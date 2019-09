Stiri pe aceeasi tema

- Producatori si distribuitori de jocuri de noroc, rulete, jackpot-uri si tot ceea ce tine de capitolul divertisment se vor reuni, timp de trei zile, in perioada 3-5 septembrie, la Complexul Expozitional Romexpo, la Entertainment Arena Expo (EAE). EAE aduce in calitate de expozanti companiile cheie din…

- Proteste organizate astazi in Piata Victoriei si in Piata Revolutiei (10.08.2019) Pregatiri pentru protestul ce se va desfasura in Piata Victoriei din Capitala, la un an de la manifestatia antiguvernamentala din 10 august. Foto: Agerpres. Un protest de amploare este anuntat pentru astazi în…

- Potrivit unui comunicat al MApN, ministrul Apararii Nationale a apreciat intreaga activitate a personalului unitatii."Element central al Prezentei Inaintate Adaptate a NATO pe flancul estic, dar si contributor semnificativ la Prezenta Inaintata Adaptata, Brigada Multinationala de Sud-Est…

- Punctele de atractie sunt modulele spatiale in marime naturala, costumele originale de astronaut, folosite in celebrele misiuni Apollo, dar si simulatoarele de zbor. Pentru cateva zeci de lei, oricine le poate incerca. Curiosii pot admira costumele originale purtate de astronautii americani in misiunile…

- Retailerul suedez IKEA a avut vanzari de aproape 8 mil. lei in prima saptamana dupa deschiderea celui de-al doilea magazin din Romania, peste 100.000 de oameni trecand pragul unitații in perioada 24-30 iunie 2019. Potrivit unui anunț al retailerului, 101.448 de clienți au vizitat magazinul…

- Un incendiu de proporții a izbucnit joi in centrul orașului Galați, fiind afectate trei case. In timpul intervenției, doi pompieri au avut nevoie de ajutor medical dupa ce s-au intoxicat cu fum. Una din cele trei case care au ars in incendiul din Galați este monument istoric. Intervenția pompierilor…

- Incredibil, dar se intampla langa noi. Fenomenul a luat imaginea interminabilei „tranzitii“ si in loc sa se diminueze, ia amploare. Potrivit datelor prezentate de medicul Cosmin Librimir, la Unitatea de Primiri Urgente Resita se prezinta intre 10 si 20 de cazuri pe luna, intre substantele…

- IKEA Pallady, cel de-al doilea magazine al suedezilor din Romania, deschis pe 24 iunie, a avut vanzari de 1.167.094 lei in prima zi, a anunțat retailerul. Potrivit companiei, 19.777 de clienți au vizitat magazinul în prima zi de la deschidere, aceștia cheltuind, în medie, 181 de…