Romgaz face pe plac statului si anunta un dividend urias

- Alumil Rom Industry (ALU), filiala din Romania a grecilor de la Alumil Aluminium, propune actionarilor in sedinta din 25 aprilie un dividend brut de 0,416 lei pe actiune, ceea ce la preturile de tranzactionare preanunt de 1,38 lei, echivaleaza cu un randament de 30%, cel mai ridicat de la bursa,…

- Anul trecut, producția de gaze naturale obținuta de Romgaz s-a ridicat la 5,158 miliarde de metri cubi, in creștere cu peste 22% fața de cea realizata in anul anterior. Creșterea producției a fost stimulata de temperaturile mai scazute de la inceputul anului 2017 și de creșterea cererii de gaze pentru…

- Consiliul de Administratie al Bancii Transilvania le propune actionarilor aprobarea unui dividend brut de 0,14 lei/actiune pentru 2017, conform unui raport remis bursei de Valori Bucuresti, transmite Agerpres.

- Consiliul de Administrație al Companiei de Autostrazi și Drumuri Naționale a discutat luni posibilitatea de a plati bani in plus directorului general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), pe langa salariul acestuia de 4.700 – 7.000 de euro lunar, pe criterii de...

- Zece companii listate pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB) au anuntat deja valoarea dividendelor pe care le vor propune actionarilor in Adunarile Generale ce vor avea loc in aprilie. Castigul mediu este de 5,7%, de aproximativ cinci ori mai mare decat dobanda bancara pe un an, asta desi Romgaz (SNG)…

- Christina Verchere va prelua de la 1 mai 2018 mandatul de CEO al OMV Petrom S.A. se arata intr o informare transmisa catre Bursa de Valori Bucuresti. "In sedinta de astazi, Consiliul de Supraveghere a luat act de faptul ca doamna Christina Verchere va prelua functia de Presedinte al Directoratului si…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a finalizat procesul de selectie a celor 50 de companii care trec in etapa finala a proiectului Made in Romania: Liga BVB, 15 dintre acestea urmand sa intre intr-un program de mentorat in care vor fi acoperite subiecte precum marketing si branding, strategie…

- Actionarii Romaero Bucuresti, companie de stat specializata in intretinerea si repararea avioanelor civile si militare de transport de pasageri sau cargo, vor sa revoce trei membri din Consiliul de Administratie, carora le expira mandatele, si sa numeasca administratori provizorii.

- Indicele principal al Bursei de Valori Bucuresti a atins, vineri dimineata, cel mai inalt nivel din ultimele noua luni si jumatate, respectiv de 8.735 puncte, reiese din datele operatorului pietei de capital. Actiunile Electrocontact, Romcarbon si BRD cresteau cel mai mult pe piata principala…

- Consiliul de Administratie al Electrica a aprobat acordarea de imprumuturi intragrup in valoare de 520 milioane lei, pentru finantarea planului de investitii al anului 2018, se arata intr-un anunt publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). ''Consiliul de Administratie…

- Prea multe știri incorecte, vehiculate de presa și de oameni politici, sunt pe piața romaneasca – și despre dobanzi și despre inflație, spune Adrian Vasilescu, consilierul și consultantul pe strategie al guvernatorului BNR, la dezbaterea stiricurate.ro. Chiar și in Comisia care vorbea despre o propunere…

- Consiliul de Administratie al Metrorex l-a desemnat in functia de director general pe Dumitru Sodolescu, acesta inlocuindu-l pe Ion Constantinescu, al carui mandat expira sambata, potrivit unui comunicat emis de companie. 0 0 0 0 0 0

- Consiliul de Administratie al Bancii Transilvania a hotarat rascumpararea unui numar de 10 milioane de actiuni, conform unui anunț transmis Bursei de Valori București. Tranzacția se va face la un pret minim egal cu cel de piata din momentul efectuarii achizitiei si un pret maxim de 3,5 lei. Achiziția…

- Administratorii dezvoltatorului imobiliar Practic Bucuresti, la care omul de afaceri Radu Dimofte este actionar majoritar, propun distribuirea de dividende in suma totala de 29,7 milioane lei, din profitul de 30,4 milioane lei aferent anului trecut. Propunerea va fi discutata la urmatoarea…

- Elevii și preșcolarii din Dolj nu vor face cursuri nici in urmatoarele doua zile. Decizia a fost luata ca urmare a avertizarii meteo emise de Administrația Naționala de Meteorologie pentru regiunea Olteniei. „Avand in vedere avertizarea meteorologica emisa de Administrația Naționala de Meteorologie…

- Societatea de Investitii Finaciare Banat Crisana (SIF1), a achizitionat un pachet de 476.165 actiuni, reprezentand 5,5% din capitalul social al Conpet S.A., listat pe Bursa de Valori Bucuresti. SIF Banat Crisana si-a consolidat pozitia de actionar, cu un total de 6,5% din actiuni.…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a incheiat un acord cu Expat Asset Management pentru licentierea indicelui BET-BK, care include 25 de companii de la Bucuresti, creat si administrat de BVB, care va fi folosit ca suport pentru ETF-ul Expat Romania BET-BK UCITS, tranzactionat la Sofia.…

