- Sile Camataru se afla in inchisoare, unde iși ispașește o pedeapsa de cinci ani și jumatate. A primit saptamana avceasta o veste buna: fiica lui, Nicoleta, a adus pe lume o fetița, care este perfect sanatoasa. Ea a primit numele Nicole Giulia, anunța prostiri.info. Parinții micuței i-au amenajat un…

- Un cetatean al Turciei, in varsta de 59 de ani, a fost condamnat la 17 ani de puscarie pentru ca a violat un copil din Moldova. Sentinta a fost pronuntata de magistratii Judecatoriei Cimislia.

- Un sofer din Iasi a fost condamnat, miercuri, în premiera, pentru omor si tentativa la omor calificat, acesta primind o pedeapsa de 19 ani si opt luni de închisoare în urma unui accident rutier. Decizia este definitiva.

- Magistrații din Suceava au dat o prima sentința intr-un dosar de viol in grup. Autorii sunt patru persoane din etnie roma din Șcheia și Balaceana. Toți au mai avut probleme cu legea. Victima este o femeie in varsta de 60 de ani, care a fost batjocorita de indivizi in prezența soțului ei. Inainte sa…

- Un deținut, care in toamna anului trecut a evadat din penetenciar și reținut la scurt timp de un procuror, și-a primit pedeapsa. Acesta a fost condamnat la patru ani de peșcarie și urmeaza ca in scurt timp sa-si primeasca pedeapsa si pentru infractiunile, comise anterior.

- Unele cazuri de crima care au avut loc din 2015 incoace sunt fie inca in ancheta, fie inca pe rolul instantelor de judecata. Faptele comise sunt de-a dreptul oribile si au socat o tara intreaga. Au fost si bistriteni care au ucis dincolo de granitele judetului. Continuam sa va prezentam seria de crime…

- Un fermier din landul Bavaria a fost condamnat la noua ani si jumatate de inchisoare pentru ca a incercat sa isi omoare parintii cu otrava pentru sobolani, informeaza DPA. Tribunalul districtual din Ingolstadt l-a condamnat vineri pe barbatul de 53 de ani impotriva caruia fusesera formulate…

- CERERE…Arestat preventiv dupa ce a recunoscut ca a violat si ucis o batrana de 85 de ani, Marian Ioan Dodu a cerut, din nou, judecatorilor sa fie lasat acasa. Cererea sa a ajuns pe masa magistratilor Tribunalului Vaslui care au respins-o ca nefondata. Dodu a ucis batrana in luna august a anului trecut,…

- Vasile Ionut Oprisan a fost arestat preventiv pentru furt calificat, conducere fara permis si conducere sub influenta bauturilor alcoolice. Acesta a ajuns in arest dupa ce i-a furat masina unui humorean.

- Magistrații Curții de Apel Pitești l-au condamnat luni pe Ionut Catalin Balan, cunoscut si ca teroristul Ibrahim, la trei ani de inchisoare ce executare, sentita putand fi atacata la Inalta Curte de Casatie si Justitie.

- Sherine Abdel Wahab, cantareata egipteana de muzica pop care a fost trimisa in judecata pentru ca a facut o afirmatie nefavorabila in legatura cu fluviul Nil, a fost condamnata, marti, la sase luni de inchisoare, scrie digi24.ro.

- Judecatorii Curtii de Apel Pitesti au dat luni 26 februarie sentinta in procesul lui Ionut Catalin Balan (40 de ani), zis „Ibrahim“, barbatul suspectat de terorism dupa ce s-ar fi radicalizat in Franta si ar fi aderat la gruparea terorista Statul Islamic. Acesta a fost condamnat la 3 ani de inchisoare…

- Asistentul medical lucra la Spitalul Judetean de Urgenta Braila. El a fost acuzat ca sedat si violat zeci de paciente, potrivit Agerpres. Curtea de Apel l-a condamnat acum la opt ani de inchisoare si l-a obligat, alaturi de unitatea medicala la care lucra, sa-i plateasca unei victime daune morale de…

- Bogdan Mihai Zuziac, de 36 de ani, din Serbauti, aflat pe lista Most Wanted a Politiei Romane, a fost prins de politisti in Franta si extradat in Romania, fiind incarcerat in Penitenciarul Rahova. Acesta era cautat pentru ca are de executat o pedeapsa de sase ani de inchisoare pentru viol. Zuziac a…

