- Cezar Ouatu, contra-tenor in varsta de 38 de ani, a impresionat juriul și publicul, deopotriva, la cea mai recenta ediție a X Factor UK, tocmai de aceea decizia de a-l elimina din concurs a fost complet neașteptata. El a fost inlocuit de Janice Robinson, o compozitoare care a interpretat o versiune…

- Stefanos Tsitsipas, marea speranta a tenisului grec, a produs surpriza optimilor de finala ale turneului Masters 1.000 ATP de la Montreal, invingandu-l in trei seturi, 6-3, 6-7 (7/5), 6-3, pe sarbul Novak Djokovic, fostul numar unu mondial, in fata caruia s-a impus dupa doua ore si 15 minute de joc.…

- Terry Gene Bollea, cunoscut in lumea wrestling-ului cu numele de Hulk Hogan, se poate intoarce in ring, la trei ani de suspendare. Luptatorul a fost exclus din toate competițiile WWE in 2015, din cauza unor remarci cu caracter rasist.

- Marius Copil (94 ATP) a fost eliminat azi in runda inaugurala a turneului de Mare Șlem de la Wimbledon. Singurul roman de pe tabloul principal a fost invins de olandezul Robin Haase (31 de ani, 43 ATP), scor 6-7 (0), 5-7, 6-4, 6-7 (4). Primul set a fost extrem de echilibrat și niciunul dintre jucatori…