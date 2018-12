Stiri pe aceeasi tema

- Alte doua zile libere pentru romani! Minivacante de cate 5 zile de Craciun si Revelion. Dupa minivacanta de 30 noiembrie, de Sfantul Andrei, si 1 Decembrie, Ziua Nationala, alte doua zile libere ar putea fi declarate in preajma Craciunului si a Revelionului, in plus fata de cele de sarbatoare nationala:…

- Zilele de 24 si 31 decembrie ar putea fi libere. Dupa minivacanta de 30 noiembrie, de Sfantul Andrei, si 1 Decembrie, Ziua Nationala, alte doua zile libere ar putea fi declarate in preajma Craciunului si a Revelionului, in plus fata de cele de sarbatoare nationala.

- Dupa minivacanta de 30 noiembrie, de Sfantul Andrei, si 1 Decembrie, Ziua Nationala, alte doua zile libere ar putea fi declarate in preajma Craciunului si a Revelionului, in plus fata de cele de sarbatoare nationala, informeaza Mediafax.Hotararea ar urma sa fie discutata in Guvern. Cutuma…

- Romanii ar putea beneficia de alte doua zile libere, dupa minivacanța de Sfantul Andrei și 1 Decembrie. Hotararea urmeaza sa fie discutata in Guvern. Astfel, angajații de la stat ar putea beneficia de alte doua zile libere: 24 Decembrie – ajunul Craciunului și 31 decembrie – ajunul Revelionului. Prima…

- Dupa minivacanta de 30 noiembrie, de Sfantul Andrei, si 1 Decembrie, Ziua Nationala, alte doua zile libere ar putea fi declarate in preajma Craciunului si a Revelionului, in plus fata de cele de sarbatoare nationala.

- Dupa minivacanta de 30 noiembrie, de Sfantul Andrei, si 1 Decembrie, Ziua Nationala, alte doua zile libere ar putea fi declarate in preajma Craciunului si a Revelionului, in plus fata de cele de sarbatoare nationala.

- Minivacanța pentru salariați de 1 Decembrie. Cate zile libere mai au romanii pana la sfarșitul anului. Potrivit Codului muncii, zilele de 30 noiembrie – Sfantul Andrei (vineri) si 1 decembrie – Ziua Naționala a Romaniei (sambata) sunt sarbatori legale in care nu se lucreaza. Astfel, angajatii vor beneficia…

- Romanii vor avea parte, la sfarșitul lunii noiembrie, de o minivacanata de trei zile. Pe data de 30 noiembrie se sarbatoreste Sfantul Andrei, care cade intr-o zi de vineri. Asadar, prin lipirea cu weekend-ul romanii vor avea trei zile libere. Conform Codului Muncii, zilele libere ramase pana la sfarșitul…