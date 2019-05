Stiri pe aceeasi tema

- Aurelian Ștefan, medic veterinar și fondatorul Center of Hope, a participat, in prima zi de Paști, la maratonul caritabil de la Londra, adunand pentru cainii și pisicile fara stapan din Romania suma de 10.000 mi de euro. Romanul a povestit ca atmosfera la cel mai mare maraton caritabil din lume, unde…

- Dacian Cioloș, imbracat cu o vesta galbena, a facut fotografii de mare efect, cu mulți lucratori de pe șantier. "In cantina șantierului companiei Sisk se vorbește romanește, pe schele se vorbește romanește, in echipele de coordonare se vorbește romanește. Nu-i de mirare, cand aproape un sfert…

- Fostul premier Dacian Ciolos a avut parte de un eveniment neplacut in toiul campaniei electorale. Ciolos s-a deplasat la Londra pentru a convinge comunitatea de romani din capitala Regatului Unit de proiectele inițiate de fostul premier al Romaniei. In perioada in care a stat la Londra, acesta a…

- Ieseanul Florin Morariu, care a salvat mai multi oameni in atentatul din iunie 2017, de pe Podul Londrei, adapostindu-i in brutaria sa, a primit vineri, 5 aprilie, distinctia „The Queen`s Commendation for Bravery”, din partea reginei Marii Britanii.

- Romanul care a salvat vieti la Londra si a pus pe fuga teroristi, inarmat doar cu un cos din plastic, va fi premiat. Intr-o ceremonie care va avea loc in turnul Londrei, ieseanul va primi distinctia pentru curaj chiar din mainile reginei Elisabeta a II-a. Este pentru prima oara cand o astfel de medalie…