Romgaz anticipeaza o scadere a profitului cu 27% in 2018

- Romgaz estimeaza pentru acest an un profit brut de 1,6 miliarde de lei, in scadere cu 27% fata de valoarea preliminata a indicatorului aferent anului 2017, respectiv 2,1 miliarde de lei, potrivit bugetului de venituri si cheltuieli care va fi discutat in Adunarea Generala a Actionarilor din 29 martie.

- Profitul record inregistrat de grupul auto german Volkswagen in 2017 a dus la majorarea cu aproape 40% a pachetului salarial acordat directorului general Matthias Mueller, pana la 10,4 milioane de euro, a informat marti cel mai mare constructor auto din Europa, informeaza Reuters. Salariul şi…

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Transgaz (TGN), operatorul tehnic al sistemului national de transport, a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al companiei pe 2018, care prevede venituri totale de 2,5 miliarde de lei, mai mari cu 25,4% fata de cele preliminare din 2017 si un profit…

- In primele 11 luni din 2017, Romania a exportat carne si preparate din carne in suma de 380,5 milioane de euro, o valoare cu 13% mai mare fata de cea din perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Importurile de carne si preparate din…

- Volumul importurilor si exporturilor Moldovei a crescut cu aproape o cincime in 2017, in conditiile in care comertul cu pietele europene ia locul celui cu Comunitatea Statelor Independente, potrivit Balkan Insight. In volum, comertul exterior al Moldovei a crescut cu aproape 20% in 2017,…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 41,04 miliarde de lei, la 31 ianuarie 2018, in crestere cu 27,57% fata de nivelul de la 31 ianuarie 2017, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) prezentate de ...

- Compania controlata KazMunayGas a inregistrat anul trecut o scadere cu 62% a profitului net, pana la aproape 22 milioane de dolari, desi cifra de afaceri bruta a atins valoarea de 4,15 miliarde dolari in 2017, mai mare cu 16% comparativ cu anul anterior.

- Rompetrol Rafinare, compania care administreaza rafinaria Petromidia, cea mai mare unitate de procesare a petrolului din Romania, a terminat anul trecut, conform rezultatelor preliminare, cu un business, la nivel individual, de circa 11,2 miliarde de lei (2,4 miliarde de euro), cu 27,5% mai mare…

- Exporturile de marfuri din Moldova au crescut anul trecut cu 18% și au depașit 2,42 miliarde de dolari. Sunt datele prezentate de Biroul Național de Statistica. Instituția precizeaza ca doar in decembrie 2017, livrarile de produse pe piețele externe au depașit 233 de milioane de dolari, in creștere…

- Directorul general al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii (FNGCIMM), Alexandru Petrescu, a declarat, miercuri, la Timisoara, ca fondurile alocate programului “Prima Casa” sunt în continua scadere. “Programul Prima…

- Banca Transilvania a obtinut un profit net de 1,186 miliarde de lei, in 2017, in scadere cu 3,46%, iar cel al grupului Financiar Banca Transilvania a fost de 1,242 miliarde de lei, mai mic cu 2,74% decat cel din 2016, potrivit datelor bancii transmise Bursei de la Bucuresti.

- Fondurile Prima Casa sunt in scadere, dar programul va continua Directorul Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Alexandru Petrescu, a declarat ca fondurile alocate programului “Prima Casa” sunt in scadere, dar acesta va mai functiona cativa ani, fiind lansat spre deblocarea creditelor…

- Serviciul de rezervari de automobile Uber Technologies a confirmat miercuri ca anul trecut pierderi sale au crescut pana la 4,5 miliarde dolari, de la 2,8 miliarde dolari in 2016, la o cifra de afaceri de 7,4 miliarde dolari, informeaza Bloomberg. Cu toate acestea, Uber sustine ca in ultimele…

- Consumul national de energie electrica a consemnat anul trecut o scadere usoara, de 0,4%, ajungand la 54,62 miliarde kWh, in conditiile in care iluminatul public a consemnat o scadere de 7%, iar consumul populatiei s-a redus cu 5,1%, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica…

- Datele Bancii Naționale a Romaniei arata ca la finalul anului 2016, datoria publica a Romaniei a fost de 32,3 miliarde euro, in crestere cu 629 milioane euro fata de finalul lui 2015. Datele bancii centrale arata ca in perioada ianuarie – decembrie 2017, datoria externa totala a crescut cu 1,044 miliarde…

- Cate zile ar putea continua sa functioneze un guvern daca cea mai bogata persoana din fiecare tara ar acoperi costurile? Cele mai „scumpe" guverne sunt cele ale Japoniei, Poloniei, SUA si Chinei. Jack Ma, al 16-lea cel mai bogat om al lumii, cu 47,8 miliarde de dolari, ar putea salva Partidul Comunist…

- In perioada 1 ianuarie - 30 decembrie 2017, principalele resurse de energie primara au totalizat 34,2 milioane tone echivalent petrol (tep), in crestere cu 11 milioane tep fata de anul 2016. Conform INS, productia interna a insumat 21,3 milioane tep, in crestere cu 814,000 tep fata de anul…

- Irakul are nevoie de 100 de miliarde de dolari (81 de miliarde de euro) pentru finantarea proiectelor de reconstruire a infrastructurii distruse de razboi, anunta Guvernul de la Bagdad, potrivit site-ului cotidianului Le Figaro.

