Stiri pe aceeasi tema

- Apele sunt in retragere in majoritatea localitatilor afectate de inundatii in Eveniment / La nivelul judetului, apele sunt in retragere in toate zonele afectate de inundatii, fara a mai avea probleme deosebite in cursul noptii de vineri spre sambata, potrivit purtatorului de cuvant al ISU Teleorman,…

- Schimbare la nivel de fenomene meteo, pe care specialistii se asteapta sa o observe locuitorii mai multor zone din tara. In acest sens, Administratia Nationala de Meteorologie a transmis, vineri, pe site avertizari tip nowcasting (cu efect imediat-n.n) COD GALBEN. Una dintre ele vizeaza judetul Teleorman.…

- Gerul continua sa afecteze toata tara Gerul continua sa afecteze toata tara si o va face cel putin pâna vineri seara. În Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea este cod portocaliu de temperaturi foarte scazute, atât noaptea, cât si ziua.…

- Drumuri inchise, circulație feroviara inchisa, punctele de trecere a frontierei cu bacul de la Zimnicea și Turnu Magurele inchise, zeci de autoturisme ramase inzapezite și miid e persoane captive in propriile localitați. Acesta este pe scurt bilanțul ultimelor zile din județul Teleorman. Cand toata…

- Autoritațile din Teleorman au decis suspendarea cursurilor in toate școlile din județ, in condițiile in care numeroase tronsoane de drum sunt blocate. In aceste condiții, zece liceeni care provin din familii din mediul rural au fost preluați de la internatul unui liceu de catre echipaje ale Inspectoratului…

- Circulatia pe autostrazile A2 si A4 si pe tronsoane din 23 de drumuri nationale din judetele Calarasi, Constanta, Giurgiu, Ialomita, Teleorman, Tulcea si Vrancea este oprita, marti dupa-amiaza, din cauza vremii. Porturile Constanta Nord, Constanta Sud Agigea, Midia si Mangalia raman inchise. …

- Mai multe nave se afla in apropiere de portul Constanta, care a fost inchis. Capitanii navelor au fost sfatuiti sa tina motoarele pornite pana la noi comenzi. Potrivit Infotrafic, in judetul Constanta au fost inchise porturile Constanta Nord, Constanta Sud Agigea, Midia si Mangalia. De asemenea,…

- Circulația trenurilor de pasageri se desfașoara și astazi în condiții de iarna, fara linii închise sau trenuri blocate, dar zeci de trenuri sunt anulate din cauza frigului și a viscolului. Potrivit CFR Calatori, circulația trenurilor de pasageri se desfașoara în continuare în…

- Situatia drumurilor inchise la nivelul judetului Teleorman – Ora 09.00 in Eveniment / Avand in vedere ca viscolul puternic s-a oprit in majoritatea zonelor din județ, insa cantitatea de zapada depusa este destul de mare, in cursul zilei de marti, 27 februarie 2017, drumarii vor face actiona…

- Circulația trenurilor de pasageri se desfașoara și astazi în condiții de iarna, fara linii închise sau trenuri blocate, dar zeci de trenuri sunt anulate din cauza frigului și a viscolului. Potrivit CFR Calatori, circulația trenurilor de pasageri se desfașoara în continuare…

- Situatia traficului in Teleorman, la ora 8.00 in Eveniment / Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca marti, 27 februarie, la ora 08:00, circulatia este oprita pe 3 drumuri nationale din judetul Teleorman: DN 65E Roșiorii de Vede –Furculești; DN 51 Alexandria-Izvoarele;…

- Traficul rutier pe DN 51 si pe DN 5A a fost inchis din cauza ninsorii si a viscolului puternic ce reduce vizibilitatea. Raman inchise si DN 41, DN 65A si DN 65E, precum si Autostrada Soarelui, anunta Compania Nationala de Admnistrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Potrivit CNAIR, s-a inchis circulatia…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informeaza ca pentru a permite utilajelor de deszapezire sa acționeze pentru curațarea carosabilului, circulația rutiera este întrerupta în județul Teleorman pe mai multe drumuri naționale: DN51 Zimnicea – Viișoara,…

- Singurul tren care circula pe ruta Alexandria – Zimnicea s-a confruntat luni dimineata cu o situatie mai putin obisnuita: podeaua vagonului a cedat, calatorii ajungand inghetati la destinatie.

- Cu siguranta la asta nu se asteptau, dar s-a intamplat. Un tren unic care merge pe ruta Zimnicea – Teleorman s-a distrus, fapt ce i-au pus pe pasageri in dificultate, dar a creat si o panica generala si...un frig de nedescris.

- Vremea nefavorabila a adus și primele doua drumuri naționale blocate! Este vorba despre DN51 Zimnicea - Turnu Magurele și DN51A Zimnicea – Alexandria. Drumurile naționale din judetul Teleorman sunt inchise din cauza zapezii adunate pe carosabil, anunța Centrul Infotrafic al Poliției Romane.

