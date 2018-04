Romeo si Julieta, spectacol de balet, pe scena Operei Nationale Bucuresti

Stiri pe aceeasi tema

- Opera Nationala Bucuresti prezinta joi, 5 aprilie 2018, incepand cu ora 18:30 premiera spectacolului "Cavalleria Rusticana & Pagliacci" de Pietro Mascagni - Ruggiero Leoncavallo. Regia poarta semnatura lui Ion Caramitru, scenografia a fost creata de Viorica Petrovici, iar conceptul light design-ului…

- Elevii bacauani au participat la cea de-a-IV-a editie a concursului de educatie rutiera “Circul si ma joc in siguranta”, organizat de Serviciul Rutier Bacau, in parteneriat cu Palatul Copiilor si Automobil Club Bacau. Competiția s-a... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Felix Baumgartner, iubitul Mihaelei Radulescu, a postat pe Instagram un mesaj care i-a facut pe mulți sa se intrebe daca relația lui cu Mihaela Radulescu mai funcționeaza așa cum trebuie. Mai exact, Felix a postat un mesaj cu ”Te iubesc”, insa, culmea, nu pentru Mihaela. Probleme in Paradis?

- Inspectorul Școlar General, prof. Eugenia Marcela Daramuș, in calitate de președinte al comisiei județene de evaluare in cadrul competiției MADE FOR EUROPE, faza județeana transmite rezultatele concursului desfașurat in data de 23.03.2018 la Liceul de Arte ”Regina Maria” din Alba Iulia. Competiția se…

- Editia de aseara a celui mai dur reality show, ,,Asia Express” , a fost un test sub presiune, pentru ca jocul a inceput cu un amanunt decisiv. Inainte de plecarea in cursa, Gina Pistol a dezvaluit Dragonul din cutie, iar culoarea rosie a acestuia a stabilit si verdictul serii: doar trei echipe urmau…

- Vladimir Putin se pregateste de inca sase ani la conducerea Rusiei. A castigat un nou mandat de presedinte, al patrulea. Asta inseamna ca va ramane la putere pana in 2024, o durata neimaintalnita in Rusia de la Stalin incoace. Vladimir Putin va incepe cel de-al patrulea mandat cu noi tensiuni cu Occidentul,…

- Competitia de tenis masculin pe echipe Cupa Davis, pe cale sa intre intr-un proces de reformare, s-ar putea desfasura la concurenta cu “World Team Cup”, o competitie pe care ATP spera sa o relanseze cel mai devreme in doi ani, informeaza AFP, citata de Agerpres. “Noi ne concentram pe reintroducerea…

- Adina are 32 si este mama a doi copilasi, povestea vietii ei este presarata cu tulburente emotionale care au facut-o ca astazi sa faca parte din academia romana de coaching, ajutandu-i la randul ei pe cei care au nevoie de o indrumare.

- 'Eu imi doresc foarte mult ca dupa acest Congres toata lumea sa inteleaga, si dupa spiritul acestui Congres, dupa atitudinea delegatiilor la Congres, sa inteleaga ca marea masa a partidului nu mai accepta actiuni care sa aduca atingere sau sa reprezinte atacuri ale unor membri de partid impotriva…

- Indian Wells (California) reprezinta unul dintre cele mai apreciate locuri ale continentului nord-american; aici pot fi imbinate pasiunile pentru tenis de camp, schi, plaja și golf, cata vreme iți poți da intalnire cu 350 de zile insorite pe an (temperatura medie anuala este de 23 de grade Celsius).…

- Autoritatile din Targu Jiu se afla pe ultima suta de metri cu pregatirile pentru organizarea la Sala Sporturilor a Campionatului European de Box Under 22. Competitia va debuta pe 25 martie si se va incheia la inceputul lunii viitoare, respectiv pe 2 aprilie. Timp de o saptamana la Targu Jiu se vor afla…

- Andreea Anghel, mama lui Ionuț, baiețelul ucis de maidanezi, a primit un cadou emoționant de 8 Martie. Andrei, singurul copil pe care-l mai mare nu a mai avut rabdare sa i-l dea de Ziua Femeii și i l-a daruit mai devreme. Andrei Anghel, baiatul familiei Anghel i-a scris o poezie mamei sale. “Mama este…

- Duminic 11 martie 2018 orele 18.00 în Sala Mare a Teatrului Maria Filotti iubittorii de teatru sunt invitai la avanpremiera comediei marelui Moliere TARTUFFE un poem despre pasiune obsesie intrig i iubire. Regia i versiunea scenic a spectacolului este semnat de Alexandru Mâzgreanu decorul…

- „N-am auzit pana acum de vreo candidatura ca presedinte executiv a domnului Neacsu. Sigur, unele organizatii si-au exprimat sustinerea sau ideea de a sustine si de a propune, dar nu s-a discutat despre acest lucru”, a spus Dumitru Buzatu, potrivit News.ro. Intrebat daca Marian Neacsu poate…

