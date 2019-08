Stiri pe aceeasi tema

- Romanița Iovan are 54 de ani, dar nu-și arata deloc varsta. Este mai stralucitoare ca niciodata. In acest weekend, creatoarea de moda Romanița Iovan a participat la o nunta, alaturi de iubitul sau, Iulian Gogan. Vedeta a aratat extraordinar de bine, fiind o apariție de excepție la brațul partenerului…

- Catrinel Sandu a dezvaluit cum a fost momentul in care a fost ceruta in casatorie de iubitul ei, Steve. Catrinel Sandu a divorțat in 2017 de jucatorul de tenis Gabriel Trifu, cu care are doua fetițe. Vedeta și-a gasit liniștea alaturi de Steve, un american care are doi baieți și care este medic stomatolog.…

- O romanca in varsta de 38 de ani, stabilita la Vicenza, avea o legatura cu un barbat italian, in varsta de 55 de ani. Acesta s-a intors intr-o zi mai devreme de la munca și l-a gasit pe un barbat dominican, in varsta de 28 de ani, in casa, intr-o poziție nefireasca, a notat rotalianul.com. Orbit de…

- O femeie din Constanta a cerut emiterea unui ordin de protectie impotriva sotului, dupa un scandal care a avut loc in data de 13 iulie. Pe rolul Judecatoriei Constanta, la data de 16 iulie, s a aflat cauza civila privind pe reclamant a M. I. si pe parat ul M. M. D., avand ca obiect ordin de protectie.Reclamanta…

- Denisa Nechifor are planuri mari pentru anul acesta. Vedeta vrea neaparat sa isi intemeieze o familie. Mai mult, a vorbit despre relatia din ce in ce mai apropiata pe care o are cu Adrian Cristea.

- Deși este considerata una dintre marile bogatașe ale Romaniei, și Romanița Iovan mai are nevoie de alte surse de venit. Fostul manechin iși scoate la licitație mai multe obiecte din garderoba sa, iar vedeta colecției este un inel cu o valoare senzaționala.

- E frumos, sarmant si a fost si cea mai controversata ispita de la "Insula Iubirii". Intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, Cristi ne-a dezvaluit povestea sa de viața, fara secrete.

- Actrita Natalie Portman (37 de ani) il acuza pe muzicianul Moby (53 de ani), care sustine in cartea lui de memorii „Then It Fell Apart“ ca a avut o relatie cu actrita, ca a avut interese ascunse pe vremea cand era adolescenta, numindu-l un barbat batran si dubios.