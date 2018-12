Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile de la Londra se pregatesc sa faca publice, in aceasta saptamana condițiile in care cetațenii UE vor mai putea lucra in Marea Britanie, dupa Brexit, scrie presa din Regat. Migranții din UE care vor dori să se angajeze în Marea Britanie, după ce Regatul părăsește…

- "Nu cred ca, in momentul de fata, pentru noi, Brexitul are, ca tara, un impact semnificativ. Sigur, daca e vorba de Uniunea Europeana, e cu totul alta arhitectura. E o arhitectura mai complexa, insa din punct de vedere a relatiilor bilaterale, noi ne pregatim in continuare de un parteneriat consolidat…

- ''Cei care le-au spus ca le va permite sa economiseasca cateva sute de milioane de lire i-au mintit'', a insistat Macron, la incheierea summitului extraordinar de la Bruxelles in care liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au aprobat duminica in cadrul unui summit extraordinar acordul…

- Prim-ministrul scotian Nicola Sturgeon, liderul Scottish National Party (SNP), a declarat ca isi va intocmi un plan pentru determinarea independentei Scotiei imediat ce va afla care este intelegerea privind Brexitul pe care prim-ministrul britanic Theresa May o va face cu Bruxellesul. Duminică,…

- Premierul britanic, Theresa May, a anuntat marti noi reglementari in materie de imigratie in Regatul Unit, reglementari care vor intra in vigoare dupa Brexit si care vor da intaietate lucratorilor calificati, eliminand libera circulatie a cetatenilor europeni.

- Premierul britanic Theresa May si-a aparat luni planul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, sustinand ca guvernul de la Londra a 'prezentat o propunere credibila' referitoare la Brexit, transmite Reuters. ''Exista pe masa un plan din partea noastra. Daca sunt probleme…

- Mai este puțin pana cand Marea Britanie va ieși din Uniunea Europeana. Data oficiala este 29 martie 2019. Romanii reprezinta acum al doilea cel mai numeros grup de imigranți din Marea Britanie, depașindu-i pe irlandezi și indieni. Cu toate acestea, ei sunt printre cei mai vulnerabili dupa Brexit. Mulți…

- Marea Britanie nu ar trebui sa acorde tratament preferential cetatenilor din Uniunea Europeana in cadrul sistemului sau de imigratie post-Brexit, se arata intr-un raport realizat la cererea guvernului britanic, relateaza marti Reuters, preluata de Agerpres. Comitetul Consultativ pentru Migraţie…