- Fostul sef al Politiei Rutiere Buzau și-a primit pedeapsa dupa ce a circulat zilnic pe drumurile publice și a parcat in curtea Inspectoratului de Politie un autoturism Alfa Romeo care nu era inmatriculat și avea numere false. Comisarul șef a fost trimis in judecata anul trecut de procurorii Parchetului…

- Din pedeapsa i se va reduce durata retinerii, a arestarii preventive si a arestului la domiciliu, de la 19.11.2015 pana la 07.02.2016. De asemenea, instanta a dispus confiscarea a 185.000 de lei de la Geanina Teodorovici si a decis sa i se interzica drepturile pe o perioada de 3 ani. Victor Becali a…

- DE ULTIMA ORA. S-A FACUT DREPTATE. AFLA SENTINȚA UCIGAȘILOR in CAZUL UCIDERII ȘEFULUI de Post de la Politia Viseu de Jos, VEZI ce CONDAMNARE au primit.. Tribunalul Maramures s-a pronuntat cu privire la cauza nr. 1416/100/2017, avand ca obiect infractiunea de omor calificat comisa la data de 4 ianuarie…

- Un locuitor al raionului Cahul va face 16 ani de inchisoare pentru violul fiicei sale minore. Potrivit procurorilor, incepand cu anul 2016, barbatul a manifestat un comportament agresiv fata de fiica sa, nu-i permitea frecventarea liceului si o limita in comunicarea cu mama sa, care se afla de mai multi…

- Un militar si complicele acestuia au fost condamnati și-au primit sentința dupa ce au comis mai multe infractiuni. Aceștia au patruns in casa unui barbat și au sustras din casa victimei bani si bunuri estimate la aproximativ 60 mii lei.

- Acuzați ca au prejudiciat Finanțele Publice cu peste 2,4 milioane de lei, prin intermediul unei firme-fantoma, doi etnici romi din Iași au fost condamnați, la inceputul acestei saptamani, de...

- Un tanar din Viseu de Sus, condamnat la patru ani inchisoare pentru furt calificat, a fost identificat de politisti si depus in penitenciar in vederea executarii pedepsei. In acest weekend politistii de investigatii criminale din Viseu de Sus au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei cu…

- Un deținut de la Penitenciarul Aiud aflat in executarea unei pedepse de 7 ani de inchisoare a mai primit o condamnare pentru deținere ilegala de droguri pentru consum propriu. Costea Danila Cornel a fost surprins de gardieni cu cannabis in celula din penitenciar. Acesta este judecat pentru savarșirea…

- Curtea de Apel București a dat sentința definitiva in cazul lui Ionuț Rudeanu, ginerele fostului deputat de Timiș Vasile Blaga. In luna octombrie 2017, Rudeanu, care detine firma de paza Axis Corporate Security, a fost condamnat de Tribunalul Bucuresti, in prima instanta, la trei ani de inchisoare cu…

- O femeie din Marea Britanie a fost arestata fiindca a ajutat un barbat sa violeze o copila de 13 ani de doua ori. Oamenii legii au cercetat cazul și au descoperit tot felul de mesaje in telefonul suspectei, din care reieșea foarte clar faptul ca este vinovata. Polițiștii au mai descoperit…

- Tanarul de 18 ani, din Targu Jiu, si-a santajat iubita toamna trecuta, cu fotografii indecente. El era suparat ca fata nu doreste sa mai continue relatia. "Polițiștii din cadrul Politiei Municipiului Targu Jiu au fost sesizați de o tanara de 17 ani, din orașul Tismana, despre faptul ca ar fi fost…

- Prima condamnare in cazul tentativei de omor asupra liderului PDM, Vlad Plahotniuc. Iurie Parhomenco, unul dintre inculpatii din acest dosar, care si-a recunoscut vina, a primit cinci ani si patru luni de inchisoare.

