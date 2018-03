Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii județeni din Alba se intrunesc in ședința extraordinara vineri, 16 martie 2018, de la ora 11.00, in sala de ședințe a Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului din municipiul Alba Iulia, B-dul. 1 Decembrie 1918, Nr. 68, avand urmatoarele proiecte pe ordinea de zi: Proiect…

- Unul din proiectele aflate pe ordinea de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local Baia Mare de luni, 12 martie, prevede reducerea mandatului de director general al SC URBIS SA de la patru ani al doi ani de la data numiri. Iata cum arata proiectul de hotarare: Art. 1 Se propune aprobarea modificarii…

- Administratia Nationala "Apele Romane" (ANAR) estimeaza pentru anul in curs venituri totale de circa 1,087 miliarde de lei, reiese din Hotararea de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2018 a institutiei, publicata in Monitorul Oficial. Potrivit documentului, bugetul alocat…

- Astazi 7 martie 2018, incepand cu ora 10:00 are loc Adunarea Generala a Actionarilor pentru alegerea Consiliului de administratie al Companiei de Apa SA Buzau, este convocata din nou la aceasta ora. Ordinea de zi: "Aprobare numire, in aceleasi conditii contractuale ca administratorii pe care ii inlocuiesc,…

- Profitul net al Transgaz va fi in 2018 de 213,1 milioane lei, cu 58,4% mai mic fata de cel obtinut in 2017, potrivit bugetului de venituri si cheltuieli al companiei pe 2018, aprobat luni in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor. Aceasta reducere poate fi pusa pe seama scaderii veniturilor reglementate,…

- Societatea de stat Conpet Ploiesti, un monopol al transportului de titei prin conducte, si-a bugetat investitii de 76,62 milioane lei in acest an si estimeaza totodata un profit net de 60,66 milioane lei, in scadere cu 18% fata de cel realizat anul trecut.Compania estimeaza venituri totale…

- Antibiotice Iasi (simbol bursier ATB), unul din cei mai importanti producatori romani de medicamente generice, estimeaza un profit net de 29,5 milioane lei in acest an, in scadere cu 12% fata de rezultatul net preliminar realizat anul trecut, de 33,5 milioane lei potrivit bugetului de venituri si…

- Transelectrica estimeaza ca va obtine in acest an un profit net de 72,7 milioane de lei, de aproape trei ori mai mare fata de rezultatul preliminar afisat pentru 2017, potrivit bugetului de venituri si cheltuieli aprobat luni in Adunarea Generala a Actionarilor. Veniturile totale sunt estimate…

- Marți, 6 martie 2018, consilierii județeni sunt convocați intr-o noua ședința extraordinara care are pe ordinea de zi un singur proiect de hotarare. Este vorba despre modificarea și completarea Hotararii Consiliului Județean Buzau nr. 48/27.02.2018, astfel incat reprezentantului județului Buzau in Adunarea…

- Horia Georgescu a vorbit despre sesizarea primita de la SRI cand Iohannis a intrat in PNL, pe vremea cand se afla la conducerea Agentiei Nationale de Integritate (ANI). Fostul sef al ANI a spus ca sesizarea a fost primita in prima zi cand Iohannis s-a alaturat liberalilor si a sustinut ca i-a parut…

- Consiliul de Administratie al Bancii Transilvania (TLV) a hotarat sa rascumpere maxim 10.000.000 ale bancii, din totalul de 25.000.000 de actiuni aprobate pentru a fi rascumparate de catre Adunarea Generala a Actionarilor. 0 000 00

- CFR Calatori estima pentru anul trecut pierderi de 90,5 milioane lei și venituri totale de 2,15 miliarde de lei, potrivit bugetului rectificat pentru 2017, potrivit news.ro. Pentru 2018 insa, CFR Calatori estimeaza pierderi de 367,68 milioane lei și venituri totale de 2,08 miliarde lei. Potrivit proiectului…

- Erste Group a inregistrat anul trecut un profit net record, de 1,31 miliarde euro, ceea ce permite propunerea unui dividend majorat, de 1,20 euro/actiune, se arata intr-un comunicat al grupului bancar...

