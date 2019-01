Românii vor obţine mai greu credite de la bănci. Gradul de îndatorare a fost limitat Pentru creditele de consum si ipotecare, gradul de indatorare este stabilit, de marti, 1 ianuarie 2019, la cel mult 40- din venitul net pentru cele in lei si 20- pentru cele in valuta, atat pentru cele accesate de la banci, cat si pentru cele de la IFN-uri. Exceptie face achizitionarea primei locuinte, care va avea o rata maxima de indatorare cu 5 puncte procentuale mai ridicata, respectiv 45- si 25-. Anterior, gradul de indatorare nu era limitat. Med (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- In 2019, bancile vor acorda credite mai greu. Gradul de indatorare a fost limitat. Pentru creditele de consum si ipotecare, gradul de indatorare este stabilit, de marti, 1 ianuarie 2019, la cel mult 40% din venitul net pentru cele in lei si 20% pentru cele in valuta, atat pentru cele accesate de la…

- Pentru creditele de consum si ipotecare, gradul de indatorare este stabilit, de marti, 1 ianuarie 2019, la cel mult 40% din venitul net pentru cele in lei si 20% pentru cele in valuta, atat pentru cele accesate de la banci, cat si pentru cele de la IFN-uri.

- Regulamentul Bancii Naționale a Romaniei (BNR) nr. 6 din 31 octombrie 2018 a fost publicat in Monitorul Oficial 950, Partea I, din data de 9 noiembrie 2018, data de la care a și intrat in vigoare, dar se va aplica de la 1 ianuarie 2019, tuturor bancilor și IFN-urilor, informeaza Mediafax.Noul…