- CADOURI… Magda Savuica, initiatoarea proiectului “Dragoste in actiune”, a lansat o noua campanie, de data aceasta dedicata femeilor din Negresti, precum si celor din mediul rural. Se numeste “Dragoste pentru mamici” si isi propune sa stranga mici cadouri, ce vor fi daruite femeilor de 8 Martie. Oricine…

- Este greu sa treci peste o despartire cand inca iti pui intrebari la care nu ai raspuns. De ce a plecat? De ce nu ma mai iubeste? Oare ne vom impaca vreodata? Erai asa de sigur ca este sufletul tau pereche. Ganduri si intrebari care nu iti dau linist

- Comunicat de Presa Turda, desemnata finalista in competiția SUMP Awards a Comisiei Europene, alaturi de Manchester și Milano! Municipiul Turda a fost nominalizat alaturi de Manchester și Milano intre finaliștii

- ZODIA BERBEC Se anunța o saptamana in care nivelul tau de energie este la cote minime. Iar asta nu este prea bine, caci ai putea avea parte de o saptamana solicitanta la locul de munca. Atenția la detalii ar trebui sa se numere și ea printre trasaturile de care dai dovada zilele acestea la…

- Sorana Cirstea, locul 36 WIA, a tost invitata la turneul demosntrativ Tie Break Tens, care va avea loc la New York si la care si-au mai con-tirmat participarea americancele berena si Venus Williams, CoCo Vandeweghe, sportiva slovaca Daniela Hantuchova, ucraineanca Elina bvitolina si trantuzoaica Marion…

- Vineri, 23 februarie 2018, de la ora 17.00, in Sala Operei, in cadrul celei de-a patra ediții a Festivalului W.A. MOZART, va invitam la singurul balet a carui muzica a fost compusa de W.A. Mozart: „Les Petits Riens” (Micile nimicuri). Spectacolul a fost gandit in trei tablouri de Jean-Georges Noverre,…

- Mijlocasul Mihai Pintilii a declarat, duminica seara, ca remiza cu Dinamo este ca o victorie pentru FCSB, el apreciind ca jucatorii lui Nicolae Dica au dominat meciul."Punctul asta e ca o victorie pentru noi, zic ca am dominat majoritatea mecului, am avut ocazii mai clare, am avut un joc bun,…

- Indragita prezentatoare tv Mirela Vaida revine pe micile ecrane incepand de luni, 26 februarie, de la ora 14.00, cand ii va intampina pe telespectatori din platoul emisiunii ”Totul pentru dragoste”.

- Bilete de tren la jumatate de pret vor fi puse in vanzare de CFR Calatori pe anumite rute, miercuri, de Valentine’s Day, iar indragostitii vor putea face declaratii de dragoste la megafonul din Gara de Nord din Bucuresti.Reducerea de 50 la suta se aplica la tariful biletului intreg si se acorda…

- ♦ Majoritatea bancilor mari tin dobanzile la depozitele in lei sub pragul de 1% pe an, pentru ca au lichiditate si depozite in exces. Bancherii nu se grabesc sa urce dobanzile la depozitele in lei in pofida faptului ca BNR a majorat deja de doua ori dobanda cheie in acest an, iar…

- O noua premiera cu opera "Don Carlo" de Giuseppe Verdi va fi prezentata publicului meloman duminica, incepand cu ora 18,30, pe scena Operei Nationale Bucuresti. Spectacolul este programat si joi, 22 februarie, de la aceeasi ora, la ONB, informeaza un comunicat transmis marti AGERPRES.…

- 1.500 de cadouri pe loc, cine romantice, dar și o calatorie intr-un oraș romantic precum Verona. Asta a pregatit, pentru cei care ii trec pragul in aceste zile, cel mai mare centru comercial din vestul Romaniei.

- ”Daca o fi sa mori, io n-o sa ma mai casatoresc”. Așa i-a jurat Petru, soției sale, Lenuța, cand femeia era grav bolnava. Petru și Lenuța traiesc o poveste de dragoste de peste 50 de ani. The post Declarație de dragoste, dupa… 50 de ani de iubire. Video appeared first on Renasterea banateana .

- Angajații din Romania vor sa se joace mai mult la locul de munca, iar multinaționalele au inceput sa ofere salariaților posibilitatea relaxarii cu ajutorul consolelor de jocuri video, fusbal, ping-pong sau biliard. Aceste locuri de ”joaca” sau relaxare au fost concepute in special din cauza Generației…

- Teodorovici a raspuns astfel afirmatiilor fostului premier Victor Ponta, care a sustinut ca Darius Valcov, care a detinut portofoliul Finantelor, va lua deciziile economice in Guvern."Eu, cu Darius, am lucrat foarte bine cand eram ministru al Fondurilor Europene si dansul era ministru al…

- Competiția este adresata rezidenților și tinerilor specialiști cu activitate și lucrari in domeniul neuropatiei diabetice sau al piciorului diabetic, avand ca miza participarea la cel mai important eveniment științific european din domeniul dibatului. Unul dintre scopurile urmarite de Societatea de…

