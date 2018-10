Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele ALDE, Varujan Vosgasnian, cere Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie sa inceapa o ancheta in cazul clipului in care au fost folositi copii si care indeamna la boicotarea referendumului pentru redefinirea familiei.

- Scandal Yuksel Yesilova – Gica Hagi. Turcul susține ca antrenorul Viitorul i-a transmis sa plece din Romania, iar altul l-a injurat de mama. Conflict de proporții romano-turc, la meciul Viitorul – Astra Giurgiu 1-0. Golul dobrogenilor a fost precedat de o faza in care oficialii giurgiuvenilor l-au acuzat…

- Finanțatorul CFR Cluj, Nelu Varga, ar fi vrut sa reduca la maxim cheltuielile, nemulțumit de eliminarea CFR Cluj din cupele europene. Varga ar fi vrut sa renunțe la CFR 2, echipa secunda care cheltuie bani și care a consumat sume mari de bani anul trecut. Atunci,…

- de la Institutul Oncologic București Voluntarii de la Paraclisul Catedralei Mantuirii Neamului au bucurat, vineri, din nou, copiii bolnavi de cancer de la Institutul Oncologic Bucuresti cu un nou program artistic interactiv, la final oferindu-le daruri. Danut Pruna, coordonatorul voluntarilor de la…

- Robert Simon, un salajan de 48 de ani, fost asistent medical la spitale de top din SUA, s-a intors in tara si conduce un camin de batrani in judetul Cluj. Viziunea sa este ca pe primul loc trebuie puse nevoile varstnicilor si vrea sa schimbe mentalitatile, transmite corespondentul MEDIAFAX.…

- Romanul a fost vazut de ofițerii de poliție din Kent facand o manevra periculoasa pe autostrada M20 din Marea Britanie. Barbatul a fost arestat, fiind condamnat la un an de inchisoare. Adrian Leu, in varsta de 43 de ani, a facut o manevra foarte periculoasa in timp ce conducea pe M20, in apropiere…

- Copilul cu cancer este in centrul acțiunii care se desfașoara sambata, 28 iulie, la Constanța. Copiii care au primit deja acest diagnostic sau pentru care exista suspiciunea acestui diagnostic, pot fi...