- "Ma bucur sa va pot anunta ca, in acest an, fermierii isi vor primi in avans subventiile pentru agricultura. De mentionat ca anul trecut ele au fost platite la timp, spre deosebire de anul 2016. Pe 3 februarie, au intrat in conturile Romaniei peste 400 de milioane de euro, suma ce reprezinta rambursarea…

- Bugetul de stat a pierdut incasari de peste 7 miliarde de lei in perioada 2010 - 2015, intrucat pretul de referinta al gazelor la care se calculeaza redeventele petroliere nu a mai fost actualizat din anul 2008, a recunoscut consilierul presedintelui ANRM, confirmand astfel rezultatele controalelor…

- Produsul Intern Brut va incheia anul 2017 la suma de 853,2 miliarde de lei, potrivit Comisiei Nationale de Prognoza, cu 16,2 miliarde de lei mai mult decat se estima initial. Ritmul de crestere al...

- Indicele bursier Dow Jones a avut luni o scadere de 1.175 de puncte, cea mai mare dupa criza financiara din anul 2008, situatii asemanatoare inregistrandu-se si la bursele S&P 500 si Nasdaq, ceea ce a atras "preocuparea" Presedintiei SUA. Pietele bursiere din intreaga Europa se pregatesc acum pentru…

- Vineri, România, prin Ministerul Finantelor, a împru­mutat 2 miliarde de euro de pe pietele financiare internationale - 750 de milioane de euro pe 12 ani, pentru care trebuie sa plateasca o dobânda de 2,5% pe an, si 1,25 miliarde de

- Romania s-a indatorat, in data de 1 februarie 2018, cu 2 miliarde de euro de pe pietele financiare internationale printr-o emisiune de obligatiuni in euro, in doua transe, dintre care una cu scadenta la 12 ani (750 milioane de euro) si una la 20 de ani (1,25 miliarde de euro). "Emisiunea…

- Auzim de cateva saptamani numai lucruri negative despre Apple si vanzarile slabe ale noului model de top, iPhone X, insa investitorii sai sunt cel mai probabil fericiti. In ciuda faptului ca in trimestrul intai al anului fiscal 2018, care tocmai s-a incheiat, Apple a vandut mai putine dispozitive decat…

- ​Grupul Alphabet a avut venituri de 110 miliarde dolari anul trecut, cele mai mari din istoria sa, dar profitul a scazut cu peste 30% din cauza cresterii cheltuielilor. Actiunile companiei au scazut ncu 5% dupa anuntul Alphabet, insa in intreg anul actiunile companiei au crescut cu 30%. Alphabet a ajuns…

- La 31 ianuarie 2018, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 33,49 miliarde euro, cu 4 milioane de euro mai mult decat avea la finele anului, au transmis joi reprezentantii Bancii Centrale. Rezerva de aur s-a mentinut la 103,7 tone. In conditiile evolutiilor preturilor…

- Facebook a anuntat ca WhatsApp a atins cifra de 1,5 miliarde de utilizatori lunar, informeaza news.ro.Un miliard si jumatate de utilizatori lunar are cea de-a doua aplicatie de chat detinuta de Facebook, WhatsApp. La precedentul anunt, in iulie 2017, WhatsApp avea 1,3 miliarde de utilizatori…

- SuperData Research prezinta un raport cu privire la piața globala a jocurilor video in 2017. Unul din trei oameni de pe Glob, insemnand 2,5 miliarde, se joaca cel puțin un titlu Free to Play, fie el pe mobile sau pe sisteme gaming clasice, generand 82 miliarde $ anul trecut. Piața jocurilor…

- Volumul transferurilor moldovenilor care muncesc în strainatate a însumat 1,2 miliarde USD în anul 2017, cu 11,2 la suta mai mult fața de anul precedent când acestea coborâse la cel mai jos nivel din ultimii zece ani, dupa o scadere cu 30 la suta în 2015 și 4,5…

- Directorul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Centru, Simion Cretu, a declarat luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu Mures, ca pana saptamana trecuta, la nivelul Regiunii Centru, au fost depuse pentru finantare 1.000 de proiecte in valoare de 1,33 miliarde de euro, dintre care…

- Deficitul bugetar al Romaniei a fost de 24,3 miliarde de lei, adica 2,88% din PIB, in 2017, fața de tinta anuala stabilita de 2,96% din PIB. Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 24,3 miliarde de lei, respectiv 2,88% din Produsul Intern Brut (PIB), acesta fiind de 2,3 ori mai mare fata de…

- Scad restanțele populației la creditele in lei sau valuta Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor, inregistrata in luna decembrie 2017, se cifreaza la 4,78 miliarde de lei, in scadere cu 12,5% fata de suma raportata in noiembrie 2017, iar restantele la creditele…

- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor, inregistrata in luna decembrie 2017, se cifreaza la 4,78 miliarde de lei, in scadere cu 12,5% fata de suma raportata in noiembrie 2017, iar restantele la creditele in valuta au coborat cu 29,81%, la 4,38 miliarde de lei (echivalent),…

- Parintii elevilor subventioneaza cu 15 miliarde de lei pe an sistemul de educatie. Calcule facute de Comisia Europeana arata ca asta inseamna aproape 40 de procente din bugetul acordat de stat.

