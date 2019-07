Barbatul ranit in furtuna din Grecia si care si-a pierdut copilul si sotia in timpul calamitatilor a ajuns cu o ambulanta, in aceasta dimineata, la Spitalul de Urgenta din Cluj. A ajuns constient si cu o stare a sanatatii stabila. Dupa ciclonul care a lovit statiunea greceasca Halkidiki, romanul ranit a stat trei zile intrenat The post Romanul ranit in Halkidiki a ajuns cu Ambulanta in Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .