Romanul care face din bucatarii "o opera de arta". Ce este la moda acum?

Stiri pe aceeasi tema

- Un roman in varsta de 27 de ani, stabilit in Veroli, in apropiere de Frosinone, a fost reținut dupa un gest nebunesc. Incidentul s-a petrecut in urma cu cateva zile, a notat gazetaromaneasca.com. Barbatul a coborat din mașina, a luat drujba din portbagaj, a pornit-o și a inceput sa-i alerge pe localnicii…

- Scriitoarea canadiana Margaret Atwood si-a lansat, la Londra, cel mai recent roman, ''The Testaments'', mult asteptata continuare a cartii ''The Handmade's Tale'', si si-a delectat fanii citind cateva fragmente cu cateva minute inainte de punerea in vanzare a acestuia,…

- Barbatul de 34 de ani, care s-a spanzurat, era din Maramureș și traia de mai mult timp in Fondi, Italia. Vasile era casatorit, insa nu avea copii. Apropiații nu ințeleg de ce a facut gestul cutremurator. Vasile a fost gasit spanzurat de un pod din centrul orasului. Initial politistii au demarat o ancheta,…

- In urma unui atac terorist, un diplomat roman, in varsta de 43 de ani a fost ucis iar un altul a fost grav ranit. Atacul terorist a fost indreptat spre Ambasada Romaniei din Afganistan, declara pentru presa centrala, ministrul Ramona Manescu. Romanul ranit urmeaza sa fie transferat cat de curand posibil…

- Gheorghe Grozav (28 de ani) traverseaza o forma excelenta la Kisvarda. Sambata seara, romanul a inscris pentru echipa sa in victoria din deplasare cu Honved, fosta adversara a Craiovei din Europa League, scor 3-1. Romanul, inclus de Cosmin Contra pe lista preliminara a selecțiilor pentru partidele cu…

- Festivalul Internațional de Literatura și Traducere Iași propune la ediția de anul acesta, cea de-a șaptea, cea mai „grea și puternica” lista de invitați, conform managerului festivalului, scriitorul Lucian Dan Teodorovici, confirmandu-și deja prezența in capitala Moldovei printre cei mai notorii și…

- Mercedes Vito este autoturismul pe care constructorul german pare sa-l fi creat special pentru cei care cauta spațiu și confort in același timp. Unii ar spune chiar ca vorbim de o mașina de lux, asta pentru ca interiorul ultimelor modele este cu adevarat spectaculos. Un Mercedes Vito ofera loc in primul…

- Romanul care si-a pierdut fiica si copilul in furtuna din Grecia s-a intors, duminica dimineata, acasa, la Cluj-Napoca. Barbatul de 41 de ani a fost dus direct la Urgente, apoi la Neurochirurgie.