- Fondatorul „Rotaria”, prima fanfara pentru copii din Romania, Romeo Talmaciu, a murit, joi dimineața, la Spitalul Județean de Urgența Vaslui, in urma unui stop cardiac, potrivit unor surse medicale. In urma cu o saptamana, profesorul suferise un accident vascular cerebral, in timpul repetițiilor.Profesorul…

