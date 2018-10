Românii vor să întoarcă spatele jandarmilor la parada de 1 Decembrie Inițiativa a fost lansata pe pagina de Facebook „Romania, trezește-te”, iar evenimentul se numește „Jandarmeria nu merita respect”, eveniment pentru care s-au aratat interesați peste 2.700 de oameni, iar peste 500 au confirmat prezența. Ziua de 1 decembrie este intr-o sambata cand la Arcul de Triumf va avea loc parada militara pentru sarbatorirea Zilei Naționale a Romaniei. In fiecare an loc defilari ale instituțiilor de forța și implicit a Jandarmeriei. Participanții intenționeaza ca la momentul defilarii trupelor Jandarmeriei sa se intoarca cu spatele. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