- Biroul Executiv al PNL a decis, luni, sa ii sustina pe Liviu Bratescu si Cristian Petcu in Consiliul de Administratie al TVR, pe Alexandru Kocsis la CNA si pe Maria Mota la CNCD, presedintele PNL Ludovic Orban afirmand ca propunerile respecta criteriile de integritate. Presedintele PNL, Ludovic Orban…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a respins numirea lui Grigore Chis la conducerea casei de brokeraj clujene BRK Financial Group (BRK), functie pe care acesta a mai detinut-o in perioada 2009-2015. “Consiliul de Administratie va adopta cat mai curand posibil o hotarare cu…

- Banca Transilvania vrea sa preia toate actiunile Victoriabank, a treia banca în topul institutilor de credit din Republica Moldova. Oferta de preluare a 8 milioane de acțiuni emise de banca de la Chișinau reprezenta 33,23% din numarul total de acțiuni ordinare nominative cu drept de vot, ca…

- Banca Transilvania, a doua cea mai mare banca din Romania dupa active, lanseaza o oferta de preluare a 8.308.673 de actiuni emise de Victoriabank, a treia banca in topul institutilor de credit din Republica Moldova, reprezentand 33,23% din numarul total de actiuni ordinare nominative cu drept de…

- Potrivit unui comunicat de presa, Agenția Naționala de Integritate a constatat încalcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativa de catre Mihai Lucan, fost medic șef secție – Secția Clinica Urologie II din cadrul Institutului Clinic de Urologie și…

- Consiliul de Administrație al Companiei Naționale Aeroporturi București reunit luni, 12 februarie 2018, l-a desemnat in funcția de Director General al CNAB pe Dan-Dumitru Baciu, cu un mandat de 4 luni.

- Stere Farmache, fost director al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), a fost numit administrator provizoriu al Sphera Franchise Group (simbol bursier SFG), care reuneste sub umbrela sa companiile care detin brandurile KFC, Pizza Hut si Pizza Hut Delivery, arata un raport al companiei. ”Consiliul de…

- Purcari Wineries se va lista, joi, la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), la un pret de 19 lei/actiune, potrivit unui anunt al companiei. Iniţial, compania anunţa că evenimentul va avea loc în jurul datei de 14 februarie. Preţul de ofertă pentru cele 9,8 milioane…

- Capitalizarea bursiera a companiilor romanesti a depasit 21 de miliarde de euro la finalul lunii trecute Valoarea tranzactiilor cu actiuni de la Bursa de Valori Bucuresti a depasit nivelul de 200 milioane de euro in ianuarie, pe fondul intensificarii activitatii investitorilor. Bursa de Valori Bucuresti…

- Valoarea tranzactiilor cu actiuni a depasit nivelul de 200 milioane de euro in ianuarie, pe fondul intensificarii activitatii investitorilor, spune Lucian Anghel, presedintele BVB. ”Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inregistrat in ianuarie 2018 o crestere de aproape 8%, dupa ce indicele BET, principalul…

- Ion Gavrila este noul director general interimar al companiei CFR, funcție in care a fost desemnat, vineri, de Consiliul de Administratie. Consiliul de Administratie al CFR l-a desemnat pe Ion Gavrila in functia de director general interimar al companiei. Acesta va coordona activitatea CFR, compania…

- Guvernul a redactat un memorandum in care cere ca reprezentantii statului in adunarile generale ale actionarilor sa solicite repartizarea a 90% din profiturile companiilor spre dividende si varsaminte la buget, asa cum s-a intamplat anul trecut. “Mandatarea reprezentantilor statului in Adunarea…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,03%, cel mai mare nivel din ultima luna, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Consiliul de Administratie al BNR a crescut, miercuri, rata dobanzii de…

- Ministerul Finantelor redeschide, in februarie, o emisiune de obligatiuni de stat cu cupon denominate in euro, in valoare nominala de 200 milioane euro, cu scadenta in 2021, potrivit prospectului de emisiune publicat pe pagina de Internet a institutiei. Emisiunea a fost lansata in luna martie a anului…

- De mai bine de un an de zile, Administrația Romana a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA are o conducere administrativa provizorie, pentru ca Ministerul Transporturilor nu este in stare sa organizeze concurs pentru desemnarea membrilor din Consiliul de Administrație, conform OUG nr.109/2011 privind…

- Contribuabilii care vor depune doar in aprilie Formularul 600 vor avea calitatea de asigurati in sistemul public de sanatate si in trimestrul I (perioada ianuarie-martie), a declarat luni vicepremierul Viorel Stefan. „Sigur ca este o intrebare, in conditiile in care s-a prorogat termenul…

- Consiliul de Administratie al Argus SA, in sedinta din data de 01.02.2018, in unanimitate, numeste in functia de Director General al Argus SA Constanta, pe Robu Sabin Marcu, incepand cu data de 05.02.2018 pana la data de 30.06.2018, cu contract de mandat. Rapotul a fost emis de Bursa de Valori Bucuresti.Documentul…

