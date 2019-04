Stiri pe aceeasi tema

- Patronatul A.N.A.T. lanseaza oficial cea de-a XII-a ediție a evenimentului ”Transylvania Tourism Fair” (TTF) care se organizeaza intre 22 și 24 martie, la Brașov Business Park. La acest targ, vizitatorii vor putea alege din multitudinea de vacanțe oferite de catre expozanți și vor putea beneficia de…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, participa in perioada 19 - 22 martie 2019, la targul Agriteq de la Doha (Qatar), eveniment organizat de Ministerul Municipalitatii si Mediului din Statul Qatar, informeaza ministerul de resort intr-un comunicat remis AGERPRES. Romania va fi reprezentata…

- Romanii au devenit calatori mai avizati, dornici sa viziteze toate destinatiile globului pamantesc, alegand, la Targul de Turism al Romaniei, ofertele cu discount-uri speciale fara a mai pune insa pe primul loc pretul mic, ci serviciile oferite. Ca si in anii trecuti, la editia de primavara a TTR romanii…

- Elevii Colegiului National ldquo;Regina Maria" din Constanta sunt prezenti la Romexpo. Ei aduc la viata intr un mod impresionant, cetatea Tomis la Romexpo.16 tineri viitori actori de la clasa prof. Dana Trifan Enache prezinta vizitatorilor scene de teatru antic, promovand destinatia Constanta Mamaia…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, considera ca Sibiul poate fi o "destinatie turistica de invidiat", fiind promovat in aceste zile la Targul de Turism al Romaniei de la Bucuresti, dupa ce a fost prezent si la cel de la Tel Aviv. In acest an, Sibiul detine titlul de Regiune Gastronomica Europeana. Autoritatile…

- Consiliul Județean Maramureș participa la Targul de Turism al Romaniei – ediția de primavara, care se desfașoara la Romexpo, in București, in perioada 21 – 24 februarie 2019. La acest targ va fi promovata oferta turistica a județului dar și obiceiurile pascale, atat de apreciate de turiștii care ajung…

- Daca inca nu ai ales marțișorul ideal, afla ca Superland impreuna cu DGASPC Brașov și Complexul de Servicii Bradet ți-a pregatit un suuuper targ de marțișoare. Toate marțișoarele sunt realizate hand made de copiii din cadrul Complexului de Servicii Bradet. Targul va avea loc in perioada 27 februarie…

- Cel mai reprezentativ targ de nunti din Suceava, organizat de Camera de Comert si Industrie Suceava in parteneriat cu Iulius Mall, si-a deschis in mod oficial portile ieri, 14 februarie, reunind cei mai importanti expozanti din domeniu si branduri de renume. Targul va fi deschis la etajul Iulius ...