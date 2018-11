Românul fără adăpost, ucis cu pietre în Suedia, a fost înmormântat acasă. Cine a venit la slujbă Romanul ucis cu pietre in Suedia in urma cu trei luni de doi adolescenți, aceștia numindu-l ”șobolan”, a fost inmormantat acasa, in comuna Barsanești, in județul Bacau. Repatrierea trupului romanului a fost platita de suedezi, la fel și o parte din inmormantare, potrivit desteptarea.ro . In același timp, cei care i-au luat viața vor fi judecați pentru faptele lor. Barbatul avea varsta de 48 de ani și se afla de patru ani in Suedia. El a lucrat in mai multe locuri in trecut, insa in ultima perioada nu mai avea bani sa iși permita o locuința, ajungand pe strada. Astfel, el a atras atenția unor adolescenți,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

