Decizie RADICALA a Al-Qaida privind soarta romanului sechestrat in Mali, dupa ce in CSAT s-a decis trimiterea de trupe din Romania in Republica.



Alianta terorista Nusrat al-Islam wal-Muslimin - considerata drept filiala din Mali a retelei teroriste Al-Qaida - a difuzat miercuri un comunicat in care anunta numele celor cinci ostatici pe care ii detine, avertizand ca negocierile pentru eliberarea captivilor au fost suspendate.



Cei cinci ostatici sunt Iulian G. (Romania), Jocelyn E. (Australia), Beatrice S. (Elvetia), Gloria Cecilia N.A. (Columbia) si Sophie P. (Franta), informeaza…