- NEPI Five Property Development SRL, societatea care detine City Park Mall, din parcul Tabacarie, a decis sa si schimbe numele. Reamintim ca terenul pe care se afla centrul comercial City Park Mall din Constanta este detinut de City Park Constanta SRL fosta Everest Investitii si Consultanta SRL . Adunarea…

- O ședința fulger este programata sa aiba loc astazi, la ora 14:00, la sediul Consiliului Local Municipal Buzau. Intalnirea consilierilor locali are legatura cu inlocuirea din funcție a reprezentantului Primariei Buzau in Adunarea Generala a Acționarilor de la Compania de Apa. Pana acum, acest mandat…

- CFR Marfa estimeaza profit zero in acest an si si-a planificat investitii in suma de 81 milioane lei, potrivit proiectului de buget si cheltuieli pentru acest an, publicat in dezbatere de actionarul majoritar al companiei, Ministerul TransporturilorCFR Marfa si-a bugetat venituri totale de…

- Metrorex SA estimeaza pentru anul in curs pierderi brute de 95,364 milioane de lei si investitii de 805,813 milioane de lei, potrivit anexei la proiectul de Hotarare de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2018 al companiei de transport cu metroul, publicat pe site-ul Ministerului…

- Mai precis, Grupul OMV Petrom a realizat un profit in anul care tocmai a trecut de 2,491 miliarde de lei, in crestere cu 139% fata de anul 2016, cand compania a realizat un profit de 1,043 de miliarde de lei, scrie capital.ro. "In 2017, rezultatul din exploatare CCA excluzand elementele speciale aproape…

- Se intampla la Cluj: Pista pentru biciclete in loc de cale ferata Trei localitati din judetul Cluj - Sancraiu, Calatele si Huedin - vor sa construiasca o pista de biciclete pe traseul unei linii dezafectate de cale ferata. Cei trei primari vor sa atraga pentru acest proiect o finantare europeana de…

- Hidroelectrica estimeaza ca a obtinut un profit brut de peste un miliard si jumatate de lei anul trecut, cel mai bun rezultat inregistrat de companie de la iesirea din insolventa, a declarat, luni, Bogdan Badea, directorul general al producatorului de energie. "Pentru noi a fost un an al provocărilor,…

- Complexul Energetic si-a propus ca, pana in luna septembrie, sa finalizeze procesul de valorificare a termocentralei pe gaze de la Chiscani – Braila. In documentele pentru Adunarea Generala a Actionarilor se arata ca termocentrala nu are nicio sansa de functionare pentru urmatorii ani, in conditii…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, a raportat pentru anul trecut un profit net de 303 milioane lei, mai mare cu 172% fata de anul anterior, conform datelor preliminare anuntate joi de companie. De asemenea, veniturile din exploatare…

- Transportatorul national de titei si produse petroliere Conpet a obtinut, anul trecut, un profit net de 73,661 milioane de lei, in urcare cu 3% fata de rezultatul din 2016, cand a inregistrat un castig de 71,547 milioane de lei, potrivit unui raport transmis, joi, Bursei de Valori Bucuresti.…

- Banca Transilvania a obtinut un profit net de 1,186 miliarde de lei, in 2017, in scadere cu 3,46%, iar cel al grupului Financiar Banca Transilvania a fost de 1,242 miliarde de lei, mai mic cu 2,74% decat cel din 2016, potrivit datelor bancii transmise Bursei de la Bucuresti.

- Registrul Auto Roman (RAR) estimeaza un profit net de 103.5 milioane lei in acest an și venituri totale de 404,3 milioane lei, potrivit proiectului privind bugetul de venituri si cheltuieli, publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor.

- In perioada 1 ianuarie - 30 decembrie 2017, principalele resurse de energie primara au totalizat 34,2 milioane tone echivalent petrol (tep), in crestere cu 11 milioane tep fata de anul 2016. Conform INS, productia interna a insumat 21,3 milioane tep, in crestere cu 814,000 tep fata de anul…

- Compania Alro S.A, cel mai mare producator de aluminiu din Europa Continentala, a inregistrat un profit net preliminar de 318 de milioane de lei, in 2017, in creștere fața de anul 2016 cand acesta a fost de 67 de milioane de lei. Cifra de afaceri a companiei s-a situat la 2,47 miliarde de lei, comparativ…

- Grupul BRD a incheiat anul trecut cu un profit net de 1,4 miliarde de lei, cu 85% mai mare fața de nivelul inregistrat in anul anterior, pe fondul unor venituri mai mari cu aproape 5%, se arata in raportul trimis BVB de catre BRD.

