Românul care plătește lunar 12.000 de lei să ia pensie de la stat Cei mai multi au platit contributia de asigurari sociale la salariul minim pe economie si sunt din Bucuresti, Constanta si Arges, reiese din datele trimise exclusiv pentru Economica.net de catre CNPP. Cel mai mare venit lunar pe care un roman si l-a asigurat la pensie din proprie initiativa se ridica la 50.562 lei, au spus exclusiv pentru Economica.net oficialii Casei de Pensii. Omul e din Arges si achita Casei de Pensii peste 12.640 de lei lunar. Daca nu lucrati, dar vreti sa va asigurati la sistemul public de pensii, puteti sa incheiati voluntar cu Casa de Pensii din judetul in care aveti… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cutremur in Romania! Raed Arafat explica de ce sistemul RO-ALERT nu a funcționat. Un cutremur de magnitudine 5,8 s-a produs, duminica dimineața, in zona seismica Vrancea, in județul Buzau. Cutremurul s-a resimțit destul de puternic in mai multe zone, precum: București, Argeș, Valcea, Constanța. Raed…

- Politistii fac, marti, 69 de perchezitii in 12 judete si Bucuresti, la sediile mai multor firme si locuintele a 56 de persoane banuite de cauzarea unui prejudiciu de peste 21.000.000 de euro statului german. Activitatile se desfasoara impreuna cu investigatori fiscali germani din cadrul Autoritatii…

- Statul german a fost prejudiciat de evazioniștii romani cu 21 de milioane de euro. Investigatorii fiscali nemți alaturi de polițiștii romani au efectuat marți dimineața 69 de perchezitii in 12 judete si municipiul Bucuresti, la sediile mai multor firme si la locuintele a 56 de persoane fizice. Potrivit…

- Politistii fac, marti, 69 de perchezitii in 12 judete si municipiul Bucuresti, la sediile mai multor firme si locuintele a 56 de persoane banuite de cauzarea unui prejudiciu de peste 21.000.000 de euro statului german. Activitatile se desfasoara impreuna cu investigatori fiscali germani din cadrul…

- Perchezitiile se desfasoara in judetele Cluj, Alba, Arad, Arges, Bihor, Constanta, Hunedoara, Iasi, Salaj, Sibiu, Teleorman, Tulcea, precum si in municipiul Bucuresti, la adresele persoanelor banuite si ale societatilor comerciale administrate de acestea. De asemenea, sunt puse in executare 56 de mandate…

- Evaziune fiscala cu autoturisme/ Percheziții romano-germane și in Teleorman in Eveniment / on 09/10/2018 at 12:38 / Județul Teleorman este printre cele in care polițiștii au descins, marți dimineața, in cadrul unui dosar de evaziune fiscala, in care Germania a fost prejudiciata cu peste 21 milioane…

- Polițiștii Clujeni, alaturi de procurori din cadrul Parchetului de pe lânga Tribunalul Cluj și investigatori fiscali germani din cadrul Autoritații Fiscale din Nürnberg Sud, au efectuat zeci de percheziții în Cluj, București și alte 11 județe, într-un dosar masiv de…

- Premiera pe piata solutiilor de plata a taxei de parcare in statiile de plata automata: Noutatea vine de la Parkomatic, singura companie care a introdus optiunea platii contactless a taxei de parcare, direct de pe telefonul mobil, in statiile de parcare automata instalate de catre companie.…