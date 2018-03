Romgaz are un randament al dividendelor de 11,4%, Transgaz de 10,8%, iar Nucleareelctrica de 10,5% (Investors Club)

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a amendat Transgaz, E.ON, Engie si OMV Petrom pentru dezechilibrele din sistemul national de transport al gazelor de saptamana trecuta, potrivit Agerpres. Toate companiile implicate considera incorecta decizia ANRE si de aceea vor face…

- Romania a importat zilele acestea pana la o treime din consumul zilnic de gaze pentru a trece cu bine perioada geroasa, acestea fiind cele mai mari importuri zilnice de gaze din ultimii cinci ani, potrivit unor surse din sectorul energetic. Consumul zilnic de gaze a fost de circa 65 de milioane…

- ♦ Numarul lui Graham se calculeaza pe baza indicatorilor profit pe actiune (EPS) si capitaluri proprii/numarul de actiuni (book value per share) ♦ Daca numarul lui Graham este mai mic ca pretul actiunii, se justifica vanzarea acesteia ♦ BVB, Transelectrica si MedLife ar fi pe lista de vanzare a mentorului…

- Chișinaul va putea fi alimentat cu gaze romanești incepand cu anul 2019, dupa ce compania de stat Transgaz, operatorul sistemului național de transport al gazelor, a cumparat Vestmoldtransgaz in Republica Moldova. Aceasta este societatea care trebuie sa construiasca gazoductul care leaga localitatea…

- ♦ BRD, banca francezilor de la Societe Generale a ajuns la un PER de 6,7 dupa ce profitul obtinut pe 2017 a fost cel mai mare din istoria bancii ca urmare a reversarii unor provizioane ♦ Pentru anul 2018 Petrom estimeaza ca pretul mediu al titeiului Brent va fi de 60 dolari pe baril, iar nivelul marjelor…

- OMV Petrom este in discutii pentru a exporta in tarile vecine al gazele care vor fi extrase din Marea Neagra, a declarat, miercuri, Mariana Gheorghe, directorul general al companiei, intr-o conferinta de presa.

- Banca Transilvania premiata de Bursa de Valori București Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a acordat, luni seara, 19 premii pentru anul 2017 mai multor companii si persoane care s-au remarcat pe piata de capital romaneasca, in cadrul inaugurarii anului bursier 2018. Astfel, premiul pentru…

- Guvernul forțeaza și in acest an companiile de stat sa acorde 90% din profitul net sub forma de dividende, pentru al doilea an consecutiv. Societațile de stat au dat anul trecut la buget peste 2 miliarde de lei din profituri și rezerve, pentru a umple golurile bugetare lasate de creșterea salariilor…

- Bursa de la Bucuresti a deschis si sedinta de joi pe plus, continuand trendul de miercuri, iar principalii indicii inregistrau la ora 10.00 cresteri cuprinse intre 0,1% si 0,5%. BET, principalul indice al BVB, avansa cu 0,54%, BET-FI cu 0,10%, BET-NG cu 0,25%, iar BET-TR cu 0,53%. …

- Nuclearelectrica, Hidroelectrica, Complexul Energetic Oltenia si Transelectrica, patru companii cheie pentru sistemul energetic local, vor fi reprezentate la cel mai inalt nivel la ZF Power Summit "18, unul dintre cele mai importante even...

- La randul lui, BET-FI inregistra un declin de 3,50%, iar BET-NG de 3,65%. Cea mai mare scadere a fost inregistrata de Transgaz, cu un minus de 2,04%, urmata de Transelectrica, cu minus 1,52% si BRD cu 1,51%. Pe plan extern, pietele europene au continuat declinul de luni, indicele Stoxx 600 marcand…

- Scaderea de la debutul sedintei de luni vine dupa cea a burselor din Asia, in conditiile in care investitorii isi ajusteaza portofoliile in lumina noilor asteptari legate de inflatie, scrie ZF. Indicele Asia Dow a scazut cu 1,43%, in timp ce Nikkei 225, indicele bursei din Tokyo, a scazut cu 2,55%,…

- Vagit Alekperov și Leonid Fedun, cei doi oligarhi ruși care controleaza destinele Lukoil, cel mai mare grup petrolier privat din Rusia și al treilea ca marime din Romania, se afla pe lista SUA pentru viitoare sancțiuni, potrivit documentelor consultate de catre Libertatea. Alekperov este un fost ministru…