- Intesa Sanpaolo Bank, parte a Intesa Sanpaolo Group, a inregistrat, in 2017, un venit operațional de 154 milioane lei și profit net de 43 milioane lei, de trei ori mai mare fața de 2016. Imprumuturile acordate clienților Corporate și IMM au crescut cu aproximativ 25%, de la 1,37 miliarde lei in 2016,…

- Adunarea Generala a Acționarilor de la societatea HidroPrahova se va intruni pe 15 februarie in ședința ordinara pentru a aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2018. In acest buget, la capitolul achiziții și dotari, este inclusa și achiziționarea unui imobil pentru sediul central al operatorului…

- Indicele bursier Dow Jones a avut luni o scadere de 1.175 de puncte, cea mai mare dupa criza financiara din anul 2008, situatii asemanatoare inregistrandu-se si la bursele S&P 500 si Nasdaq, ceea ce a atras "preocuparea" Presedintiei SUA. Pietele bursiere din intreaga Europa se pregatesc acum pentru…

- Societatea Tolil Company SRL a fost infiintata in anul 1998 si are sediul social in muncipiul Constanta. Domeniul principal de activitate este "activitati in ferme mixte cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor ldquo;. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, consultat la 5 februarie…

- Romgaz are termen pana la 29 iunie 2018 sa stabileasca valoarea prejudiciilor evidentiate in urma unui control al Curtii de Conturi, se arata intr-un document care va fi discutat de catre actionarii producatorului de gaze, in Adunarea Generala din 7 martie. Astfel, conform Deciziei din…

- La 31 ianuarie 2018, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 33,49 miliarde euro, cu 4 milioane de euro mai mult decat avea la finele anului, au transmis joi reprezentantii Bancii Centrale. Rezerva de aur s-a mentinut la 103,7 tone. In conditiile evolutiilor preturilor…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica estimeaza ca va obtine in acest an un profit brut de 365 de milioane de lei, de peste cinci ori mai mare decat cel bugetat pentru acest an, de 70 de milioane de lei, potrivit proiectului privind bugetul de venituri si cheltuieli al companiei, care va fi discutat…

- In sedinta extraordinara a Consiliului Judetean Caras-Severin au fost aprobate cinci proiecte de hotarare referitoare la imprumutul pe care S.C. Aquacaras va incerca sa-l obtina pentru cofinantarea proiectului „Modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Caras-Severin, Romania“.…

- Volumul transferurilor moldovenilor care muncesc în strainatate a însumat 1,2 miliarde USD în anul 2017, cu 11,2 la suta mai mult fața de anul precedent când acestea coborâse la cel mai jos nivel din ultimii zece ani, dupa o scadere cu 30 la suta în 2015 și 4,5…

- Excelsior SRL a fost infiintata in anul 1993 si are sediul social in muncipiul Constanta. Domeniul principal de activitate este "comert cu ridicata al bauturilor ldquo;.Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, consultat la 26 ianuarie 2018, societatea are un capital social subscris de 250.000…

- Creatorul Tesla, Elon Musk, va primi cel mai mare pachet salarial din lume, acesta ajungand la suma de 50 de miliarde de dolari, daca va reusi sa isi atinga tintele de profit si de crestere a valorilor actiunilor, relateaza Financial Times, scrie Ziarul Financiar.

- Societatea Litoral S.A, cu sediul in Statiunea Mamaia, Vila 26, Judetul Constanta, a convocat Adunarea Generala a Actionarilor pentru data de 15.01.2018, prima convocare si 16.01.2018, a doua convocare. Adunarea Generala a Actionarilor s a intrunit la prima convocare, respectiv, 15.01.2018 si au fost…

- LTA Mondial SRL a fost infiintat in anul 1997 si are sediul social in municipiul Constanta. Domeniul principal de activitate este "cultivarea cerealelor exclusiv orez , plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoaseldquo;. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului,…

- Potrivit datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), tara noastra a exportat in primele noua luni ale anului trecut 7,87 milioane de tone de cereale, in scadere cu 5,6% fata de aceeasi perioada din 2016, in timp ce incasarile au inregistrat si ele cum era si normal un recul, de 2,5%,…

- Rezervele valutare ale Bancii Nationale a Romaniei (BNR) se situau la nivelul de 33,494 miliarde de euro la 31 decembrie 2017, in crestere cu 1,3% fata de noiembrie, dar in scadere cu 2,1% comparativ cu perioada similara din 2016, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei remis, miercuri,…

- Managerii consultati de Institutul National de Statistica (INS) anticipeaza, pentru perioada ianuarie-februarie, stabilitatea activitatii in industrie, comert si servicii, cresterea numarului de salariati in comert si servicii si cresterea preturilor in industrie, constructii si servicii.”In cadrul…

- In urma sedintei ordinare de consiliu din data de 20.12.2017, ultima din anul 2017,au fost aprobate o serie de proiecte de hotarare cu privire la numirea unor reprezentanti ai Consiliului Local in: Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal, Consiliul de Administratie al Liceului Teoretic Pavel…