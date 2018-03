Stiri pe aceeasi tema

- Imediat dupa ridicarea vizelor, romanii au inceput sa creada in ″visul canadian″, iar multi au cerut direct azil. Suprinsi peste masura, canadienii se gandesc acum ca poate s-au pripit si iau in discutie reintroducerea vizelor. Deocamdată, însă, totul este la nivel de avertisment.…

- Fondurile europene puse la dispoziția zonelor carbonifere ar trebui sa vina cu transformari sociale și economice. Ministerul Fondurilor Europene vine cu lamuriri in ceea ce privește proiectul pilot lansat de Comisia Europeana pentru zonele carbonifere aflate in tranziție. Oficialii ministerului susțin…

- Mica Bestie din Est, așa cum a fost numit noul val de ger siberian care lovește Europa in acest sfarșit de saptamana face deja probleme in Marea Britanie. Mai multe aeroporturi au fost inchise și zeci de zboruri au fost anulate din cauza zapezii care a cazut in unele parți ale Marii Britanii, scrie…

- "Din punct de vedere statistic, România se pozitioneaza bine în privinta evolutiei vânzarilor din ultimii ani pentru acest tip de comert. În ceea ce priveste cunoasterea drepturilor specifice acestui tip de comert de catre consumatori, precum si respectarea drepturilor…

- Romanii sunt consumatorii din Europa care fac cele mai putine cumparaturi online si penultimii care acceseaza muzica, materiale video, servicii bancare si video la cerere, dar si cetatenii pentru care statul aloca cei mai putini bani pentru informarea lor in calitate de consumatori - 0,01 bani pentru…

- Evenimentul zilei a lansat in 2018 serialul „Incognito in lumea drogurilor”, a carui documentare a inceput in urma cu trei ani și este inca in desfașurare. Prima incursiune in tenebrele acestui univers pe cat de palpabil, pe atat de puțin abordat cuprinde infiltrarea reporterului in cuibul unuia dintre…

- Pe 1 februarie 2018, un Comunicat al DNA stupefia opinia publica anunțind eșecul Dosarului Microsoft, unul dintre cele mai mari dosare de corupție din postdecembrism, pentru a carui deschidere, 26 septembrie 2014, șefa DNA, Codruța Kovesi, s-a laudat prin zeci de interviuri mai mult sau mai puțin aranjate.

- In timp ce in Romania medicii solicita salarii mai mari la concurenta cu politicienii, profesorii si politistii, in Canada doctorii au recurs la un gest absolut socant. Peste 500 de medici canadieni din Quebec au semnat o scrisoare deschisa in care protesteaza fata de marirea propriilor salarii, informeaza…

- Afacerea numarul unu Facem tot felul de clasamente și de ierarhii, cu precadere in domeniul economic. Banii fiind, desigur, elementul cel mai important al lumii contemporane. Dar v-ați gandit care e cea mai avantajoasa afacere dintre toate? Voi începe direct cu concluzia: cea mai buna afacere…

- Autoritațile nu pot estima cand se va da drumul circulației pe Autostrada A2 din cauza viscolului și a ninsorii, dar romanii cred ca este doar rea-voința. Astfel ca au facut coada la intrarea pe Autostrada A2 dinspre București, in speranța redeschiderii drumului. Autoritațile au instituit Codul Portocaliu…

- Dupa ce o țara intreaga s-a bucurat dupa ce a aflat ca Simona Halep este din lider mondial in clasamentul WTA, cadourile nu intarzie sa apara. Deocamdata, cel mai de rasunet vine complet neașteptat și reprezinta o mare onoare pentru sportiva din Romania.