- Un barbat din Bacau, care a incercat sa se sinucida, ii pune intr-o mare incurcatura pe medicii ieseni. El are un proiectil infipt in creier, dupa ce s-a impuscat sub barbie din cauza unor conflicte conjugale. (VEZI SI: Medicii se tem ca politistul impuscat in cap din greseala nu va supravietui! Nenorocirea…

- Casa de Cultura a Sindicatelor din Galati invita galatenii, in data de 12 februarie, ora 19:00, sa vizioneze comedia „Central Park” de Woody Allen. Distributia piesei este formata din cuplul Andreea Gramosteanu si Florin Busuioc, la care se adauga Adelaida Zamfira, Bogdan Talasman si tanara Ioana Marcoiu.…

- Competitia "Mireasa pentru fiul meu" nu a legat doar destine, ci si multe prietenii. Dincolo de relatiile de dragoste care s-au infiripat in casa "Mireasa pentru fiul meu", s-au strans si multe prietenii.

- Peste 400 de jucatori profesionisti de darts din intreaga lume vor participa la cea de-a treia editie a Romanian Darts Festival, cel mai important eveniment de acest gen din Europa de Est, programat in perioada 26-28 ianuarie, dotat cu premii in valoare de peste 15.000 de euro, se arata intr-un comunicat…

- Nu spun nici ca daca esti pierdut sa nu te mai regasesti, daca esti lenes sa lancezesti in continuare. Deloc, nici nu ma adresez vreodata unor astfel de oameni. Eu vreau ca fiecare om care are bun simt sa si-l pastreze, oricine are darul impaciuirii sa fie asa in orice imprejurare, cei care…

- Competitia se desfasoara pe doua sectiuni, prima fiind cea de felicitari, destinata elevilor din clasele I-IV, iar cea de-a doua sectiune, de creatie literara, este adresata elevilor de gimnaziu si liceu. In cadrul celei de-a doua sectiuni, participantii vor trebui sa scrie o lucrare originala, care…

- In urma cu 13 ani, Dan Bordeianu a aflat ca sora sa a fost diagnosticata cu cancer, intr-o faza avansata. Invitati in cadrul emisiunii prezentate de Adela Popescu la Pro TV, Oana Sorescu si fratele ei au vorbit despre miracolul la care au fost martori. Sora lui Dan Bordeianu sustine ca a reusit…

- Campionatul European de handbal masculin 2018 (12-28 ianuarie) e gazduit de Croația. Va fi ediția a 13-a, a doua gazduita de ex-iugoslavi. Competiția e transmisa in Romania de TVR HD. Campionatul European de handbal masculin 2018, program Grupa I principala (Zagreb) Suedia (2p), Croația (2p), Serbia…

- Noul deschis Cinema Ateneu a oferit iesenilor, printre altele, proiectia filmului „Octav", in regia lui Serge Ioan Celibidachi, un film romanesc din 2017, rolurile principale fiind interpretate de actorii Marcel Iures, Victor Rebengiuc si Andi Vasluianu. Astazi, de la ora 13.30, va avea loc la Ateneu…

- Horoscop Ma intreb adesea, dragi prieteni, si va propun si domniilor voastre urmatoarea tema de meditatie: de ce nu au devenit poetii zei? Sau macar regi. Homer de ce nu a fost ridicat in ceruri si pus intre constelatii, cum se facea pe atunci, in antichitate? Sau, Shakespeare in Evul Mediu, de ce nu…

- Participarea este gratuita, tinerii autori trebuie sa detina permis de intrare valabil la Biblioteca Judeteana Iasi. Competitia se desfasoara pe doua sectiuni, dupa cum urmeaza: Concurs de felicitari destinat elevilor din clasele I-IV. Participantii vor realiza o felicitare cu mesaj conform temei date.…

- Biblioteca Județeana „Gh. Asachi” Iași, prin Compartimentul American Corner, lanseaza a doua ediție a Concursului de felicitari și scrisori de dragoste (in limba engleza și romana) February’s Moonstruck. Participarea este gratuita, tinerii autori trebuie sa dețina permis de intrare valabil la Biblioteca…

- Femeile au modalitatea lor de a transmite indirect cand sunt pregatite sa faca dragoste. Multe din ele apeleaza la anumite gesturi care interpretate corect te pot conduce direct in asternuturile ei.

- Romania a intrat in febra Campionatului European de handbal masculin, care va debuta vineri in Croatia, dar nu cu echipa nationala, care nu se mai califica la acest gen de turneu final de 22 de ani, ci cu arbitrii Sorin Dinu si Constantin Din, dar si cu observatorul Alin Cirligeanu. Competitia…

- Parlamentarii israelieni au facut un prim pas catre sanctionarea teroristilor cu pedeapsa cu moartea, votand in favoarea unui proiect de lege ce ar urma sa faciliteze aplicarea pedepsei capitale, relateaza joi dpa. Scopul legislatiei, votata miercuri favorabil cu un scor de 51 - 49, este…

