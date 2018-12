Stiri pe aceeasi tema

- Britanicul Matthew Hedges a fost condamnat miercuri la inchisoare pe viata de un tribunal federal din Abu Dhabi, dupa ce fusese acuzat de spionaj luna trecuta in beneficiul unei tari straine, a anuntat o purtatoare de cuvant a familiei sale, citata de AFP, in timp ce Reuters citeaza doua surse bine…

- Christopher Precopia, 22 de ani, a fost acuzat de fosta lui iubita ca ar fi intrat in casa ei din Texas și a taiat-o pe piept cu un cutter. Texanul a fost șocat cand poliția a dat buzna și l-a arestat. Tanarul nu avea nicio idee de ce este reținut și care sunt acuzațiile care i se aduc, potrivit mirror.co.uk.…

- Cazul Imeldei Cortez, o tanara de 20 de ani, a șocat o lume intreaga dupa ce autoritațile din El Salvador, o mica țara din America Centrala, o acuza ca a incercat sa-și induca un avort fiind insarcinata cu copilul tatalui vitreg care a violat-o ani la rand.

- Judecatorii ieseni au trimis in Marea Britanie o femeie de etnie roma originara din Barlad acuzata de trafic de carne vie. Diamanta Bratianu poate fi una dintre primele victime romane ale unei legi intrata in vigoare in 2015 in Marea Britanie, care pedepseste cu inchisoare pe viata traficantii de persoane.…

- Se pare ca vampiri sunt printre noi. Andreas Bathory traiește in catacombele Castelului Bran, mediteaza intr-un sicriu, bea sange și susține ca este unul dintre vampirii care traiesc printre oameni.

- Politia australiana a confiscat aproape o jumatate de tona de Ecstasy cu o valoare de piata de aproape 35 de milioane de euro. Drogurile erau ascunse in 4 masini de tocat industriale importate din Turcia.

- Romanul de 32 de ani, care și-a ucis soția in Marea Britanie, a fost condamnat la inchisoare pe viața. Mihai Caliman era stabilit in Nottingham, iar in luna mai a acestui an a filmat-o pe soția lui,...

- Procuratura municipiului Chisinau, Oficiul Ciocana, anunta ca a finalizat si transmis in judecata cauza penala de invinuire a unui locuitor al comunei Tohatin de comiterea furtului, actiunilor violente cu...