Stiri pe aceeasi tema

- Romanul aflat in vacanta cu familia in Halkidiki - Grecia si care a fost ranit in urma furtunii de miercuri noaptea va fi externat in cursul zilei de vineri, a declarat ministrul de Externe, Teodor Melescanu. Referitor la sotia si la copilul acestuia, care si-au pierdut viata, dupa ce acoperisul unui…

- Barbatul care și-a pierdut soția și fiul in tragedia din Halkidiki va fi externat vineri din spital, a anunțat ministrul de Externe. Teodor Meleșscanu a mai declarata ca nu mai sunt alți romani in situații grave in Grecia. "Familia a fost informata si tine legatura cu consulul nostru acolo.…

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a anunțat ca tatal din familia celor doi romani decedați in Grecia in urma unei furtuni violente va fi externat vineri din spital. Ministrul a mai spus ca vor fi eliber...

- In urma unei furtuni puternice care a lovit peninsula Halkidiki, din Grecia, doi romani, o femeie și copilul acesteia și-au pierdut viața. De asemenea, tatal copilului și soțul femeii a fost ranit și internat in spital. Astazi ar urma sa fie externat. In direct la Romania TV, ministrul de Externe,…

- Femeia avea 54 de ani, iar baiatul opt ani, potrivit Antena 3. Barbatul, al treilea roman ranit in furtuna din Halkidiki, este soțul femeii și tatal copilului, potrivit Antena 3. El este in stare grava, in spital. Se pare ca vorbim de o familie numeroasa, cu mai mulți copii, cu toții aflandu-se…

- Un al treilea roman a fost afectat de furtuna puternica, care a lovit Halkidiki, in Grecia. Barbatul a fost ranit, in timp ce alți doi romani, o femeie de 54 de ani și un copil de 8 ani, au murit din cauza vijeliei distrugatoare.

- O furtuna neobisnuit de puternica a ucis șase turisti in Grecia, in peninsula Halkidiki. Printre cei care au murit se afla si doi cetateni romani: o femeie si un baiat de 8 ani. Ei si-au pierdut viata dupa ce acoperisul unui restaurant s-a prabusit din cauza vantului puternic. De asemenea, doi cetateni…

- Doi turisti romani, o femeie si un copil, au murit in Halkidiki, dupa ce acoperisul restaurantului in care se aflau s-a prabusit in timul unei furtuni care a afectat nordul Greciei, anunta BBC, care precizeaza ca numarul victimelor se ridica la sase. Alte 30 depersoane au fost ranite.