- Un barbat deosebit de periculos, cautat din 2018 pentru uciderea unui spaniol in bataie, a fost capturat vineri, 19 aprilie, in fata unui magazin din Fetesti. Gheorghe Stoleru nu a avut nicio sansa de scapare in fata politistilor Directiei de Investigatii Criminale din cadrul IGPR.

- Curtea de Apel București a dispus arestarea, pentru 15 zile a unui român, prins vineri de polițiștii de la investigații criminale ai IGPR la Fetești, Ialomița, dupa ce a fost dat în urmarire internaționala de autoritațile judiciare spaniole, în baza unui mandat european de arestare.…

- Un italian de 85 de ani a fost talharit de un interlop roman pe nume Chestor Caldararu și batut fara mila chiar in fața casei sale. Romanul a reușit sa fure de la italianul de 85 de ani suma de 50 de euro și sa fuga, dar polițiștii l-au prins intr-un final.

- Un barbat din Dej, Adoris Pop, care lucreaza ca șofer la o firma din Franța, a devenit eroul zilei la Paris, dupa ce a prins și a imobilizat un hoț inarmat. Romanul aștepta, marți dimineața, un coleg sa vina sa-l ia din fața unei case de la periferia Parisului. In timp ce aștepta, a vazut ca zona a…

- Un barbat, din Brașov, a ajuns in arest, la finalul saptamanii trecute, pentru trafic de droguri de risc si trafic international de droguri de risc , dupa ce a fost depistat ca a introdus in țara, cannabis. Suspectul este acuzat de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate…

- Fostul presedinte francez Francois Hollande a fost audiat ca martor de judecatori de instructie in Franta in cadrul anchetei privind asasinarea a doi jurnalisti ai Radio France Internationale (RFI) in Mali in 2013, a precizat luni pentru AFP surse apropiate de acest dosar. Judecatorii…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Constanta, cu sprijinul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate din cadrul Politiei Romane, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. S.T. Constanta, au destructurat un grup infractional organizat, specializat in trafic cu droguri. 500…