- Singurul tren care face legatura intre Alexandria si Zimnicea, din judetul Teleorman, s-a dezintegrat, luni dimineata, informeaza trnews.ro. Trenul are un singur vagon iar podeaua s-a rupt in timpul mersului.

- Un singur tren a mai ramas pe ruta Alexandria – Zimnicea și retur. Acesta are un singur vagon și se afla in uz de cand, in țara noastra, comunismul era in floare. Calatoria cu trenul, cel puțin pe rutele din județul Teleorman, a devenit o adevarata proba de curaj. Potrivit trnews.ro, in aceasta…

- Trenuri anulate pe mai multe rute din Teleorman in Eveniment / Trenurile circula in condiții de iarna, iar in prima jumatate a zilei de luni, 26 februarie 2018, nu erau linii inchise sau trenuri blocate, porivit CFR Calatori. Totodata, pentru evitarea unor situații nedorite și pentru eliberarea…

- UPDATE 9.30 Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pentru a permite utilajelor de deszapezire sa actioneze pentru curatarea carosabilului, circulatia rutiera este intrerupta in judetul Teleorman pe mai multe drumuri nationale: DN51 Zimnicea – Viisoara, DN51A…

- Mai multe tronsoane de drum, printre care trei nationale - DN 65A, DN 51, DN 51A si patru judetene, au fost inchise luni dimineata pentru deszapezire, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman, remis AGERPRES. ''Va aducem la cunostinta…

- Porturile Midia, Mangalia, Constanta Nord si Constanta Sud-Agigea au fost inchise din cauza vantului puternic, informeaza Centrul Infotrafic al Politiei Romane, intr-un comunicat transmis luni dimineata AGERPRES. Conform sursei citate, la ora 9,15 circulatia rutiera era intrerupta in judetul…

- Drumul comunal 178 Bahnele - Dupa Magura, din comuna Vintileasca, este blocat circulației incepand cu ora 9.30. Potrivit unor surse, nu sunt probleme deosebite, accesul facandu-se pe o ruta ocolitoare. Potrivit Infotrafic, un drum județean din Bacau este inchis circulației din cauza vremii nefavorabile,…

- Tronsoane de drum blocate din cauza viscolului si zapezii in Eveniment / La nivelul judetului Teleorman, urmatoarele tronsoane de drum sunt blocate temporar in vederea acționarii eficiente a mijloacelor de deszapezire: DN65A: Turnu Magurele – Roșiorii de Vede; DN51: Zimnicea – Izvoarele;…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informeaza ca pentru a permite utilajelor de deszapezire sa acționeze pentru curațarea carosabilului, circulația rutiera este întrerupta în județul Teleorman pe mai multe drumuri naționale: DN51 Zimnicea – Viișoara,…

- Vremea nefavorabila a adus și primele doua drumuri naționale blocate! Este vorba despre DN51 Zimnicea - Turnu Magurele și DN51A Zimnicea – Alexandria. Drumurile naționale din judetul Teleorman sunt inchise din cauza zapezii adunate pe carosabil, anunța Centrul Infotrafic al Poliției Romane.

- Cod portocaliu de ninsori și viscol in București și alte 12 județe. ANM a emis o noua atenționare de vreme extrema, care intra in vigoare pe 26 februarie. Sunt așteptate ninsori abundente și viscol puternic. UPDATE 26 februarie, ora 7:50. Situația drumurilor și a porturilor inchise din cauza condițiilor…

- Codul portocaliu de ninsori și viscol din București și alte 12 județe a dus la inchiderea unor drumuri, dar și a trei porturi, conform centrului INFOTRAFIC. Situația drumurilor inchise, ora 6:45 ANM a emis o noua atenționare de vreme extrema, care a intrat in vigoare pe 26 februarie, condițiil meteo…

- Circulatia pe doua drumuri nationale din Teleorman a fost oprita din cauza viscolului, iar porturile Midia, Constanta Nord si Constanta Sud-Agigea au fost inchise. "Din cauza viscolului si pentru a permite utilajelor de deszapezire sa actioneze pentru curatarea carosabilului, au fost inchise…

- Daniel Merla, fratele lui Ciprian Merla, tanarul mort in accidentul din Anglia, a transmis un mesaj cutremurator despre ultimele clipe din viata fratelui sau. Acesta le cere ajutor oamenilor, pentru a putea aduce trupul neinsufletit inapoi in Romania.

