Romgaz anunță producție tot mai mare de gaze, odată cu sporirea producţiei din zona Caragele Productia de gaze a Romgaz va cunoaste o crestere pana la finalul acestui an, odata cu sporire a productiei din zona Caragele, informeaza compania. Zacamantul de la Caragele livreaza zilnic in sistem 700.000 metri cubi de gaze, iar tendinta este una de majorare a productiei pana la mijlocul lunii decembrie, la 1.000.000 metri cubi pe zi, o data cu finalizarea si punerea in functiune a colectorului de 16 km. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

