Studii…

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti are, incepand de azi, un nou director general, dupa ce fostul director, Bogdan Mindrescu, a demisionat.Potrivit B1TV.ro, Consiliul de Administratie l a desemnat in aceasta functie pe Dan Baciu. Dan Baciu este cel care era a ocupat functia de director economic…

- Thierry Desmarest si-a dat demisia din Consiliul de Administratie al constructorului auto francez Renault, la cateva zile inainte de o reuniune importanta la care directorul general Carlos Ghosn va cere...

- V. Stoica In anul școlar 2018/2019, sute dintre cadrele didactice aflate la catedra in unitațile de invațamant din județul Prahova vor fi pensionari, potrivit unei situații realizate de Inspectoratul Școlar Județean Prahova. ISJ Prahova a publicat lista nominala a cadrelor didactice din instituțiile…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca, vineri 9 februarie 2018, Consiliul de Administratie l-a desemnat pe Ion Gavrila director general interimar al companiei. Ion GAVRILA va coordona activitatea CFR SA, compania nationala care administreaza si gestioneaza infrastructura feroviara…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat joi un curs de referinta de 4,6533 lei/euro, in scadere cu 0,01% fata de nivelul atins miercuri, in contrast cu tendinta regionala. Consiliul de Administratie al BNR a crescut, miercuri, rata dobanzii de politica monetara de la 2% la 2,25% pe an.Citeste…

- ROBOR, rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele, a depasit joi pe piata interbancara pragul de 2% si a ajuns la 2,03% la trei luni, de la 1,99% miercuri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Cresterea ROBOR vine la o zi dupa ce Consiliul de Administratie…

- Cel mai mare aeroport din Romania a devenit o vaca de muls pentru cei care il conduc, dar si pentru functionari din ministerul Transporturilor. Este concluzia unui raport al Corpului de Control al premierului. Unii directori, angajaţi ai companiei, dar şi funcţionari din minister, şi-au…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a crescut, ieri, rata dobanzii de politica monetara de la 2- la 2,25- pe an, incepand cu data de 8 februarie. "Majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1,25 la suta pe an de la 1 la suta pe an, iar rata dobanzii aferente…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri, referitor la cresterea dobanzii de referinta de catre Banca Nationala a Romaniei (BNR), ca orice crestere din aceasta zona este de luat in seama, iar ingrijorarea e in functie de impactul pe care il poate avea. El a explicat ca, in ceea ce…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, considera ca orice majorare a dobanzii in zona politicii monetare e de luat in seama, pentru ca ar putea genera fie o crestere a inflatiei, fie a ROBOR. Intrebat la Parlament daca o noua majorare a dobanzii de referinta il ingrijoreaza, Teodorovici…

- Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu organizeaza in perioada 01.02.2018-28.03.2018, la sediul unitații sanitare publice din com. Runcu, jud. Gorj, concurs pentru ocuparea funcției de manager, persoana fizica, la Spitalul Pneumoftiziologie…

- De la jumatatea anului trecut, Aurel Slapciu, afaceristul din Motru care a participat la concursul pentru postul de director al Direcției Publice Motru, a acționat in judecata structura instituției publice municipale pe motiv de ilegalitate a comisiei de concurs. O instanța a Tribunalului Gorj…

- Consiliul de Administratie al grupului francez de utilitati Engie a recomandat patru candidati pentru a prezida institutia, inclusiv directorul operational al Airbus, Fabrice Bregier, si directorul general al...