- Intrebat daca suspendarea președintelui reprezinta arma PSD-ului, Marius Pieleanu a spus ca singura arma legitima trebuie sa fie Parlamentul. "A fost o tema falsa ideea de suspendare a președintelui. S-a speculat mult pe chestiunea aceasta. Eu nu am auzit nici in zona PSD-ului, nici in alte…

- „Protestele pot fi, așa cum știți, de doua feluri. Oameni care habar nu au de ce protesteaza și daca ii veți intreba pe mulți dintre ei, cred ca habar n-au și oameni care sigur, sunt puși de sistemul care a a creat toata aceasta nebunie in Romania, ca sa protesteze, deci este foarte simplu (...)…

- Precomenzile pentru noul flagship Samsung au inceput inca de duminica, 25 februarie.Imediat dupa evenimentul de prezentare, care a avut loc duminica, de la ora 19.00, au inceput si precomenzile pentru Galaxy S9. Romanii care vor comanda din timp telefonul il vor primi cu pana la 7 zile mai devreme…

- Autoritațile din Romania au descoperit ca pot promova la Targul de Turism și altceva decat tratamentele balneoclimaterice. Așa ca anul acesta, parca s-au trezit și au inceput sa puna mai mult accent pe rusticul romanesc, acel tradițional cautat de straini cand ajung pe meleaguri carpato-danubiene. Standurile…

- Romani la Jocurile Olimpice de iarna 2018. Delegația tricolora numara 28 de sportivi și 27 de oficiali. Raluca Stramaturaru a reușit cel mai bun rezultat, locul 7 in proba de sanie. Romani in concurs pe 20 februarie 13,50 bob: bob-2 feminin (Maria Adela Constantin/ Andreea Grecu), primele doua manse…

- Doamna prim-ministru a avut timp, de la preluarea mandatului, sa vada cateva dintre realitatile guvernarii si in rarele ocazii in care a putut sa exprime si altceva in afara de indicatiile primite de la partid, sa spuna cam care este situatia.

- Echipajul format din Mihai Cristian Tentea si Nicolae Ciprian Daroczi a ocupat locul 18 in proba de bob-2 masculin, luni, la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, proba in care medaliile de aur au fost impartite de Canada si Germania. Romanii au ocupat locul 14 dupa prima mansa (49.69), au fost…

- Curtea de Apel București, evacuata in urma unei alerte cu bomba. Toate persoanele aflate in cladire sunt evacuate, in urma unei amenințari cu bomba facuta la numarul 112. UPDATE ora 14.10: Alerta cu bomba de la Curtea de Apel București a fost falsa. Autoritațile incearca acum sa dea de urma persoanei…

- Recunosc, m-am inspirat din numele poeziei scrise in anul 1867 de catre poetul nostru national, Mihai Eminescu. Romania era atunci mai mica, mai saraca, mai nebagata in seama de catre marile puteri europene.

- România a câștigat duelul cu Canada din cadrul Fed Cup, cu scorul general de 3-1. Canada a câștigat numai meciul de dublu de duminica. Duminica, Irina Begu (37 WTA) a învins-o pe Katherine Sebov (319 WTA) cu 6-2, 6-4. În acel moment scorul…

- Echipa Romaniei de Fed Cup s-a impus fara drept de apel in fața echipei Canadei. Dupa prima zi, Romania conducea cu scorul de 2-0, iar in primul meci al zilei de azi, Irina Begu s-a impus in fața Katherinei Sebov.In primul set Irina Begu s-a impus cu scorul de 6-2, in timp ce in setul al doilea…

- JOCURILE OLIMPICE DE IARNA 2018: Americanul in varsta de 23 de ani isi reprezinta tara si spera sa castige o medalie, dupa ce in urma cu trei ani i s-a oprit inima in timpul unei operatii la umar. Dupa doua saptamani de coma indusa, in care viata i-a fost sustinuta de aparate, a ramas cu leziuni…

- De ce o femeie nu poate fi motostivuitor, s-a intrebat sefa Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse. Gabriela Draghici s-a corectat ulterior si a pus greseala pe seama presiunii timpului. Cert e ca executivul Dancila vrea sa combata discriminarea din institutii.

- Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea a declarat dupa primul primul meci din cadrul intalnirii de Fed Cup dintre Romania si Canada, de la Cluj, ca este bucuroasa ca a reusit sa aduca primul punct echipei Romaniei in aceasta competitie. Cirstea a spus despre jocul facut ca nu a fost unul extraordinar,…

- Astazi a fost lansat oficial in Romania procesul de implementare a Sistemului European de Verificare a Medicamentelor. Sistemul va deveni operational in toate tarile Uniunii peste exact un an. De la acel moment, doar medicamentele care respecta noile reguli de securitate vor putea fi puse in circulatie…

- "Increderea noastra in orice ține de viitorul Romaniei primește lovitura dupa lovitura. Daca ne intoarcem la copilul de trei ani care are nevoie de dragoste și incredere ca sa poata deveni un adult stabil, tabloul e sumbru. Romania nu poate și nu vrea sa pregateasca astfel de adulți. Traim in frica,…

- Cautarile pentru zborurile din Romania spre Canada au avut o crestere de 16% in acest an fata de 2017, arata un studiu al echipei Momondo.ro, motor de cautare care compara ofertele de preturi la bilete de avion, hoteluri sau inchirieri auto. Principalele destinatii catre care calatorii romani se indreapta…

- Victor Hanescu a comentat faptul ca Simona Halep, actualul numar 2 WTA, nu și-a gasit inca un sponsor dupa desparțirea de Adidas. "Sportivii din Romania sunt marginalizați atunci cand iși cauta sponsori. Țin minte cat de greu mi-a fost și mie, chiar și atunci cand aveam rezultate foarte bune și eram…

- UPDATE Facebook și-a reluat funcționarea, in Romania, și pe Chrome. Sunt semnalate probleme, in continuare, in alte țari. Deocamdata, compania nu a oferit niciun punct de vedere.UPDATE Facebook funcționeaza pe alte browsere. Facebook nu mai funcționeaza, la aceasta ora, in mai multe…

- „ Am luat cunostinta ca am fost dezinformat, dar vreau sa va spun ca sunt bine informat” Presedintele Comisiei Europene Jean Claude Juncker a recunoscut ca a fost dezinformat cu privire la modul in care s-au desfasurat dezbaterile in Parlament pe Legile Justitiei si Codurile penale si si-a exprimat…

- Noua romani au fost descoperiti de politia britanica sechestrati intr o locuinta din Plymstock. Romanii au fost gasiti pe 30 ianuarie, in jurul orei 17.00, in urma unor reclamatii facute de vecini, potrivit Romania TV.Anchetatorii suspecteaza ca romanii sunt victimele unor traficanti de persoane, relateaza…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) va acorda, intr-o prima etapa, 1.000 de burse, in cuantum lunar de 200 de lei, pentru elevii etnici romani cu domiciliul stabil in Ucraina, care au rezultate scolare deosebite si care studiaza in scolile cu predare in limba romana sau cu studiul unor materii…

- Dupa ce CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , a dezvaluit ca actiunea anti-guvernamentala virulenta a lui Tudor Chirila contrazice regulamentul CME ( VEZI AICI: PRO TV prin Tudor Chirila in spatele mobilizarii #REZIST. Ce interese are televiziunea nr.1 sa scoata romanii in strada si cine e “sforarul”…

- Aproape 8.500 de romani au depus deja celebra Declarație 600 Pana marti dimineata, la ANAF depusesera deja celebra Declaratie 600 circa 8.400 de romani, a declarat marti presedintele ANAF, Mirela Calugareanu. Potrivit sefei ANAF, obligativitatea depunerii declaratiei ar viza circa 210.000…

- Maria Buza, declarație emoționanta dupa moartea surorii ei. Actrița a avut puterea sa dezvaluie lucruri mai puțin știute din viața familiei sale, in ziua in care cea pe care a iubit-o foarte mult, ar fi implinit 64 de ani. Maria Buza a vorbit la Antena Stars despre un subiect sensibil. Moartea surorii…

