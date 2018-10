Stiri pe aceeasi tema

- Ruperea unui cablu de otel probabil a cauzat prabusirea segmentului suspendat al Autostrazii A10 din Italia in apropierea orasului Genova, afirma un membru al Comisiei de ancheta, citat de site-ul cotidianului La Repubblica."Ruperea unui cablu de otel este o ipoteza serioasa de lucru", afirma…

- Luni, autoritatile tunisiene au blocat noua teroristi islamici in timp ce se urcau pe o barca cu directia Italia. In cazul in care ar fi reusit in scopul lor, foarte probabil ar fi debarcat in Italia dupa ce ar fi fost salvati eventual de o ambarcatiune in Marea Mediterana, potrivit Rador, care citeaza…

- Luni dimineatE, un tragic accident a avut loc pe o autostradE din Italia, in regiunea Bologna. O autocisterE care transporta substante inflamabile a intrat in plin in mai multe autovehicule ce se deplasau in fata sa pe autostradE. Printre victimele acestul acceident de propor'ii s+a numErat xi un roman.

- Potrivit informatiilor Ministerului Afacerilor Externe (MAE), șoferul unui TIR oprit in coloana de autovehicule lovita de cisterna care a explodat luni dupa-amiaza in apropierea aeroportului din Bologna este cetatean roman rezident in Italia. Din fericire, el a reusit sa se salveze la timp, parasind…

- Ministerul Afacerilor Externe îi avertizeaza pe cetațenii români care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca în Italia ca, în urma exploziei de la Bologna, circulația pe autostrada A14 este întrerupta

- Imagini apocaliptice pe o autostrada din apropierea aeroportului din Bologna, Italia. O deflagratie puternica s-a produs dupa ce un camion incarcat cu substante explozibile s-a ciocnit cu o masina.

- Pe agenda discutiilor se afla o serie de dosare importante, de la taxele vamale comerciale (in special cele pe alimente, excluse deja in timpul recentei vizite a presedintelui Comisiei UE, Jean-Claude Juncker) la sanctiunile impuse Rusiei, pana la chestiunea cea mai fierbinte: Libia, potrivit La Repubblica…

- La reuniunea Comitetului Politic și de Securitate (CPS) a UE, Italia a anunțat ca „nu intenționeaza sa mai aplice normele actuale privind debarcarile prevazute de operatiunea Sophia“, a confirmat un purtator de cuvant al Serviciului European de Acțiune Externa, Maja Kocijancic. De asemenea, Italia „a…