- Cristian Irimus este un satmarean din zona Tasnad, care a decis sa lase in urma viata din Romania si sa isi gaseasca norocul, ca multi altii, in Vest, ajungand la Londra. Desi avea un loc de munca stabil si un venit linistitor, Cristi a dorit sa paraseasca Romania, despre care considera ca nu intelege…

- Un executor judecatoresc creeaza panica printre alexandreni – Persoanele fizice sunt executate silit pentru datoriile Asociatiilor de Proprietari catre Polaris M. Holding in Eveniment / Ca Polaris M Holding, societatea care colecteaza deseurile de pe raza judetului Teleorman, nu prea reuseste…

- Un roman sosit de cateva saptamani la munca, in Anglia, risca sa stea pana la 20 de ani in spatele gratiilor in regat, dupa ce fost gasit vinovat de tentativa de omor. Victima lui Gheorghe Mihai, 38 de ani, este cumnata lui. Barbatul isi afla pedeapsa pe 12 martie, dupa ce instanta va cantari toate…

- Zvonurile aparute in cursul zilei in presa din Anglia au devenit realitate in aceasta seara: Nottingham Forrest, locul 15 in Championship, l-a imprumutat pe Costel Pantilimon de la Watford. Romanul a revenit marți la Watford dupa imprumutul la Deportivo La Coruna, dar oficialii echipei au luat decizia…

- Victor Spirescu, primul român care "a invadat" Regatul Unit în 2014, dupa ridicarea restrictiilor pe piata muncii, locuia într-o vila luxoasa din comitatul Buckinghamshire.

- La 33 de ani, Victor Spirescu era un barbat implinit pe toate planurile. Peste cateva luni urma sa se casatoreasca, avea un loc de munca stabil, care ii aducea un salariu cu multe zerouri, din care isi permitea sa isi ia tot ce isi doreste. Iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat in exclusivitate…

- Emilia Emanuela Tanase, singura absolventa din Teleorman care a reusit sa obtina media 10 la Bacalaureat in 2017 a ales sa studieze Marketing Digital in Marea Britanie la Universitatea din Coventry.

- Batran legat si batut pentru o suta de lei si un baston din lemn in Eveniment / Persoane inca necunoscute au intrat, joi, 4 ianuarie, in locuinta unui batran din localitatea Pietrosani, de unde au plecat cu o suta de lei, un telefon mobil si un baston de lemn. Mai mult, pentru a putea scotoci in…

- 3GPP, organizatia care defineste standardele in industrie pentru tehnologiile care vor urma standardului 4G/LTE, a finalizat primele specificatii pentru echipamentele 5G. Acestea se aplica pentru echipamentele telecom si radio, smartphone-uri si componentele pentru telefoane. Astfel, in 2018 serviciile…

- Ajunul Craciunului s-a dovedit unul nefast pentru conducatorii auto. Doua accidente rutiere avand loc pe raza județului Teleorman. Primul dintre el a avut loc pe Drumul Național 51, Alexandria – Zimnicea, in localitatea Țiganești. Doua autoturisme s-au ciocnit. Echipele de intervenție sosite la fața…

- Romanul care traiește alaturi de familia lui in Redbridge, Marea Britanie, a facut un gest incredibil de frumos cu 2 zile inainte de Craciun. Marius Caprila s-a intors in țara pentru a face o donație generoasa secției Pediatrie din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta din Calarași. Tanarul a donat…

- Mai mulți macaragii s-au mobilizat, pe Facebook, dupa ce a citit reportajul din Libertatea despre cantina sociala din Negrenii de Sus, județul Teleorman, și au mers cu daruri inainte de Craciun la copiii care au nevoie de cele mai simple lucruri: imbracaminte, jucarii și dulciuri. O caruța plina cu…

- Alin Marin, un tanar de 22 de ani din Romania, a fost condamnat pe 18 decembrie la 3 ani de inchisoare in Marea Britanie dupa ce a reusit performanta de a fura 53 de smartphone-uri la un concert din Birmingham. Tanarul s-a folosit de un accesoriu inedit: un costum de inot pentru femei, cu o gaura pe…

- Alin Marin a fost arestat pentru furtul a 53 de telefoane mobile in timpul unui concert care a avut loc in Anglia, la Birmingham. Romanul ascundea aparatele intr-un costum de inot pe care il purta sub hainele obisnuite. A

- Alin Marin ascundea telefoanele furate intr-un costum de inot pe care il purta sub hainele obisnuite si a fost arestat pe data de 19 noiembrie. Romanul a fost arestat pe Broad Street, la scurt timp dupa ce a parasit concertul, iar telefoanele au fost recuperate dintr-o parcare din apropiere.…

- Meci de box Cristian Ciocan – Alexander Povetkin (vineri, Ekaterinburg, ora 18.00, Digi2). Cine bate, devine challenger obligatoriu la centura mondiala WBO la categoria grea Campion european WBO la categoria grea, Ciocan va putea sa-si treaca in palmares inca doua centuri, WBO International si WBA International,…

- Un român a reușit sa cucereasca o celebritate din Marea Britanie. Este vorba de fostul jurat de la „Britain's Got Talent” și prezentatorul showului matinal „Good Morning Britain”, Piers Morgan. Acesta a fost impresionat de un barbat pe care l-a auzit cântând…

- Cristian Ciocan - Alexander Povetkin, meciul eliminatoriu pentru titlul mondial WBO, va avea loc la Ekaterinburg, vineri, de la ora 18:00, in direct la Digi Sport 2. Cristian Ciocan boxeaza cu Alexander Povetkin pentru a deveni challanger la TITLUL MONDIAL Campion european WBO la categoria…