- Horea Uioreanu, fostul presedinte al Consiliului Judetean Cluj, va face pușcarie. Uioreanu a primit o pedeapsa de 6 ani și 4 luni de inchisoare. Decizia Curții de Apel Cluj este definitiva. Acuzatiile pentru care fostul președinte al CJ Cluj va sta dupa gratii sunt luare de mita, fals in inscrisuri…

- O femeie a fost condamnata la patru ani de închisoare luni, la Sankt Petersburg, pentru ca si-a vândut bebelusul nou-nascut pentru suma de 166 de euro pe care a cheltuit-o imediat pentru un bilet de avion, au anuntat surse apropiate tribunalului local, relateaza AFP. Femeia,…

- Recent s-a vehiculat ca fiica cea mica a presedintelui rus Vladimir Putin a fost înselata de Kirill Shamalov. Vestea a aparut dupa ce s-a zvonit ca magnatul ar avea legaturi cu o vedeta a lumii mondene, Zhanna Volkova, relateaza The Sun. Magnatul Kirill Shamalov ar fi ramas fara aproape…

- Marți, 23 ianuarie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bistrița-Nasaud au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Bistrița impotriva unui barbat, de 29 ani, din Negrilești. Acesta a fost condamnat la 1 an și 257 zile inchisoare pentru comiterea…

- Barbatul, in varsta de 32 de ani, a fost gasit vinovat pentru lovituri cauzatoare de moarte, fiind gasit raspunzator pentru moartea lui Valentin Baicoianu, domiciliat in judetul Ialomita. Va reamintim ca Valentin era din Slobozia si fusese la Neversea impreuna cu niste prietene. Dupa ce…

- Un barbat din Dambovița proaspat eliberat din penitenciar ilustreaza perfect zicala: naravul din fire n-are mantuire. Barbatul a fost prins la furat, la doar zece ore de la momentul in care ieșise pe poarta penitenciarului, fiind eliberat condiționat. El a fost reținut pentru 24 de ore și are toate…

- Astazi e ziua de nastere a lui Cristi Borcea. Fostul sef de la Dinamo implineste 48 de ani si, desi, e inchis, acesta a avut parte de o surpriza din partea Valentinei Pelinel. Vedeta nu s-a ferit si a facut totul in vazul tuturor. Pe langa traditionalul mesaj emotionant, ea a plusat cu o imagine de…

- Vasile Bajan, fostul primar al localitatii Saraiu, rimis in judecata de procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta, a fost condamnat. Azi, Tribunalul Constanta a decis condamnarea lui Vasile Bajan la opt luni de inchisoare cu suspendare sub supraveghere. Tot…

- In Franța, pedeapsa pentru pedofilie ajunge pana la cel mult 20 de ani de inchisoare, in timp ce Spania are o legislație mai blanda. Totuși, agresorul se afla sub lupa polițiștilor și dupa ce și-a executat pedeapsa, ceea ce la noi nu se intampla.

- Stefan Banica Jr. si-a adus aminte cu emotie de perioada cand era copil si cand primea cadouri de la Mos Craciun. Artistul a dezvaluit cu cine va petrece sarbatorile de iarna si a spus ce inseamna pentru el data de 25 decembrie. A

- Cetateanul roman judecat in Germania pentru uciderea unei tinere in varsta de 27 de ani in anul 2016 a fost condamnat la inchisoare pe viata de o instanta germana, iar procurorii austrieci solicita aceeasi pedeapsa pentru o fapta similara comisa de acelasi individ in 2014.

- Adrian Iliuta Grigorie, in varsta de 25 de ani, din Bals, este inculpat in doua dosare, unul de ultraj si inca unul, de talharie calificata si port sau folosire fara drept de obiecte periculoase.

- Tanarul care a amenintat ca arunca in aer doua licee din Targoviste a primit, miercuri, masura educativa a supravegherii, pe o perioada de 4 luni, sub coordonarea Serviciului de Probatiune Dambovita. Decizia apartine Curtii de Apel Ploiesti si nu este definitiva, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au pus sambata in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Bistrița, impotriva unei femei de 52 ani, din Bistrița. Alte infracțiuni care le-au dat batai de cap polițiștilor, in week-end:

- Ministrul Tudorel Toader, a discutat, in cadrul vizitei in Malaezia, cu Ionut Alexandru Gologan, romanul condamnat, definitiv, la pedeapsa cu moartea pentru trafic de droguri si arestat din 2012, potrivit Ministerului Justitiei.