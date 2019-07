Stiri pe aceeasi tema

- Romanul care si-a pierdut fiica si copilul in furtuna din Grecia s-a intors, duminica dimineata, acasa, la Cluj-Napoca. Barbatul de 41 de ani a fost dus direct la Urgente, apoi la Neurochirurgie.

- Romanul care a supravietuit ca prin miracol dezastrului din Grecia, dar si-a pierdut sotia si copilul, s-a intors in aceasta dimineata, la Cluj. Barbatul a plecat singur spre casa cu o ambulanta privata din Romania si a fost dus direct la Spitalul de Urgenta.

- Noi informații ies la suprafața, in cazul mamei romance si a fiului ei, morți dupa furtuna din regiunea turistica Hakidiki, Grecia. Sotul Oanei si, totodata, tatal micutului, se intoarce in tara pentru funerarii.

- Sfarșit cumplit pentru un barbat și fetița lui, in varsta de 13 ani. Cei doi au murit facuți praf de un autocar. Accidentul a avut loc, sambata dupa-amiaza, pe autostrada Triestina din Montiron, Mestre. Tatal, Andrei Boaghe, in varsta de 34 de ani, și fiica cea mare a cuplului, Ana Maria, in varsta…

- Un politist din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Satu Mare si sotia acestuia, inspector in cadrul Directiei de Sanatate Publica Satu Mare, au fost trimisi in judecata pentru luare de mita, dupa ce ar fi luat in mai multe randuri spagi in bani, produse alimentare dar si alte…

- Familia președintelui ALDE Gorj, Ion Iordache, s-a mai marit cu inca un membru. Soția liderului ALDE Gorj, Adela Iordache, a nascut astazi o fetița. Micuța are 3 kilograme și 200 grame, a primit nota 10 la naștere și a venit pe lume la ora 15:30. Acasa o așteapta cei trei frații mai mari, doi baieți…

