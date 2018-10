Romeo Olteanu: viceprimar, prefect și vicepreședinte CJ In 1992, la primele alegeri de dupa Revoluție, a intrat consilier municipal. Ulterior, la fiecare patru ani a fost ales. A prins toate mandatele de consilier municipal pana in 2008, cand a fost ales viceprimar, pana in 2012. Iar in 2012 a fost numit prefect și apoi a fost, din 2016, consilier județean și vicepreședinte la Consiului Județean. Responsabilitați mai mari la Consiliul Județean Romeo Olteanu are cele mai multe responsabilitați acum de pe scaunul de vicepreședinte. Funcție pe care nu și-a dorit-o, ci a fost solicitat de conducere, datorita experienței acumulata in administrație. ”Ca… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

