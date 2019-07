Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a onora seria performanțelor unei mari jucatoare de tenis și, in special, a cuceririi titlului de la Wimbledon la data de 13 iulie 2019, Romfilatelia introduce in circulație, vineri, 26 iulie a.c., emisiunea de marci poștale SIMONA HALEP, AMBASADORUL TENISULUI ROMANESC, formata din o colița dantelata…

- Victoria de la Wimbledon a Simonei Halep i-a atras nu doar simpatia publicului, ci și a politicienilor. Mulți i-au transmis mesaje. Președintele Klaus Iohannis, pasionat la randu-i de tenis, i-a transmis prin Facebook felicitari marii noastre sportive. ”Felicitari, Simona Halep pentru caștigarea turneului…

- Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) e campioana la Wimbledon! A trecut in finala de Serena Williams (37 de ani, 10 WTA), scor 6-2, 6-2. Gazetarul Cristian Tudor Popescu aplauda performanța romancei. „Este cea mai mare victorie din istoria tenisului romanesc și una dintre marile zile ale sportului…

- Cori Gauff 15 ani , noua senzatie a tenisului mondial, va fi viitoarea adversara a Simonei Halep, in optimi la Wimbledon, informeaza Digisport.ro. Sportiva din SUA a revenit incredibil, invingand o pe Polona Hercog, scor 3 6, 7 6, 7 5.Gauff nu pierduse pana azi vreun set la Wimbledon 2019, unde a trecut…