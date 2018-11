Romgaz da vina pe OMV Petrom pentru scumpirea gazelor

Cresterea pretului la gaze din ultima perioada a fost cauzata de faptul ca OMV Petrom si-a redus productia, astfel ca trebuie sa importam mai mult gaz din Rusia, care este mai scump, a declarat, marti, Adrian Volintiru, directorul general al Romgaz, la o conferinta pe tema noii strategii energetice.



"In conditiile in care ceilalti operatori reduc productia, Romgaz a crescut productia cu 7% in primele trei trimestre si a livrat doar pe piata interna, deci si-a facut din plin datoria si incearca sa extraga cat mai mult, sa livreze cat mai mult, dar lipsa gazului din alte surse a provocat…