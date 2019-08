Romanul care ajuta apicultorii din intreaga lume: Suntem prima linie de aparare a albinelor

Stiri pe aceeasi tema

- Intreaga tara este atenta la tragedia de la Caracal, insa in instante continua sa iasa la iveala modul in care alte destinte au fost distruse. De niste asasini judiciari. Un asemenea caz a fost devoalat in urma cu cateva zile, cand un alt dosar fabricat de celebrul Mircea Negulescu (foto), zis "Portocala",…

- O echipa formata din doi tineri români și doi israelieni a dezvoltat, în cadrul unui hackaton din București, o aplicație prin care angajații companiilor pot gasi mai ușor informații care îi ajuta sa-și faca treaba corect. Vlad Dieaconu, membru al echipei Finbot și student în…

- Andrei Filip, un tanar in varsta de 22 de ani, a socat intreaga lume in urma cu trei ani, atunci cand si-a ucis mama, apoi sora vitrega, in Verona, acolo unde locuiau. Fara mila, le-a curmat viata, apoi a incercat sa scape de cadavre si sa minta autoritatile.

- Tot mai mulți oameni sufera de dureri de oase, in special cele de la bazin in jos. Este important de reținut faptul ca 80% din greutatea corpului e suportata de genunchi. Aceste exerciții te vor ajuta sa ii aduci in cea mai buna forma:

- BERBEC 21.03-20.04: Norocul pare sa fie de partea dumneavoastra in aceste zile si nu trebuie sa asteptati prea mult ca sa actionati. Un sfat inspirat va poate ajuta sa va imbunatatiti simtitor situatia financiara. TAUR 21.04-21.05: Va schimbati rutina incepand de la o simpla conversatie cu…

- Orice fumator știe ca nu este ușor sa renunți la acest obicei, fiindca este, de fapt, o adicție. Iata de ce, cel mai bine ar fi sa faci acest lucru cu ajutor medical. Alftel, ai nevoie de o voința de fier sau de o puternica motivație. Noi iți spunem cum te lași de fumat.

- Planificarea unei vacante nu a fost niciodata mai simpla ca acum. Accesul la tehnologie si conexiunile rapide la retelele Wi-Fi au transformat modul in care calatorim. Asta nu inseamna ca nu mai este loc pentru noi si noi inovatii, indiferent ca vorbim...

- Trei copii morti, unul dat disparut si un altul salvat in ultima clipa este bilantul tragic al furtunii care s-a abatut, vineri 31 mai, aspura comunelor situate la limita dintre judetele Prahova si Buzau.