- Centenarul Marii Uniri va fi marcat la Ungheni printr-o noua ediție a Taberei de sculptura. Autoritațile au decis: și in 2018 la Ungheni va fi organizata o Tabara de sculptura. De data aceasta, va fi dedicata aniversarii de 100 de ani de la Marea Unire din 1918. Ideea ii aparține primarului Alexandru…

- Salut deschis atitudinea, curajul și increderea celor aproximativ 100.000 de protestatari din intreaga țara, care au ținut sa marcheze nonviolent inca un an cu PSD-ALDE la guvernare, cu Klaus Iohannis la Cotroceni, cu trei partide de opoziție dezbinate, sufocate de propriul orgoliu și cu un UDMR pregatit…

- "Romania avea nevoie de un premier din afara coalitiei toxice PSD-ALDE care sa guverneze pentru interesele cetatenilor si pentru prosperitatea tarii. Presedintele a avut o sansa si a decis sa o dea PSD-ului", a declarat presedintele USR, Dan Barna, conform unui comunicat de presa.USR precizeaza…

- Instabilitatea politica din Romania a umbrit vizita premierului japonez! Chiar daca nu a aratat-o, Shinzo Abe a fost nemultumit de faptul ca nu s-a intalnit cu un omolog al sau. Acest lucru a reiesit clar de pe postarile pe contul lui Twitter. De altfel, gafa autoritatilor de la Bucuresti a fost remarcata…

- Eurodeputatul Viorica Dancila condamna comportamentul "extremistilor" maghiari din Miscarea "Celor 64 de Comitate" care au acoperit emblema ambasadei Romaniei din Budapesta cu un steag al tinutului secuiesc si cere autoritatilor din aceasta tara sa ii sanctioneze pe vinovati. "Gestul extremistilor…

- Revenirea la Viitorul a lui Ianis a fost cea mai arzatoare dorinta a lui Gica Hagi in aceasta iarna, odata cu deschiderea perioadei de transferuri. “Regele” si-a recuperate baiatul uitat la Fiorentina Primavera, aceasta fiind o mutare salutata de Mihai Teja intr-o interventie la ProSport LIVE.…

- Robu susține ca de vina pentru invazia de produse aratoase, dar fara gust, suntem chiar noi, consumatorii, care am preferat sa cumparam legume și fructe ieftine, dar aratoase, aduse din import. Apoi, chiar și țaranii romani au inceput sa cultive aceste produse, deoarece erau mai ușor de vandut.…

- TAXA AUTO 2018. Autoritatile vor astfel sa descurajeze importurile de autovehicule second hand si se gandesc sa impuna, pentru aceste autoturisme, un bir ce poate ajunge si la 200 de euro pe an. Statul inca nu a inceput sa restituie timbrul de mediu - taxa declarata ilegala de autoritatile europene…

- TAXA AUTO 2018. Autoritatile vor astfel sa descurajeze importurile de autovehicule second hand si se gandesc sa impuna, pentru aceste autoturisme, un bir ce poate ajunge si la 200 de euro pe an. Statul inca nu a inceput sa restituie timbrul de mediu - taxa declarata ilegala de autoritatile europene…

- Statul nu a început înca sa restituie timbrul de mediu – taxa declarata ilegala de autoritațile europene, dar va introduce o alta. Asta, dupa ce Guvernul a eliminat timbrul de mediu pentru autovehicule - parte a celor 102 taxe nefiscale care au fost desființate de la 1 februarie 2017.…

- Autoritațile de poliție și paza a frontierei din Romania și Republica Moldova au avizat favorabil evenimentul care va avea loc in dupa-amiaza zilei de Revelion, in localitatea Falciu din județul Vaslui. Publicul larg este așteptat sa sarbatoreasca in cel mai ingenios mod intrarea in Anul Centenar…

- Dupa mai bine de un an, americanii au descoperit ca un grup de hackeri romani au reușit sa preia controlul asupra camerelor de supraveghere din Washington DC, conform playtech.ro. In urma unui raport emis de cei de la Washington Post, este detaliat modul in gare grupul roman de hackeri au…