- O profesoara de educație tehnologica, care preda la școlile din Dumbraveni și Gugești, este trimisa la pensie de instanța de judecata. S-a ajuns in aceasta situație deoarece, in septembrie 2017, profesoara nu a primit aviz favorabil de la Consiliul de Administrație (CA) al Școlii Dumbraveni pentru a…

- Fondul american de investitii Blackstone Group poarta discutii pentru a prelua un pachet de aproximativ 55% din actiunile diviziei Financial & Risk a grupului Thomson Reuters Corp pentru o suma de peste 17 miliarde de dolari (13,74 miliarde euro), au declarat luni, pentru Reuters, mai multe surse…

- Vremea in care Romania avea inflatie negativa sau unele dintre cele mai mici rate ale inflatiei din UE a trecut. In decembrie, Romania a avut una dintre cele mai ridicate rate de inflatie din UE, potrivit datelor Eurostat, oficiul de statistica al Uniunii Europene, publicat ieri. Fata de o medie…

- Profesoara de limba și literatura romana Teodora Bentz a fost propusa pentru a ocupa funcția de inspector de limba și literatura romana. Aceasta preda limba și literatura romana la Colegiul Național ”Alexandru Ioan Cuza” din Focșani. CV-ul Teodorei Bentz este unul bogat, aceasta avand titlul de doctor…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) anticipeaza o accelerare a inflatiei in lunile care urmeaza, dupa cum reiese din minuta sedintei de politica monetara publicata pe site-ul institutiei. Noile date si evaluari reconfirma perspectiva accelerarii inflatiei in ...

- Opt persoane si-au depus candidatura pentru Consiliul de Administratie al societatii Aparegio, operatorul judetean de apa si canal. Pe lista se gaseste si Tiberiu Trotea, fost sef al Complexului Energetic Rovinari. Selectia noilor administratori de...

- Profesoara de limba franceza de la Școala Golești, careia i-a fost desfacut contractul de munca din motive disciplinare, de catre Consiliul de Administrație al unitații de invațamant, a contestat decizia la Inspectoratul Școlar Județean Vrancea (IȘJ). Potrivit informațiilor furnizate de inspectorul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca o usoara inflatie de 1,5 - 2% este benefica pentru cresterea economica si ca decizia BNR de majorare a ratei dobanzii de politica monetara 'nu este in momentul de fata un element de ingrijorare'. 'Japonia s-a luptat ani de zile…

- Fondul Proprietatea a renuntat la actiunea in instanta indreptata impotriva Companiei Nationale Posta Romana care contestase schimbarea ultimilor trei membri din Consiliul de Administratie al companiei, numiti conform legislatiei privind guvernanta corporativa. Contestarea in instanta din partea Fondului…

- BNR insista pe o mai buna structura a bugetului Banca Nationala a Romaniei (BNR) insista pe o structura mai buna a bugetului, respectiv o pondere mai mare a cheltuielilor pentru investitii, a declarat, luni, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Centrale, intr-o conferinta de presa. "Nu este…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis, in sedinta de luni, majorarea de la 1,75% la 2% pe an a dobanzii de politica monetara. Decizia de azi a BNR era asteptata de piata, este de parere economistul sef al BCR, Horia Braun. „Cred ca in februarie sau martie…

- Majorarea dobanzii-cheie de catre Banca Nationala a Romaniei (BNR), de la 1,75% la 2%, va avea ca efecte cresterea dobanzilor la credite, apoi - dupa o luna - cresterea dobanzilor si la depozite, iar indicatorul ROBOR „se va duce in sus”, a declarat pentru MEDIAFAX analistul economic Dragos Cabat.…

- Ieri, 3 ianuarie 2018, Consiliul de Administrație și conducerea executiva a S.C. Cupru Min S.A. a dat publicitații un comunicat de presa in care anunța rezultate remarcabile obținute in 2017 de aceasta societate de stat aflata in subordinea Ministerului Economiei. „Compania Cupru Min SA a evaluat datele…

- Radu Buzaianu și Razvan Zamfir sunt gazdele unei noi emisiuni la B1 TV - "Buna, Romania!". Cei doi jurnaliști interpreteaza toate știrile de peste zi, de luni pana vineri. Radu Buzaianu a mai colaborat cu postul B1 TV in aceasta vara, cand a avut segmentul lui Radu Banciu. Tudor Barbu l-a…

- Consiliul de Administratie al SC RAJA SA, prin presedintele CA, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AGOA in data de 31 ianuarie 2018, ora 11.00, in sala de sedinte, de la sediul regiei, cu sapte proiecte pe ordinea de zi. Printre acestea se afla aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli…