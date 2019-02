Romanul care construieste imaginea SUA in lume "da de pamant" cu "strategia" Romaniei: pare facuta de un student nu prea stralucit

Stiri pe aceeasi tema

- Aurelian Giosan, cel care acum trei ani l-a omorat cu un cutit pe un student moldovean și a ranit grav un alt tanar intr-un camin din Iași, a fost condamnat definitiv la inchisoare pe viața.

- Departamentul american de Stat a angajat compania Transiris condusa de romanul Silvian Centiu pentru a crea strategia de imagine a Statelor Unite in lume. Firma are mai mult de jumatate dintre angajați in Romania. Strategul principal, directorul de creatie, coordonatoarea de proiect și mai mulți dintre…

- Un roman a fost la un pas de a provoca o tragedie pe o autostrada din Italia, dupa ce a injunghiat șoferul unui autocar, in timp ce conducea. Mai mulți calatori au reușit sa-l imobilizeze pe agresor care a fost reținut de carabinieri. Romanul de 53 de ani și-a ieșit din minți, dupa ce i-a cerut șoferului…

- Nava spatiala OSIRIS-Rex a NASA a descoperit urme de apa pe un asteroid de marimea unui zgarie-nori aflat relativ aproape de Pamant, un corp stancos care ar putea oferi indicii privind originea vietii pe Pamant, potrivit unor cercetatori citati de Reuters.

- Strategia agresiva de negociere a președintelui Trump s-a axat pe doua fronturi luni, cand Casa Alba a presat China sa-și urmeze imediat angajamentele facute in weekend, in timp ce se lupta simultan cu parlamentarii pentru pactul fragil propus de America de Nord, relateaza The Washington Post .

- Romanii nu au cultura respectarii legilor, a regulilor. De aici ni se trag problemele, crede Ion Țiriac, cel mai bogat roman. Oamenii nu au incredere in cei care ii conduc și tocmai de-asta, in drumul lor spre bunastare, nu ezita sa incalce legea. „Astazi, noi nu am reusit dupa 28 de ani sa avem o cultura…

