Stiri pe aceeasi tema

- ​Firma IT de plați pe internet Stripe, fondata în urma cu 8 ani de doi frați irlandezi care atunci aveau 21 și 23 de ani, a ajuns sa valoreze în prezent 35 de miliarde de dolari, scrie joi presa americana. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Sfarșitul trecut de saptamana toți cei interesați de afaceri am stat cu un ochi catre canalele de știri pentru a vedea ce se intampla cu cea mai veche agenție de turism din lume, britanicii de la Thomas Cook. Pentru cei care nu știu cine este Thomas Cook, compania a fost inființata acum 178 de ani de…

- Un roman este imaginea revistei Forbes, editia americana de luna aceasta. Cu o avere estimata la 1,4 miliarde de dolari, Daniel Dines l-a depasit pe Ion Tiriac si a devenit, astfel, cel mai bogat om din Romania.

- In ultimele trei zile ale lunii iulie, Bezos a vandut actiuni in valoare de aproximativ 1,8 miliarde de dolari, potrivit datelor raportate la Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare (SEC). Amazon a refuzat sa comenteze in legatura cu vanzarile de actiuni efectuate de Bezos. Operatiunile au…

- Cel mai bogat om din lume este mai zgârcit decât alți miliardari în activitațile caritabile ● Liderii vin pe piața cu telefoane tot mai sofisticate, dar traiesc mai mult pe seama celor mai ieftine ● Costurile noilor tehnologii manânca din profit, în timp ce cresc eforturile…

- Romanca Anastasia Soare se afla in topul celor mai de succes femei de afaceri din Statele Unite. Drumul de la o simpla angajata care lucra 14 ore pe zi la cea de manager general al unui adevarat concern nu a fost ușor, insa a meritat, caci a ajuns sa fie numita "Regina Sprancenelor de la Hollywood".

- ​Tesla a avut pierderi totale de circa 1,1 miliarde de dolari în primele 6 luni ale anului 2019, potrivit raportului publicat joi de producatorul de mașini electrice. Compania condusa de Elon Musk vrea sa înceapa pâna la finalul anului 2019, la fabrica sa de la Shanghai, aflata în…

- Deși industria de media și divertisment din Romania va atinge in 2019 pragul de 3 miliarde de dolari, in creștere cu 7,1% comparativ cu 2018, inca ramane cea mai mica piața din Europa Centrala și de Est (ECE)