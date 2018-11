Stiri pe aceeasi tema

- Reactionand in privinta acordului la care s-a ajuns in sedinta de miercuri a Cabinetului britanic, vizand retragerea Marii Britanii din randul statelor care fac parte din Uniunea Europeana, institutia condusa de catre teodor Melescanu face precizari de interes pentru romanii aflati in Anglia. Incepand…

- Comunitatea de romani din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord este una dintre prioritațile Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni, mai ales in context Brexit. In acest sens, MRP informeaza toți romanii despre agrearea de catre negociatorii Uniunii Europene și ai Marii Britanii…

- MAE saluta acordul privind Brexitul, afirmand ca acesta va garanta drepturile cetatenilor romani stabiliti in Marea Britanie inainte de 31 decembrie 2020, acestia putand continua sa lucreze, sa locuiasca si sa studieze in Marea Britanie in baza obtinerii unui nou statut special, informeaza News.ro."Ministerul…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) saluta agrearea de catre negociatorii Uniunii Europene si ai Marii Britanii a formei finale a textului Acordului de retragere. "Acest acord marcheaza un moment semnificativ in procesul de negociere si deschide calea spre definirea unei relatii viitoare cat mai apropiate…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a stabilit ca liderii din cadrul Uniunii Europene se vor reuni pe data de 25 noiembrie pentru a semna acordul privind termenii de retragere a Marii Britanii din Blocul comunitar, relateaza site-ul agentiei Dpa.

- Marea Britanie, dupa Brexit, va acorda prioritate migrantilor cu inalta calificare, iar cetatenii Uniunii Europene vor beneficia de acelasi tratament ca al acelora sositi din alte parti ale globului, a declarat premierul britanic, Theresa May. Cu alte cuvinte, doar migrantii care pot demonstra ca au…

- Președintele Senatului Romaniei, Calin Popescu-Tariceanu, a avut marți, 2 octombrie a.c., o intrevedere cu dl Michel Barnier, negociatorul-șef al Uniunii Europene pentru retragerea Marii Britanii din UE (Brexit), cu ocazia vizitei pe care acesta o intreprinde la București. Principalele teme abordate…

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, a participat marți, 18 septembrie 2018, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale (art.50) in format UE27, organizata ca urmare a declanșarii procesului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana. Pe agenda reuniunii…