- Potrivit Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), la finele anului 2017, fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) si facultative (Pilonul III) aveau active nete totale de 41,52 miliarde de lei, in crestere cu 26% fata de 31 decembrie 2016. Din aceasta suma, 39,74 miliarde de lei sunt…

- Apple a anuntat ca va plati un impozit de 38 de miliarde de dolari pentru repatrierea profiturilor realizate in strainatate si de asemenea a promis ca va crea peste 20.000 de locuri de munca si va deschide un nou campus in SUA, in cadrul unui plan de investitii de 30 de miliarde de dolari pe cinci ani,…

- Dupa ce Coreea de Sud si China au anuntat ca vor incerca sa reglementeze piata criptomonedelor si activitatea de mining, criptomonedele au cunoscut scaderi masive, care au trimis multi investitori spre alte oportunitati de investitii, in incercarea de a-si muta banii din calea furtunii. …

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a confirmat decizia luata de Comisia Europeana in 2015 prin care obliga statul francez sa recupereze 1,37 miliarde de euro, ajutor ilegal de stat acordat producatorului si furnizorului de electricitate EDF.

- Bursa de la Bucuresti a deschis ziua de marti in scadere pe toata linia, cu actiunile principalelor companii cotate tot pe minus, dupa ce aseara premierul Mihai Tudose si-a anuntat demisia. Indicele principal al pietei, BET, scadea la ora 10.00 cu 0,84%, in timp ce BET-FI avea un minus de…

- Indicele BET al Bursei de Valori Bucuresti a deschis saptamana in scadere, luni, la ora 10:00 inregistrand un minus de 0,15%. Indicele BET-Fi a scazut cu 0,47%, in timp ce BET-NG, care masoara activitatea companiilor din energie, a scazut cu 0,24%. Dintre principalele actiuni cotate, titlurile…

- Programul Prima casa, administrat de FNGCIMM, are o alocare de 2 miliarde de lei in 2018, in scadere fata de 2017 cand a fost de 2,5 mld. lei sau fata de 2016, cand bugetul pus la dispozitie de stat pentru acest program a fost de 2,94 miliarde de lei.

- "Face parte din masurile pe care le va hotari Comitetul Macroprudential. Le va recomanda Bancii Nationale si ea va reactiona. Ceea ce pot sa va spun acum este ca le-am discutat in sedinta precedenta, nu s-a luat o decizie, le-am discutat si in comitetul de politica monetara, cu toate ca nu s-a dorit…

- Potrivit datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), tara noastra a exportat in primele noua luni ale anului trecut 7,87 milioane de tone de cereale, in scadere cu 5,6% fata de aceeasi perioada din 2016, in timp ce incasarile au inregistrat si ele cum era si normal un recul, de 2,5%,…

- Daca in decembrie 2016, totalul sarea de 34 de miliarde de euro, rezervele valutare au incheiat anul trecut la un nivel de 33,5 miliarde de euro. Totusi, Banca Centrala arata ca intrarile din rezerva au fost mai mari decat iesirile, cu o diferenta de peste 400 de milioane de euro. Rezerva de aur a ramas…

- Rezervele valutare ale Bancii Nationale au scazut cu aproape 750 de milioane de euro luna trecuta, comparativ cu aceeasi perioada din 2016, anunta DIGI24. Daca in decembrie 2016, totalul sarea de 34 de miliarde de euro, rezervele valutare au incheiat anul trecut la un nivel de 33,5 miliarde…

- Rezervele valutare ale Bancii Nationale a Romaniei (BNR) se situau la nivelul de 33,494 miliarde de euro la 31 decembrie 2017, in crestere cu 1,3% fata de noiembrie, dar in scadere cu 2,1% comparativ cu perioada similara din 2016, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei remis, miercuri,…

- Managerii consultati de Institutul National de Statistica (INS) anticipeaza, pentru perioada ianuarie-februarie, stabilitatea activitatii in industrie, comert si servicii, cresterea numarului de salariati in comert si servicii si cresterea preturilor in industrie, constructii si servicii.”In cadrul…

- Bursa a deschis ultima sedinta a anului pe o tendinta ascendenta, indicii pietei de la Bucuresti fiind pe plus, dar majoritatea actiunilor principalelor companii cotate erau la ora 10.00 in scadere usoara. BET, indicele principal al BVB, creste vineri dimineata cu 0,05%, BET-TR cu 0,06%,…

- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor, inregistrata in luna noiembrie 2017, se cifreaza la 5,46 miliarde de lei, in scadere cu 0,84% fata de suma raportata in octombrie 2017, iar restantele la creditele in valuta au coborat cu 9,47%, la 6,25 miliarde de lei (echivalent),…