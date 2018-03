Stiri pe aceeasi tema

- Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavoda s-a deconectat automat, in cursul nopții de miercuri spre joi, din cauza unei defecțiuni aparute la un sistem electric, anunța compania, potrivit Digi24.ro.

- Debitul Dunarii va fi in scadere, in unele zone. Debitul fluviului Dunarea va fi in scadere in urmatoarele zile, pana la 10.700 mc/s, dar ramane peste media multianuala a lunii martie, reiese din prognoza hidrologica publicata de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA). Potrivit…

- Unitatea 2 a centralei de la Cernavoda a revenit la putere nominala. Unitatea 2 a CNE Cernavoda a revenit la putere nominala in dimineata zilei de luni, informeaza Nuclearelectrica. Duminica dupa-amiaza, compania anunta reducerea la 55% a puterii a Unitatii 2, pentru inlocuirea unei piese (rulment)…

- Un camion care transporta motorina a cazut vineri seara de pe un pod, pe raza localitatii Chendu, cauzele accidentului fiind in curs de stabilire. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Mures, mr. Cristian Virag, a declarat pentru AGERPRES ca soferul a fost…

- Pe DN1, la kilometrul 74, in localitatea Liliesti, judetul Prahova, a avut loc un eveniment rutier, in care au fost implicate șapte autoturisme si o ambulanta SMURD. Cauzele producerii au fost nepastrarea distantei de siguranta si starea carosabilului acoperit cu zapada, unde s-a format un carambol…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Petroșani au identificat trei persoane care ar putea fi responsabile pentru producerea accidentului de munca de la mina Lupeni, de la inceputul lunii octombrie 2017. Directorul Diviziei Miniere, fostul inginer șef producție și directorul unitații…

- Presedintele organzatiei Save the Dogs, Sara Turreta, ii cere, inr-o scrisoare deschisa, Simonei Halep, “campioana mondiala de tenis”, sa se implice in salvarea cainilor fara stapan din orasul ei natal, Constanta. Turetta a rugat-o pe fost jucatoare italiana Flavia Pennetta, in calitate de iubitoare…

- Armata turca si aliatii ei din randul rebelilor sirieni au intrat duminica in orasul kurd Afrin, in nord-vestul Siriei, tinta unei ofensive a Ankarei impotriva militiei kurde Unitatile de aparare a poporului (YPG), considerata de autoritatile turce drept "terorista", a anuntat Observatorul sirian…

- Foliculii sunt, de fapt, dopuri formate din celule moarte si sebum, care blocheaza oxidarea melaninei (substanta care determina culoarea pielii) si devin negre. Cauzele aparitiei punctelor negre sunt, asadar, stagnarea sebumului pe piele, precum si acumularea de bacterii, impuritati si celule moarte…

- Ministerul Sanatatii a pus in dezbatere publica un proiect de ordin pentru aprobarea normelor metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor si unitatilor medicale mobile, unitati care sa contribuie la cresterea accesului populatiei adulte si copiilor din zonele defavorizate…

- Ministerul Sanatații a lansat in dezbatere publica proiectul privind inființarea cabinetelor medicale mobile. Potrivit documentului, cabinetele și unitațile mobile vor fi autorizate de catre direcțiile de sanatate publica iar ministerul spera ca prin acest demers va crește gradul de acces al populației…

- Primaria orașului Rovinari a decis sa sustina financiar, din aceasta primavara, implementarea, in toate scolile dar si in liceul din oras, a unui program de management al invatamantului care are si componenta de „catalog electronic”. Platforma educationala va functiona in trei…

- Zeci de angajați ai Complexului Energetic Oltenia s-au mobilizat astazi, pentru a ajuta victimele accidentului rutier de la Draguțești, in care un tanar și-a pierdut viața. Reprezentanți ai CEO au venit in aceasta dimineața la sediul centrului de transfuzii, pentru a face o fapta buna. Barbatul implicat…

- Armata siriana "a avansat pe mai multe directii" in enclava insurgentilor Ghouta Orientala, a anuntat duminica o sursa militara, citata de agentia de presa oficiala Sana, in conditiile in care regimul de la Damasc tocmai a realizat o strapungere spectaculoasa in acest bastion al insurgentilor, informeaza…

- Circulatia rutiera pe Autostrada Soarelui (A2), pe sectorul Cernavoda - Constanta, se va desfasura controlat pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, a anuntat Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

- Primarii din mai multe comune au decis sa redeschida scolile ale caror cursuri fusesera suspendate luni si marti. Paradoxal este ca viscolul este mai puternic miercuri decat in zilele precedente. Unitatile scolare inchise sunt la Baneasa, Buciumeni, Corni, Radesti si Smulti

- Circulatia pe doua autostrazi si 22 de drumuri nationale este oprita, marti, din cauza vremii, potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane. Cele mai afectate judete sunt Calarasi, Constanta, Giurgiu, Ialomita, Teleorman, Tulcea si Vrancea. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei…

