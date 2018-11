Stiri pe aceeasi tema

- Furnizorul de electicitate și gaz Engie acuza Petrom și Romgaz de scumpirea gazelor. Din cauza ca au limitat cantitatea de gaze livrata pe piata, pretul a crescut, iar furnizorii trebuie sa importe mai mult gaz din Rusia. Eric Stab, directorul general al Engie Romania, a explicat ca prețul gazelor pe…

- OMV a amanat o decizie privind investitia in proiectul de explorare din Marea Neagra pana anul viitor pentru ca guvernul roman a avut nevoie de prea mult timp pentru a crea cadrul legal adecvat, a anuntat Rainer Seele, CEO al companiei, citat de Reuters. Explorarea in cadrul proiectului Neptun…

- Societatile de investitii financiare (SIF) au pierdut teren in ultima perioada in fata celorlalte actiuni de pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB), in conditiile in care numarul investitorilor s-a redus, iar cei ramasi in piata au fost mai tentati sa...

- Dragnea: „Indiferent ce se va intampla cu mine, procentul de 50% nu va fi modificat!” Grupul austriac OMV este increzator ca in lunile urmatoare Romania va pune la punct un cadru de reglementare acceptabil ( prin modificari ale formei aprobate de Parlament a legii Ofshore) pentru proiectul sau de explorare…

- Grupul austriac OMV este increzator ca in lunile urmatoare Romania va pune la punct un cadru de reglementare acceptabil pentru proiectul sau de explorare din Marea Neagra astfel ca, la scurt timp, compania va putea da unda verde pentru o investitie in valoare de un miliard de euro, a declarat, vineri,…

- Grupul petrolier rus Lukoil a raportat miercuri o crestere anuala de peste 50% a profitului net in trimestrul al doilea, gratie majorarii pretului petrolului si deprecierii rublei rusesti. In perioada aprilie-iunie 2018, Lukoil a realizat un profit net de 167,3 miliarde ruble (2,5 miliarde…