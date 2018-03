Stiri pe aceeasi tema

- Cameron Diaz a luat decizia de a nu mai juca in filme, susține actrița Selma Blair, prietena a starului de la Hollywood, potrivit metro.co.uk. Selma Blair a povestit ca a luat masa cu Cameron Diaz și ca aceasta i-a spus ca nu mai vrea sa joace in filme. „Am luat pranzul cu Cameron. Ne-am reamintit […]…

- Ai xeroxat vreodata bani? Poate ca nu, poate ca da, dar și daca ai fi facut-o sau o vei face, vei fi departe de talentul prin care un vrancean s-a remarcat pe pagina de Facebook a Jandarmeriei Romane. Romania nu se poate lauda ca este straina de frauda, furt, inșelatorie sau fals și uz de fals. De unde…

- Surse DAS (Departamentul Anchete Speciale al CANCAN.RO) informeaza ca in noaptea de vineri spre sambata Oana Marica zisa Bunesa de la Urlați a fost stalcita in bataie de fostul fotbalist Marius Niculae, pe o strada din sectorul 1 al Capitalei. Niculae, cunoscut cu multiple antecedente de violența domestica,…

- Preotul Constantin Necula a povestit in prima sa conferinta publica de la Constanta despre „obraznicia“ sa din copilarie de a cere preotului sa dea factura pentru banii incasati de la familia sa.

- Iuliana Luciu a devenit celebra dupa ce a primit rolul de asistenta in cadrul unei emisiuni TV. Ulterior, a plecat in SUA, unde a incercat sa devina actrița. Norocul, din pacate pentru ea, nu i-a suras. Motiv pentru care bruneta este foarte dezamagita. Acesta este, de altfel, marele regret pe care il…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Soția lui Pepe a primit cadouri emoționante de la fiicele sale. 8 martie, Ziua Internaționala a Femeii, a prins-o foarte ocupata pe Raluca. Ea s-a bucurat de fiecare moment pe care l-a trait alaturi de fiicele sale și soțul ei. Astazi, insa, soția lui Pepe le-a impartașit fanilor ce a primit din partea…

- Jocurile Paralimpice 2018. Mihaita Papara, singurul roman care practica snowboard cu un singur picior, singurul snowboarder din Echipa Paralimpica de Iarna a Romaniei, ne reprezinta țara in competitia din Coreea de Sud. Romanul si-a pierdut piciorul intr-un accident rutier teribil. Jocurile…

- CFR Cluj va intalni astazi de la ora 20:45 in Gruia in primul meci al primei etape din acest sezon al play-off-ului Ligii i formația CSM Poli Iași. Ajunși cu mult noroc in play-off datorita situației mai bune intr-un clasament in trei cu FC Botoșani și Dinamo, echipe cu care a terminat sezonul regular…

- FC Botoșani va debuta in play-out vineri cu Juventus București. Moldovenii sunt deciși sa nu cedeze niciun punct in acest play-out avand in vedere ca au ca obiectiv locul 7. „Va fi un meci de lupta. Nu știu cat de dificil va fi acest meci dar ma aștept la un meci de lupta. Nu știu […] The post Jucatorii…

- Povestea zborului Mh370-Malaysia Airlines. Aeronava care a disparut pe 8 martie 2014 nu a fost gasita nici pana acum. Dispariția avionului a ramas un mister chiar și la patru ani de la tragedie. Aeronava cu 239 de oameni la bord ((227 de pasageri și 12 membri ai echipajului) a disparut in timpul unei…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a uitat sa mai treaca pe la Serviciul de taxe si impozite de la Primaria Sisesti din Mehedinti, sa isi achite impozitul pentru terenul si locuinta pe care le detine in localitate. Are o datorie de 3.600 de lei. Vecinii ministrului fac haz de necaz si spun ca, daca…

- O actrița cunoscuta pentru rolurile sale in cunoscutele seriale “Jurnalele Vampirilor“, “The Originals“ și “H2O“, trece prin momente groaznice, dupa ce a pierdut sarcina. Claire Holt a facut anunțul trist pe rețelele de socializare. „Am facut poza asta acum 10 zile, cat timp asteptam operatia dupa ce…

- Un clujean trece prin momente de cumpana, in incercarea sa de a-și salva nepoata de sub jugul unui interlop cunoscut. In momentul in care s-a dus la Poliție pentru a depune plangere impotriva infractorului, barbatul a fost batut chiar in incinta secției, in fața camerelor de supraveghere. Continuand…

- Polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Prundeni au depistat un șofer care transporta persoane in regim de taxi, fara a deține autorizație legala. La data de 28 februarie a.c., polițiștii au oprit in trafic, pe Drumul Național 64, in Prundeni, un barbat din comuna Orlești, care transporta in regim de taxi,…

- La aproape doi ani de la moartea regretatului actor Radu Beligan s-a aflat ca exista o moștenitoare secreta a averii acestuia. In plus, a fost facut public numele ei, dar și informații desprea devarata legatura pe care o aveau. In urma scandalului izbucnit din cauza licitației prin care se vand obiecte…

- Facebook are mai multe informatii despre tine decat iti inchipui. Reteaua sociala are documente ciudate cu ce ai facut tu, indiferent daca ai sau nu cont. Facebook sustine ca foloseste aceste informatii ca sa-ti oferi reclame si continut pe placul tau, dar si din motive de securitate. Daca ai cont poti…

- Judecatorii Curtii de Apel Pitesti au dat luni 26 februarie sentinta in procesul lui Ionut Catalin Balan (40 de ani), zis „Ibrahim“, barbatul suspectat de terorism dupa ce s-ar fi radicalizat in Franta si ar fi aderat la gruparea terorista Statul Islamic. Acesta a fost condamnat la 3 ani de inchisoare…

- Durere fara margini pentru o familie originara din Suceava, care locuia de mai mulți ani in Italia. Petru Pinticanu, un tanar de 28 de ani, a murit la spitalul din Napoli. Barbatul fusese gasit inconștient pe o strada din Caserta, iar dupa cinci zile pe care le-a petrecut in spital, sucevanul a decedat.…

- Cine ar putea sa-i ia locul Codrutei Kovesi la conducerea DNA. Laura Codruța Kovesi, procurorul sef al DNA, ar putea fi inlocuita, in cazul in care președintele ar da curs cererii de revocare formulata de ministrul Justiției, de unul dintre cei doi adjuncți ai sai: Calin Nistor sau Marius Constantin…

- Asfaltare de mantuiala pe Drumul Național 56, care leaga Craiova de Calafat. Un muncitor a fost filmat in timp ce arunca cu o lopata bitum in gropile pline cu apa de ploaie. Angajatul care apare in imagini a fost chemat de șeful lui ca sa dea explicații. „Dupa ce a ajuns acel filmulet la mine, […] The…

- Exatlon 18 februarie. Giani Kirița și-a ieșit din minți, in timpul ediției de duminica. Fostul fotbalist s-a enervat la culme pe Anca, dupa ce „razboinica” i-ar fi aruncat cateva priviri urate in timpul probei. Giani s-a pierdut cu firea și a inceput s-o faca in toate felurile pe concurenta din echipa…

- Un tanar de 22 de ani din Targu-Jiu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce și-a injunghiat prietenul. Cei doi au baut impreuna și, amețiți de alcool, s-au luat la bataie. Gazda a luat o baioneta și i-a infipt-o in piept amicului sau. Barbatul și-a filmat amicul agonizand, intins pe podea.…

- Șumudica era s-o pațeasca la turci. Fanii furioși au vrut sa sara la el, dar au fost opriți in ultimul moment! Kayserispor a inceput sa bata pasul pe loc și sa se indeparteze de locurile fruntașe ale campionatului turc. Antalyaspor a invins-o azi pe Kayserispor, cu scorul de 2-1, intr-un meci din etapa…

- Mihai Bendeac a implinit 35 de ani, vineri (16 februarie). Chiar daca a fost ziua lui, actorul a muncit pana noaptea tarziu. Cand a ieșit de la filmari, juratul de la „iUmor” a avut parte de o surpriza. Mașina actorului a fost „vandalizata” de colegii lui, in frunte cu Cheloo. Prietenii „inventivi”…

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gabuirici are o avere impunatoare. ANI a facut public declarația de avere a ministrului pe anul 2017. Deține cinci mașini și o motocicleta, procurata din Azerbaidjan.

- "Intervin foarte rar in spațiul public. Discreția a fost alegerea mea. Daca fac asta acum, este pentru ca ma simt obligata cu o explicație colegilor mei de munca, atația cați mai sunt in viața", a scris Nina Iliescu. Ea face trimitere la un articol de presa, unde se scria ca sotia fostului…

- Plecand de la stirea care a facut inconjurul lumii in ianuarie 2018, prin care se anunta succesul clonarii a doua maimute, in premiera mondiala, intr-un laborator din China, un medic roman a dezvoltat o teorie legata de viata vesnica.

- In Monitorul Oficial a fost publicata hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Viticola Sarica Niculitel SA din data de 8 ianuarie 2018. Astfel, avand in vedere procesul verbal nr. 1 din 8 ianuarie 2018 al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC Viticola Sarica Niculitel SA,…

- Statele Unite se pregatesc pentru cel mai important eveniment sportiv al anului: Super Bowl sau finala campionatului de fotbal american. Aceasta va avea loc în aceasta noapte, de la 1.30. Orașul Minneapolis din Minnesota, abia al 46-lea ca marime, gazduiește pentru a doua oara…

- Trei barbati din Buzau au ajuns in atentia politiei dupa ce i-a sustras telefonul mobil unui barbat in varsta de 45 de ani, din Zoresti, prin violenta, profitand de faptul ca acesta se afla in stare de ebrietate.