- 95 de accidente de munca și 22 de accidente in afara muncii au fost inregistrate și comunicate Inspectoratului Teritorial de Munca Arad, in anul 2017. Potrivit raportul intocmit de ITM Arad, in 2017 „s-au comunicat un numar de 95 de accidente de munca, cu 98 de accidentati, dintre care 86 cu incapacitate…

- Autorul accidentului de aseara, de pe Soseaua Mangaliei, municipiul Constanta, a fost arestat preventiv pentru 15 zile. O familie a fost spulberata pe trecerea de pietoni din cauza soferului vitezoman care nu a acordat prioritate. In urma accidentului, un copil in varsta de trei ani si a pierdut viata.Citeste…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe tronsonul Cernavoda - Medgidia al autostrazii A2 Bucuresti - Constanta, intre km 160 si 193, circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna. Pe carosabil exista un strat de 1-2 centimetri de zapada si viscoleste.

- Salariile din invatamant au crescut, de la 1 ianuarie, cu sume cuprinse intre 20 si 588 de lei – Cele mai mari cresteri, pentru directorii unitatilor scolare in Social / In ciuda speculatiilor aparute in spatiul public, la nivelul judetului, niciun salariu din invatamant nu a scazut in urma…

- Pe fondul celor aparute in presa in ultima perioada, Ministerul Public a anuntat, in cursul dupa-amiezii, ca procurorul general Lazar a cerut, miercuri, sa se faca verificari la nivelul tuturor unitatilor de Parchet. Ordinul dat de procurorul general presupune efectuarea unui control de catre sefii…

- Agenda de convorbiri a inclus un schimb de vederi asupra aspectelor de actualitate ale agendei de cooperare a Parteneriatului Strategic pentru integrarea europeana a Republicii Moldova, cu accent asupra procesului de reforme si a prioritatilor de actiune relevante din perspectiva implementarii prevederilor…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, soseste joi la Ankara, intr-un climat devenit exploziv din cauza ofensivei turce in Siria, iar SUA se asteapta la discutii ''dificile'', in timp ce Turcia avertizeaza ca relatiile cu Washingtonul risca ''sa se prabuseasca complet'', relateaza AFP. Tillerson…

- In ciuda faptului ca pe pietele din vest, Uber este un serviciu care activeaza de multi ani, abia acum compania a decis ca trebuie sa impuna niste limte pentru soferii parteneri. Astfel, in urmatoarele doua saptamani, aplicatia le va permite soferilor sa fie activi doar 12 ore consecutive, dupa care…

- Primaria Brașov vrea sa mareasca siguranța in școli prin instalarea unor sisteme de supraveghere in unitațile de invațamant din oraș, care sa fie conectate la institutiile care pot asigura securitatea elevilor si profesorilor. Astfel, municipalitatea brașoveana a alocat bani in bugetul pe anul 2018,…

- Functionarea inadecvata a instrumentelor de masurare a vitezei ar putea fi una din cauzele accidentului de avion de duminica de langa Moscova soldat cu 71 de morti, au indicat marti anchetatorii, transmit Reuters, AFP si dpa. Este posibil ca tuburile Pitot de masurare a vitezei sa fi aratat valori…

- Printre victimele accidentului aviatic produs duminica, 11 februarie, in Federatia Rusa, soldat cu 71 de morti, cetateni moldoveni nu sunt. Informatia a fost confirmata pentru IPN de catre seful Serviciului de presa al Ministerului Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Alexandr Roitman.

- Autoritatile ruse ancheteaza cauzele accidentului aviatic de ieri, in urma caruia 71 de persoane – 65 de pasageri si 6 membri ai echipajului – si-au pierdut viata. Aparatul, un Antonov 148, s-a prabusit, in apropiere de Moscova la scurt timp ...

- Inspectoratul Teritorial de Munca si specialistii angajati in cercetarea tehnica a accidentului de munca din Mina Lupeni, in care au murit doi mineri, a prezentat raportul care dezvaluie cauzele tragediei din toamna anului trecut.

- Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si politisti din cadrul Serviciului Omoruri au preluat cazul accidentului in care au fost implicate patru masini, la intersectia Calea Grivitei - Calea Victoriei. "In jurul orei 15,00, pe bulevardul Dacia, in apropierea intersectiei cu Calea Victoriei,…

- Numarul dosarelor care ajung pe masa procurorilor din cadrul Parchetului de pe laga Tribunalul Vrancea si din unitatile subordonate creste de la un an la altul. Conform cifrelor prezentate in raportul de bilant al parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea, procurorii au avut de solutionaat in 2017…

- Prioritatile ministrului energiei Ministrul energiei, Anton Anton, spune ca prioritatea mandatului sau o reprezinta investitiile pentru productia de energie, dar si evitarea sanctiunilor europene în acest domeniu. Ministrul a declarat azi ca orice suma pe care o va avea la dispozitie…

- Un grav accident rutier s-a produs pe Calea Turzii din Cluj-Napoca, sambata, 27 ianuarie 2018. Trei autoturisme au fost implicate in coliziune și cinci persoane au fost ranite. Patru dintre victime au avut nevoie de ingrijiri de specialitate și au fost transportate la spital. Cauzele accidentului nu…

- "Potrivit informatiilor obtinute de echipa consulara mobila prezenta la fata locului, printre raniti s-a aflat un cetatean roman care a fost transportat la spital cu rani usoare, ulterior fiind externat", anuta joi MAE. De asemenea, conform ministerului, Consulatul General al Romaniei la Milano urmareste…

- Oana Badea, primarul municipiului Aiud și fost secretar de stat in Ministerul Educației, ii invața pe dascali și pe parinții elevilor cum sa atace in contenciosul administrativ comasarile și desființarile de unitați de invațamnt. „Daca tot e creștere economica, de ce se fac economii pe seama copiilor?!!!…

- Militari turci au intrat duminica in regiunea Afrin, in nordul Siriei, in a doua zi a unei vaste ofensive impotriva unei militii kurde considerata drept "terorista" de catre Ankara, a declarat premierul turc Binali Yildirim, potrivit AFP. Citat de agentia de presa Dogan, Yildirim a declarat ca militari…

- Romania va sprijini negocierile unui acord de asociere intre Uniunea Europeana si Republica San Marino, a spus ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, vineri, in urma discutiilor cu omologul Nicola Renzi, informeaza news.ro."Romania va sprijini avansarea evolutiilor in domeniul negocierii…

- Mai multe drumuri sunt inchise din cauza condițiilor meteo, iar un tren cu aproximativ 50 de calatori este blocat. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora sunt opt drumuri județene inchise, dar și ca un tren este blocat din cauza viscolului. Astfel,…

- Se pare ca exista doua tipuri de insomnii comune: acuta și cronica. Insomnia acuta este scurta și este combatuta fara tratament. In schimb, insomnia cronica persista o perioada mai lunga, și este cauzata de adormitul la ore tarzii din noapte sau de diverse afecțiuni. Daca și tu te numeri printre…

- Accident teribil in apropiere de Praga, din cauza condițiilor meteorologice. Peste 30 de vehicule au fost implicate intr-un carambol, pe autostrada care leaga Praga și Brno. Un roman care se afla in apropiere de filmat amploarea dezastrului. Mai multe camioane și vehicule au fost implicate in accidentul…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AM POR) din Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a lansat saptamana aceasta trei apeluri de proiecte, in valoare totala de aproximativ 96,4 milioane euro, pentru creșterea eficienței…

- Îl stim ca Patriarhul Daniel sau Preaferictul, dar putini îi stiu si numele de mirean. Pe 30 septembrie se împlinesc zece ani de când Daniel Ilie Ciobotea, pe numele sau, a fost întronizat ca Patriarh al Bisericii

- Ce cautau tinerii coborați din mașina pe banda de urgența a autostrazii Arad-Timișoara nu știe nimeni. Triunghiul reflectorizant – care anunța in mod obișnuit o defecțiune a mașinii și care trebuie utilizat obligatoriu – nu era pus in spatele mașinii. Cei doi tineri se aflau langa automobil – pe sensul…

- Accidentul a avut loc intre orasele Hennenman si Kroonstad, din provincia Free State, in centrul tarii, a declarat Russel Meiring, un purtator de cuvant al serviciilor de urgenta ER24.Echipele medicale au acordat ingrijiri la locul accidentului. Ranile suferite de catre unele persoane variaza…

- Costul standard pentru fiecare elev sau prescolar pentru invatamantul preuniversitar de stat, particular si confesional acreditat, pentru anul 2018, creste cu 673 lei, potrivit unei hotarari a Guvernului adoptate recent.”Costul standard pentru fiecare elev/prescolar pentru invatamantul preuniversitar…

- Intrebat despre masura taierii vagoanelor de catre CFR Marfa, Sorin Chinde spune ca ar fi fost bine daca banii obținuți astfel s-ar reinvesti in material rulant. "Daca banii folosiți din taierea acestor vagoane s-ar duce in material rulant nou, ar fi ok. Din ce am ințeles, de fapt banii aștia…

- Restrictiile se aplica in cazul circulatiei autovehiculelor, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane. Pe A2, traseul Bucuresti (int.A2 cu CB) - Fundulea - Lehliu (int. A2 cu DN3) - Fetesti (int. A2 cu DN3B) - Cernavoda (int. A2 cu DN3) - Murfatlar (int.A2 cu DN3), sunt…