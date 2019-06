Accident la mall. Un muncitor a căzut de la mare înălțime

Grav accident la mall. Un muncitor a căzut cu tot cu schela pe care lucra, de la o înălțime de aproape 20 de metri. The post Accident la mall. Un muncitor a căzut de la mare înălțime appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]