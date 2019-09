Romarm are in derulare mai multe proiecte de dezvoltare a capacitatilor sale, iar fabricarea in Romania a unei arme de asalt moderne este o necesitate, afirma directorul general al companiei, Claudiu Cucu potrivit Agerpres "Preocuparea permanenta a CN Romarm SA este de a dezvolta capacitatile de productie din cadrul filialelor sale si de a crea noi produse cu o calitate inalta care sa satisfaca cerintelor Fortelor Sistemului National de Aparare. Cu totii stim ca industria de aparare din Romania si deopotriva si CN Romarm a trecut in cei 30 de ani de la revolutie printr-un proces amplu de restructurare…