- Compania de stat Cupru Min Abrud, societate care exploateaza peste 60 % din rezervele de cupru ale Romaniei, are un nou director interimar, dupa ce fostul manager general Nicolae Turdean si-a dat demisia din motive personale. La conducerea societatii, Consiliul de Administratia l-a imputernicit pe…

- Actionarii Purcari Wineries spera sa obtina 265,9 milioane de lei din listarea a 49% din actiunile companiei la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), reiese din prospectul publicat pe site-ul operatorului pietei de capital romanesti. Subscrierile pot fi facute incepand cu data de 29 ianuarie…

- Profesoara de limba și literatura romana, Teodora Bentz, a primit de la Ministerul Educației Naționale (MEN) ordinul de numire in funcția de inspector de specialitate la Inspectoratul Școlar Județean Vrancea (IȘJ). Aceasta a și preluat atribuțiile, mai ales ca incep olimpiadele școlare. Teodora Bentz…

- Antonio Spinu, membru provizoriu al Consiliului de Administratie al Conpet SA, si a depus demisia, conform bvb.ro.Potrivit raportului publicat de Bursa de Valori Bucuresti, societatea Conpet SA aduce la cunostinta actionarilor si investitorilor faptul ca domnul Antonio Spinu a comunicat demisia sa incepand…

- Vremea in care Romania avea inflatie negativa sau unele dintre cele mai mici rate ale inflatiei din UE a trecut. In decembrie, Romania a avut una dintre cele mai ridicate rate de inflatie din UE, potrivit datelor Eurostat, oficiul de statistica al Uniunii Europene, publicat ieri. Fata de o medie…

- Un investitor care la inceputul anului trecut ar fi plasat cate 5.000 de lei in actiuni Romgaz si Petrom, cele mai mari doua companii de pe Bursa de Valori Bucuresti, ar fi avut la finalul anului cu 3.170 de lei mai mult, in vreme ce un depozit similar in cele mai mari doua banci din Romania ar fi…

- Producatorul de vinuri Purcari Wineries Plc intentioneaza sa se listeze la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), in primul trimestru din acest an, printr-o Oferta Publica Initiala de cel mult 49% din actiunile existente, a transmis luni compania intr-o informare catre bursa. Societatea nu isi va majora capitalul…

- Indicele BET al Bursei de Valori Bucuresti a deschis saptamana in scadere, luni, la ora 10:00 inregistrand un minus de 0,15%. Indicele BET-Fi a scazut cu 0,47%, in timp ce BET-NG, care masoara activitatea companiilor din energie, a scazut cu 0,24%. Dintre principalele actiuni cotate, titlurile…

- Opt persoane si-au depus candidatura pentru Consiliul de Administratie al societatii Aparegio, operatorul judetean de apa si canal. Pe lista se gaseste si Tiberiu Trotea, fost sef al Complexului Energetic Rovinari. Selectia noilor administratori de...

- „Intr-un context in care costul banilor este asteptat sa creasca din cauza presiunilor inflationiste, 2018 este cel mai bun an pentru listarea la bursa. Din perspectiva venitului, consumul este la un nivel semnificativ pentru a incuraja investitiile si cresterile veniturilor pentru anul in curs.…

- Bursa de Valori Bucuresti a deschis in crestere in cea de-a doua zi a saptamanii, la debutul sedintei de tranzactionare majoritatea indicilor inregistrand cresteri usoare, sub 0,5%. Indicele principal al Bursei, BET, a inceput ziua de marti cu un avans de 0,20%, in timp ce BET-TR a crescut…

- „Bancile comerciale vor majora dobanzile la credite, apoi si la depozite, dar dupa o luna-doua. ROBOR-ul o sa se duca si el in sus, dar trebuie mentionat ca aceasta majorare a dobanzii-cheie este en efect al inflatiei, nu e un generator de inflatie”, a spus analistul. Dragos Cabat a mai spus ca „era…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis, in sedinta de luni, majorarea de la 1,75% la 2% pe an a dobanzii de politica monetara. Decizia de azi a BNR era asteptata de piata, este de parere economistul sef al BCR, Horia Braun. „Cred ca in februarie sau martie…

- In conformitate cu prevederile OUG nr.109 2011, expertul independent Pluri Consultants Romania SRL anunta inceperea procedurii de recrutare si selectie a candidatilor pentru ocuparea celor 6 sase posturi de membru in Consiliul de Administratie al societatii OIL TERMINAL S.A. Constanta, se arata intr…

- Bursa de Valori Bucuresti a avut cel mai bun inceput de an din ultimii 5 ani, dupa ce indicele principal al pietei, BET, a inchis prima sedinta de tranzactionare din 2018 cu un plus de 2%, la peste 7.900 de puncte, si a deschis sedinta de joi cu un avans de 0,07%, la 7.916 puncte. Actualul…