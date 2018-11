Stiri pe aceeasi tema

- Gica Hagi a sustinut o conferinta de presa, premergatoare meciului cu Sepsi din Liga 1 Betano, si a oferit o declaratie amuzanta in momentul in care a fost rugat sa faca o comparatie intre fiul sau, Ianis, si Messi, starul Barcelonei si cel considerat de majoritatea...

- Reprezentantii turneului de la Madrid, patronat de Ion Tiriac, au confirmat ca au batut palma cu autoritatile pentru a pastra turneul de tenis in Capitala Spaniei. Dupa ce Ion Tiriac a amenintat in mai multe randuri ca va muta turneul daca nu i se vor indeplini conditiile, lucrurile s-au calmat. Feliciano…

- Cristiano Ronaldo si Marcelo nu sunt singurii fotbalistii ai Realului, care au probleme cu legea! Internationalul croat Luka Modric, desemnat cel mai bun jucator de la Cupa Mondiala din Rusia, are un nou litigiu cu fiscul spaniol, care ii solicita peste 1,2 milioane de euro.

- Clubul argentinian River Plate a facut, cu siguranta, cea mai mare greseala din istoria fotbalului. "Milionarii" din Buenos Aires l-au avut in curte pe pustiul Leo Messi, dar nu l-au oprit desi a marcat nu mai putin de 12 goluri in singurul meci jucat.

- Campioana Romaniei poate sa dea foc la trofeul pe care l-a primit, in sezonul trecut, pentru castigarea Ligii I. Cam atat ar mai fi de facut, cand te invinge Dudelange, penultima clasata din Luxemburg, de doua ori in doua saptamani.

- Un roman a ajuns erou in Marea Britanie dupa ce a intrat intr-o casa in flacari și a salvat un batran de la moarte. Cristian Dumitrescu, care lucreaza ca taximetrist in orașul Exeter, a dat dovada de un curaj ieșit din comun. Romanul, originar din Iași, a reușit sa salveze de la moarte un batran a […]…

- Andrei Cristea a reusit o dubla in doar patru minute in partida cu FC Botosani, spre disperarea elevilor lui Costel Enache. Pap a fost invins cu doua executii imparabile, in minutul 30 si 34.

- Azi, 16 august, se implinesc fix 2 ani de la momentul celei mai mari farse din istoria fotbalului romanesc. Ultrașii dinamoviști și-au umilit rivalii de la FCSB in vara lui 2016, atunci cand au complotat o scenografie uriașa la meciul FCSB - Manchester City 0-5, din preliminariile Ligii. ...