- Bogdan Stancu a reușit inca un gol pentru formația turca Bursaspor. Internaționalul roman de 30 de ani a reușit sa deschida scorul pentru echipa sa in deplasarea cu Alanyaspor. VEZI VIDEO! A fost gasit bine in fața porții, de unde a trimis cu latul sub bara. N-a fost suficient pentru echipa sa, care…

- Site-ul Cancan.ro a scris zilele trecute despre eventuale interese ale Protv-ului, prin vocea lui Tudor Chirila, juratul de la Vocea Romaniei in zona protestelor #rezist. Cu atat mai mult cu cat, sursele citate au dezvaluit ca actiunea anti-guvernamentala virulenta a lui Tudor Chirila contrazice regulamentul…

- La protestul #Rezist, care a avut loc sambata, 20 ianuarie, un jandarm s-a pierdut cu firea și le-a imparțit cateva lovituri oamenilor care participau la eveniment, dupa ce aceștia au incercat sa rupa cordonul format de oamenii legii.Numele acestuia este Șarban Constantin Raducu. Mulți credeau…

- Protestele de sambata seara din București și principalele orașe din țara au fost readte de principalele agenții de presa din toata lumea, dar și de mai multe publicații importante, dintre care Euronews a avut un trimis special la București și a transmis live pe pagina de Facebook. Euronews a fost publicația…

- Pentru al treilea an consecutiv, Londra a fost desemnata cel mai scump oras european in functie de nivelul chiriilor, chiar daca Brexitul a provocat incertitudini privind viitorul celui mai mare centru...

- Victor Spirescu, primul roman care “a invadat” Regatul Unit in 2014, dupa ridicarea restrictiilor pe piata muncii, a reusit sa isi implineasca mai multe visuri peste hotare, dar soarta a avut planuri negre cu el. S-a stins fulgerator, in urma unui accident violent, ale carui cauze inca nu au fost stabilite.…

- Mai multi parlamentari ALDE au declarat, marti, pentru MEDIAFAX, ca formatiunea condusa de Calin Popescu-Tariceanu vrea sa isi pastreze ministerele in cazul in care propunerea premierului Mihai Tudose, de a se face o restructurare guvernamentala, ar avea loc.

- Ambasadoarea Olandei la Bucuresti, Stella Ronner Grubacic, si-apetrecut revelionul cu familia la un hotel la munte, iar petrecerea de revelion a fost organizata de hotel, la fel si aranjarea invitatilor la mese. "Masa de revelion a fost organizata de hotelul la care dna Ronner era cazata,…

- Mijlocașul Adi Popa (29 de ani) s-ar putea desparți de englezii de la Reading, la un an dupa transferul de la FCSB. Daca in a doua parte a sezonului trecut Adi Popa era unul dintre jucatorii care faceau parte din planurile tehnicianului Jaap Stam, in aceasta stagiune mijlocașul a fost deseori lasat…

- Intrebat de reporterul ziarului rus Kommersant daca liderul PDM, Vladimir Plahotniuc, deține informații compromitațoare despre acesta, Igor Dodon nu a oferit un raspuns exact, respectiv nu a infirmat o astfel de probabilitate. In locul unei negații, șeful statului a explicat ca nu are afaceri peste…

- Impresarul lui Olimpiu Morutan, Florin Vulturar, e entuziasmat de ascensiunea puștiului de 18 ani care tocmai a fost transferat de FCSB: "E un copil extraordinar, cu un bun-simt ieșit din comun, un talent nativ. Presiunea il face mai competitiv. Are tot ce-i trebuie pentru a ajunge un jucator de top…

- Alin Marin, un tanar de 22 de ani din Romania, a fost condamnat pe 18 decembrie la 3 ani de inchisoare in Marea Britanie dupa ce a reusit performanta de a fura 53 de smartphone-uri la un concert din Birmingham. Tanarul s-a folosit de un accesoriu inedit: un costum de inot pentru femei, cu o gaura pe…

- Municipalitatea vrea sa preia de la Romsilva un drum forestier pentru a-l transforma în drum public, pentru accesul într-un cartier rezidential din nordul Capitalei, potrivit unui proiect aflat pe ordinea de zi a Consiliului General de saptamâna

- Romanul care acum doi ani l-a omorat cu un cutit pe un student moldovean intr-un camin din Iași a fost condamnat pe viața. Totusi, decizia emisa de catre judecatorii de la Tribunalul Iasi nu este definitiva. Crima a fost comisa in noaptea de 8 spre 9 noiembrie 2015.