- Indicele BET al Bursei de Valori Bucuresti a deschis sedinta de miercuri in scadere, inregistrand la ora 10 un minus de 0,04%. Indicele BET-Fi a scazut cu 0,40%, in timp ce BET-NG, care masoara activitatea companiilor din energie, este singurul indice care afiseaza valori in crestere, de plus 0,12%…

- Danuț Andrușca, viitorul ministru al Economiei, a afirmat in fața comisiei Economice din Senat ca legea redevențelor va fi adoptata pana la finele lunii februarie. A fost contrazis, insa, pentru ca acest lucru este imposibil din punct de vedere tehnic. Ulterior, Andrușca a anunțat ca pana la finele…

- ♦ Conpet Ploiesti si Nuclearelectrica, companii controlate de stat, sunt printre cele mai performante actiuni de la inceputul anului 2018, cu un avans de 18%, respectiv 11% ♦ Dividende potentiale la Conpet de 28 lei pe actiune si 1,5 lei la Nuclearelectrica, potrivit unei analize a Tradeville vazute…

- Verestoy Attila, decedat miercuri la 63 de ani, era politicianul cu cele mai mare investitii la bursa romaneasca: doar din "foamea de bani a statului" a incasat dividende de 1 mil. lei. Senatorul UDMR avea in portofoliu actiuni la companii care au fost luate in vizor de stat pentru plata unor dividende…

- 10 milioane de euro tranzacționate intr-o zi cu acțiuni Banca Transilvania Piata principala a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a fost dominata, in prima sedinta de tranzactionare a saptamanii, de cinci tranzactii derulate pe piata Deal cu titlurile Banca Transilvania (BT), insumand 46,9 milioane de…

- OMV Petrom, BRD, Transgaz, Romgaz si Banca Transilvania sunt cinci actiuni de urmarit de investitorii de la bursa romaneasca in 2018 in contextul in care in cazul companiilor de stat rezultatele la noua luni ar putea aduce dividende cu randamente de 10-12%, evolutia pretului petrolului va ajuta Petrom…

- Banca Transilvania, afectata de schimbarea guvernului. Toata bursa, pe roșu Societațile cu capital de stat au cel mai mare recul in urma schimbarii conducerii guvernului, insa și companiile private sunt atinse. Cele mai afectate companii de efectul schimbarii conducerii guvernului, resimțit în…

- Bursa de la Bucuresti a deschis ziua de marti in scadere pe toata linia, cu actiunile principalelor companii cotate tot pe minus, dupa ce aseara premierul Mihai Tudose si-a anuntat demisia. Indicele principal al pietei, BET, scadea la ora 10.00 cu 0,84%, in timp ce BET-FI avea un minus de…

- Indicele BET al Bursei de Valori Bucuresti a deschis saptamana in scadere, luni, la ora 10:00 inregistrand un minus de 0,15%. Indicele BET-Fi a scazut cu 0,47%, in timp ce BET-NG, care masoara activitatea companiilor din energie, a scazut cu 0,24%. Dintre principalele actiuni cotate, titlurile…

- Bursa de Valori Bucuresti a deschis in crestere in cea de-a doua zi a saptamanii, la debutul sedintei de tranzactionare majoritatea indicilor inregistrand cresteri usoare, sub 0,5%. Indicele principal al Bursei, BET, a inceput ziua de marti cu un avans de 0,20%, in timp ce BET-TR a crescut…

- Nuclearelectrica, Conpet Ploiesti si Transgaz au fost in 2017 cele mai performante actiuni din indicele de referinta BET ca urmare a randamentului mare al dividendelor cat si a imbunatatirii rezultatelor financiare in primele noua luni.

- Bursa de la Bucuresti a inchis in crestere sedinta de tranzactionare de vineri, iar indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 actiuni, s-a apreciat cu 0,25%, ajungand la 7.985,82 puncte. Valoarea totala a schimburilor realizate s-a cifrat la 35,14 milioane de lei…

- Bursa de Valori Bucuresti a avut cel mai bun inceput de an din ultimii 5 ani, dupa ce indicele principal al pietei, BET, a inchis prima sedinta de tranzactionare din 2018 cu un plus de 2%, la peste 7.900 de puncte, si a deschis sedinta de joi cu un avans de 0,07%, la 7.916 puncte. Actualul…

- Bursa a deschis prima sedinta a noului an pe un ton optimist, principalii indici fiind pe crestere, la fel ca si majoritatea actiunilor principalelor companii listate. BET, indicele principal al pietei, era la ora 10.00 pe plus, cu 0,85%, la fel ca si BET-TR, in timp ce BET-Fi crestea cu…

