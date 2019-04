Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa desfașoara manevre militare in Marea Neagra la 700 de kilometri de Romania, in vreme ce are loc și un exercițiu multinational al NATO. Rusia a lansat mai multe rachete supersonice ca parte a unor exerciții in care au fost simulate acțiuni de contracarare a atacurilor aeriene, potrivit Digi24…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Tunisiana ca, in conformitate cu informatiile comunicate de catre autoritatile locale, la data de 28 martie, activitatea pe Aeroportul International Carthage Tunis ar…

- Brigitte și Florin Pastrama par sa-și dezvolte relația din ce in ce mai tare. Dorm imbrațișați, iși fac masaj, iși spun vorbe șoptite, se tachineaza, iși spala hainele reciproc, iar colegii din ferma sunt cu ochii pe ei. Cu toții simt tensiunea dintre cei doi, stau și analizeaza, insa ramane de vazut…

- In fiecare an, la data de 28 februarie, se aniverseaza Ziua Protectiei Civile din Romania, data la care, in anul 1933, prin Decretul Regal nr.468, se aproba "Regulamentul de functionare a Apararii Pasive contra atacurilor aeriene" avand ca scop "limitarea efectelor bombardamentelor aeriene asupra populatiei…

- Custodele Coroanei Romane, Margareta, a efectuat marti o vizita la sediul UNICEF Romania, prilej cu care a afirmat ca isi doreste extinderea colaborarii cu aceasta organizatie si in domeniul proiectelor intergenerationale pe care le dezvolta fundatia pe care o conduce. "Pentru mine este ceva atat de…

- Un numar de 225 de curse aeriene au inregistrat, in intervalul decembrie 2018 - 26 ianuarie 2019, incidente pe principalele patru aeroporturi din Romania, mai mult de trei sferturi dintre acestea apartinand companiilor de linie, releva o analiza publicata, miercuri, de Flight Refund, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Europol ar putea dezvolta o platforma IT comuna pentru schimbul de cunostinte privind gestionarea datelor digitale, potrivit discutiilor purtate joi la sesiunea de afaceri interne a reuniunii informale a Consiliului de Justitie si Afaceri Interne, informeaza un comunicat remis de MAI. Referitor la cooperarea…

- Mai multe curse interne, dar și trei internaționale, care trebuiau sa aterizeze pe Aeroportul Otopeni din București au fost anulate, iar altele care trebuiau sa decoleze au avut intarzieri din cauza vremii nefavorabile și a poleiului.