- Bursa a deschis ultima sedinta a anului pe o tendinta ascendenta, indicii pietei de la Bucuresti fiind pe plus, dar majoritatea actiunilor principalelor companii cotate erau la ora 10.00 in scadere usoara. BET, indicele principal al BVB, creste vineri dimineata cu 0,05%, BET-TR cu 0,06%,…

- Bursa de la Bucuresti a deschis sedinta de joi pe plus, toti indicii inregistrand cresteri modeste, sub 0,2%, cu exceptia BET-NG care afiseaza un plus de 0,24%. Astfel, indicele principal al pietei, BET afiseaza o crestere de 0,12%, indicele BET-TR creste cu 0,13%, iar BET FI cu 0,10%.…

- Liberalii au sesizat, miercuri, la Curtea Constitutionala, modificarea legii 317/2004 pentru functionarea CSM, din pachetul legilor justiției, și legea referitoare la guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si legea privind supraimpozitarea gazelor. In privinta modificarilor aduse Legii 317/2004…

- Bursa de la Bucuresti a deschis sedinta de astazi cu cresteri usoare, ce se mentin sub 0,2% la toti indicii, in timp ce actiunile Banca Transilvania si BRD marcheaza scaderi. Indicele principal al pietei, BET, creste in jurul orei 10.00 cu 0,11%, acelasi procent fiind regasit si la BET-TR,…

- OMV Petrom, cel mai mare producator de titei si gaze din sud-estul Europei, a incheiat un contract de 23,36 milioane lei cu compania de stat Conpet, pentru transportul titeiului in luna ianuarie. Acesta este un act aditional la un contract semnat in luna ianuarie a acestui an, potrivit unui anunt…

- Conducerea Fondului Proprietatea se arata „consternata” de adoptarea de catre Camera Deputatilor a amendamentelor la OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa, care excepteaza peste 100 de companii de stat de la aplicarea acestei legi, si ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa respinga proiectul,…

- Conpet a semnat un contract de peste 23,3 milioane lei cu OMV Petrom pentru prestarea serviciilor de transport titei, gazolina si condensat de la punctele de primire la punctele de predare, se arata intr-un anunt publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Practic este vorba…

- ♦ Din indicele bursier BET companiile cu cel mai redus grad de indatorare sunt Conpet Ploiesti, Romgaz si Nuclearelectrica, toate controlate de stat. In contextul unei atentii tot mai sporite asupra evolutiei dobanzilor si a cresterii specatuloase a ROBOR-ului, companiile din indicele…

- Deputatii au decis scutirea a aproape 100 de companii de stat de la obligatia selectarii unui management corporativ, printre cele care se regasesc pe lista aprobata de majoritatea PSD-ALDE sunt companii importante – Hidroelectrica, Romgaz, Romsilva, Nuclearelectrica, aeroporturile din Bucuresti, Constanta…

- SIF Moldova a preluat 18% din capitalul societatii Nord, controlata de familia Pogonaru, cea care a dezvoltat mallul Veranda din Capitala, ca urmare a lichidarii Real Estate Asset SA si transferului dreptului de proprietate asupra pachetului de actiuni, a anuntat Depozitarul Central.…

- ♦ La finele lunii iunie indicele BET avea plus 20%, pentru ca de atunci indicele sa scada treptat, iar in prezent sa afiseze un avans de 9,6% de la inceputul anului ♦ Dar 2018 ar putea fi mai bun ca 2017 din perspectiva randamentelor dividendelor, care, potrivit unei case de brokeraj, nu doar…

- Bursa de la Bucuresti a deschis tranzactiile de marti pe crestere, toti indicii fiind pe plus, la fel ca si actiunilor principalelor companii cotate. BET, indicele principal al BVB, inregistreaza un avans de 0,29%, la fel ca si BET-TR (care reflecta atat evolutia preturilor companiilor componente,…

- Bursa de Valori Bucuresti a deschis saptamana pe plus, toti indicii inregistrand cresteri usoare, sub 0,5%, cu exceptia BET-Fi, care se mentine pe minus, cu o scadere de 0,25%. Indicele principal al Bursei, BET, a inceput ziua de luni cu un avans de 0,39%, la fel ca si BET-TR, in timp ce…

- ♦ Specialistii din energie prezenti ieri la conferinta ZF „Piata energiei electrice“ a trebuit sa accepte ca sursa socurilor inregistrate pe piata este lipsa capacitatilor de productie in momentele tensionate. Romania are nevoie de noi capa­ci­tati de productie de energie pen­tru a face…